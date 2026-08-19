有行旅／嘉義慢旅 走訪昔日木都風光

擁有三二○年建城歷史的嘉義，至今保留超過六千棟木造建築，享有「木都」美譽。有行旅將帶領旅人漫步老街巷弄，走訪昔日的西裝社與老醫館木屋，並參觀台灣花磚博物館與波姆設計的菁寮天主堂。美食饗宴包括在檜木老屋「芋沺商行」品味洋菓子與午茶小食、「山樣子初物」的Fine Dining級鐵板燒、以及三級古蹟「Lumière」的時尚法式料理。旅宿安排於台南東山的仙湖農場，享受晨曦、黃昏及雨後雲海繚繞。

有行旅企業家山居歲月系列「木都嘉義的時光之旅 繾綣桃城」三天兩夜旅程，十月廿一日至十月廿三日。一對一說明會，報名請洽02-8643-3905、8643-3959，或瀏覽有行旅官網https://pse.is/7nb7md。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。