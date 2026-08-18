桃園人用餐7折、免費送小籠包！樂天皇朝插旗桃園、心開冰室進駐京站

大巨蛋3.6萬坪的「遠東Garden City」，餐飲品牌超過150個，有半數為嶄新品牌呈現，餐飲總營業面積達11,000坪，帶來全台最大餐飲空間，全館餐飲營收佔比達30%。遠東SOGO總經理吳素吟指出，「以目前消費趨勢來說，餐飲對聚客力來說是很即時的反饋，但也因投資大，要避免消費者新鮮感過期，餐飲品牌就要精挑細選，我們要的是細水長流，不要曇花一現」。

2026-08-18 17:49