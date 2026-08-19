七夕情人節聽什麼？Wawa魏如萱 x Balenciaga精選歌單串流平台免費聽

時值七夕、又是中國情人節，時尚品牌Balenciaga與歌手魏如萱（waa wei）合作，發表了一份Balenciaga Music七夕特別企劃、一份超過40首的情人節歌單，並已從即日起在包含Apple Music、Spotify等串流平台的Balenciaga帳號可免費聆聽。

這份歌單以跨語言、跨世代的選曲勾勒出多層次的愛情：從王心凌〈Wo Ai Ni, 我愛你〉直接甜美的告白，到另類搖滾樂團Eels〈That Look You Give That Guy〉對暗戀與嫉妒的克制凝視；美聲天后Ella Fitzgerald與爵士巨人Louis Armstrong的爵士對唱，則將戀人拌嘴化為幽默的親密互動，愛不只是單一情緒，更是甜蜜、拉扯、失落與捨不得並存的真實。

歌單同時將浪漫延伸為一種空氣感，日本獨立樂隊Lamp〈For Lovers〉以日系獨立流行的溫柔編曲描寫相戀日常，鋼琴名家Keith Jarrett的鋼琴演奏把告白轉為私密回憶；Julius Pythoneus〈Ylang Ylang (Slowed)〉則以放慢節奏與朦朧殘響，捕捉想念時無法言說的感官狀態；而隨著歌單的正式上市，Balenciaga七夕情人節系列也在品牌官方網站與實體門市開賣，可洽全台8間Balenciaga品牌專門店、直接洽詢。

時尚品牌Balenciaga與歌手魏如萱（waa wei）合作，發表了一份Balenciaga Music七夕特別企劃、一份超過40首的情人節歌單，涵蓋愛的各種可能情緒與狀態。圖／Balenciaga提供

Balenciaga x 魏如萱的特製情人節歌單，涵蓋了50首歌，語言包含國語、英語、日語、韓語、法語、泰語、西班牙語、義大利語與台語，時間並早自1937至2020年。圖／Balenciaga提供

七夕情人節系列修身版型黑色T恤，25,700元。圖／Balenciaga提供