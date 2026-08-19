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舞台劇《都更男女》到高雄 為心靈來場「更心」

聯合新聞網／ 聯合數位文創
圖說：《都更男女》劇中爆花、壯壯分別飾演萬能老婆與廢物老公。圖／金星文創提供
圖說：《都更男女》劇中爆花、壯壯分別飾演萬能老婆與廢物老公。圖／金星文創提供

由王偉忠監製的解悶舞台劇都更男女》首演大獲好評，全場笑聲不斷，將於本週六、日（8月22日起）到高雄衛武營演出，歡迎觀眾一同來場心靈都更，讓心情「更心」。劇中壯壯與蔡亘晏（爆花）飾演的夫妻檔有段火辣脫口秀，讓觀眾看得頻頻叫好，連脫口秀演員黃豪平都敲碗要他們乾脆搭檔出道！《都更男女》由金星文創、聯合數位文創、刺點創作工坊主辦，璞永建設璞園團隊、海悅國際贊助。

《都更男女》透過老屋即將面臨都市更新、拆掉重建，讓住戶必須面對自己人生轉折與內心的更新。脫口秀演員壯壯在劇中飾演藝名是「廢物老公」的脫口秀演員，他為了這角色精心設計兩套脫口秀演出，還打破劇場的第四面牆跟觀眾互動，台上台下笑聲不斷。

蔡亘晏（爆花）最近在《成名在望》有精彩演出，而舞台劇《都更男女》裡的她則是截然不同的角色，劇中的她覺得老公真的就是個廢物，跟他結婚像是「冥婚」，但當兩人面臨災難、互吐心事，又深深地感動了全場觀眾，讓觀眾親眼見到她精彩又多面向的演技。

王偉忠盛讚爆花與壯壯都是非常好的演員，林書煒與蔡詩萍夫妻看完之後，林書煒笑說這齣戲太了解女人了，怎麼知道太太們都在背後講老公！郝劭文笑說看到劇中女生們聚會的瘋狂，原來比男人還瘋！黃豪平則想起當年轟動的連續劇《住左邊住右邊》，而且驚喜看到劇中向單口喜劇致敬的脫口秀，他覺得壯壯真的是焦點，一站上台就吸住了觀眾的目光，非常強大，後來連劇中的太太爆花都開始講脫口秀，讓黃豪平敲碗想看這對夫妻檔出道！

原子少年FEniX的家齊、承龍以及VeRa的Nelson很喜歡用脫口秀銜接戲劇的手法，從頭笑到尾但又感動泛淚。黃仲崑與太太LuLu一同看戲，LuLu被劇情感動哭得一把眼淚一把鼻涕，對這齣戲的共鳴感非常強。

《都更男女》劇情幽默，歡迎觀眾帶著父母與家人走進劇場，一起拆除心靈的防線，重新尋回屬於家的溫暖。《都更男女》8月22日起在高雄衛武營，9月5日起在台中中山堂，購票請洽udn售票網。

都更 舞台劇 心靈

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