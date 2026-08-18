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桃園人用餐7折、免費送小籠包！樂天皇朝插旗桃園、心開冰室進駐京站
緯豆集團旗下港式餐廳「心開冰室 Happppppy Café」，將於8月21日正式進駐台北京站時尚廣場B3美食街。店內主打「快速、美味、高CP值」核心理念，提供「心開叉燒滑蛋飯」、「叉燒蝦仁滑蛋飯」等特色套餐，每套238元起。另外還有招牌叉燒、奶皇包、芋泥包、叉燒包等單點小食，每份38元起。為慶祝新店開幕，心開冰室台北京站店於8月21日至8月23日推出限定優惠，凡點購任一套餐並加入品牌會員，即贈「50元折價券」1張。
來自新加坡的「樂天皇朝」，即將正式跨出雙北，於中壢大江國際購物中心開設品牌在台第4間分店，預計8月26日正式開幕、8月21日起試營運。店內除了提供南北點心、多人套餐，以及招牌的「八色小籠包」之外，也針對大江店推出限定「海皇酸辣小籠包」，在內餡中加入檸檬、百香果等果香，還有整顆蝦仁、鮮魚與豬肉，帶來酸爽的南洋滋味。
為慶祝新店登場，8月26日至8月28日，特別推出「桃園人請客計劃」，凡桃園市民出示身分證，4人同行可享7折優惠、3人享8折、2人享9折；8月29日至9月11日，點購招牌八色小籠包即免費贈送「海皇酸辣小籠包」，只送不賣，每日限量100份。
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