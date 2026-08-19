亞洲最佳女主廚陳嵐舒推出2026中秋禮盒新作《法韻嫣紅禮盒》

中秋送禮，不只是節慶儀式，更承載著對重要之人的細膩心意。由亞洲最佳女主廚陳嵐舒創立的「Le Moût Pâtisserie Boulangerie 樂沐糕餅舖」，2026年以Fine Dining的料理精神重新詮釋中秋糕點，推出中秋限定「隱味蛋黃酥」，嚴選頂級食材、堅持手工烘焙、限量出爐，更獲得「500甜」台灣首屆甜品評鑑「一甜」肯定。

有別於傳統蛋黃酥濃郁厚重的風味取向，樂沐從食材、比例、香氣與口感層次著手，將天然發酵豆粕、嚴選鴨蛋黃、燻香棗泥與烏豆沙細緻交織，打造出鹹甜有致、層次分明的匠心之作。

這不只是一顆蛋黃酥，更是陳嵐舒延續對美味的堅持，將她對法式烘焙的熱愛帶進日常餐桌的具體實踐。

陳嵐舒長年深耕法式料理，憑藉卓越的料理成就與細膩獨到的美學觀點，獲選為「亞洲最佳女主廚」。對她而言，Fine Dining不只是精緻擺盤、高級食材或特定用餐場域，更是一種尊重食材、專注細節，並反覆追求風味平衡的料理態度。

懷抱對法式烘焙的熱愛，陳嵐舒於2014年創立「Le Moût Pâtisserie Boulangerie 樂沐糕餅舖」，將過往累積於頂級餐飲中的料理思維，延伸至更貼近日常生活的烘焙世界。

今年推出的《2026法韻嫣紅禮盒》延續這份理念。樂沐以Fine Dining精神製作日常糕點，不追求華麗元素的堆疊，而是回到風味本身：理解每一種食材的個性，精準掌握甜度、香氣、口感與餘韻的平衡，讓開盒、品味與分享的過程，成為一場完整而富有層次的味覺體驗。

《2026法韻嫣紅禮盒》集結了3款樂沐精選糕點。首先是「隱味蛋黃酥」，將天然發酵豆粕揉入以法國奶油製成的手工酥皮；點點鹹鮮的隱約香氣，與黃澄油潤的紅土鴨蛋黃相互呼應。酥鬆爽口的豆粕奶油酥皮下，藏著完美比例的燻香棗泥與烏豆沙，底部佐以九鬼白芝麻，甜而不膩，以細節成就不凡。

「金緗瑪德蓮」口感細緻、香氣柔和，嚴選 T55法國小麥粉、台灣在地動物友善的平飼雞蛋等食材，並以法國栗子、桂花杏桃、酒釀果乾等呈現9種獨特口味，由職人每日手工製作出爐。「金緗法式餅乾」則從食材出發，以法式家常餅乾書寫風土滋味，推出6款時令餅乾。

作品以法式精緻生活為靈感，透過精準的烘焙工序，呈現各自鮮明、彼此呼應的風味表情。從入口時展開的香氣、咀嚼間變化的質地，到最後停留於口中的細緻餘韻，每一個環節，都藏著陳嵐舒主廚對料理完整性的堅持。

陳嵐舒表示，樂沐希望透過《2026法韻嫣紅禮盒》，讓Fine Dining不再受限於特定場域，而能以更親近的形式走進每一張日常餐桌。無論是與家人團聚共享、向重要夥伴致意，或送給珍視之人，這份禮盒都承載著樂沐對風味、工藝與人情的理解。

從世界級餐桌到人們的日常生活，樂沐始終以純粹的專注對待每一份作品。今年中秋，樂沐以糕點為媒介，將陳嵐舒的法式料理美學與精神收進禮盒之中，邀請人們在團聚時刻，共享一席值得細細品味、也值得長久記住的法式風味。

目前，「Le Moût 樂沐糕餅舖」本店位於新北市新店區華城路，並分別進駐台北SOGO復興館及桃園機場。

《2026法韻嫣紅禮盒》由亞洲最佳女主廚陳嵐舒以Fine Dining精神打造。圖／業者提供