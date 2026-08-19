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麗晶精品「黃金周」登場 迎接全台首間藝廊式黃金旗艦店進駐

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
麗晶獨家品牌_GIANVITO ROSSI 最新Mamba Crystal 水鑽扣環高跟涼鞋。圖／麗晶精品提供
麗晶獨家品牌_GIANVITO ROSSI 最新Mamba Crystal 水鑽扣環高跟涼鞋。圖／麗晶精品提供

隨著年度購物旺季到來，擁有「全國精品首府」之稱的麗晶精品，8月26日至9月14日也將推出「黃金周購物禮遇」，匯聚頂級珠寶腕錶、時尚新品與中秋佳節好禮供消費者選購。期間更備妥各式消費回饋：2萬元起即享5%至8%現金禮券回饋；6萬、15萬、25萬及50萬元，另有晶華鳳梨澄沙奶黃酥禮盒、SISLEY唇膏、BVLGARI香水禮盒及STEFANO RICCI口袋巾等好禮相贈。

消費滿百萬元，再加贈「晶華酒店集團環遊住宿券」，可依使用辦法入住台北晶華酒店、北投及礁溪晶泉丰旅、台南晶英酒店與太魯閣晶英酒店，將購物禮遇延伸至愜意旅宿時光。活動期間累積消費金額前三名貴賓及新加入黑卡會員，亦分別加贈台北晶華酒店33坪名人套房兩天一夜住宿券與SISLEY完美持久植物粉底液。美國運通、國泰世華、台新、星展、聯邦、新光、滙豐、彰化、兆豐、中國信託、第一、永豐銀行信用卡消費另有紅利點數、現金禮券及好禮相送。

黃金周登場之際，麗晶精品亦迎來嶄新品牌陣容與全新風貌。全台首間藝廊式精品黃金旗艦店「Chow Sang Sang」進駐麗晶精品地下二樓，以深厚工藝底蘊連結自然與人文，淬鍊跨越時光的藝術璀璨之作。義大利女裝品牌 MARINA RINALDI以全新形象店亮相，延續品牌對女性多元之美的細膩詮釋，透過俐落剪裁與優雅設計語彙，展現自信從容的當代義式風格。法國高級童裝品牌Tartine et Chocolat 亦正式開幕迎賓，帶來宛如漫步冬日花園般浪漫的Jardin Hivernal系列，以柔和粉色調、細膩花卉印花與經典燈芯絨面料相互交織，展現溫柔雅緻的法式美學與精緻工藝。

黃金周 麗晶 珠寶

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