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好酒桶、0熱量！CVSTOS x SHH限量時計 超輕量層壓碳纖維動感出擊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
CVSTOS Challenge K. Khachanov Carbon腕表，自製CVSTOS 610手動上鍊、黑色層壓碳纖維、全球限量100只，78萬元。圖／SHH提供
CVSTOS Challenge K. Khachanov Carbon腕表，自製CVSTOS 610手動上鍊、黑色層壓碳纖維、全球限量100只，78萬元。圖／SHH提供

瑞士獨立製表品牌CVSTOS創辦人Sassoun Sirmakes今日親臨台灣，攜手頂級鐘表通路SHH發表2026年最新力作。CVSTOS是自2005年創立，名稱源自拉丁文「守護者」，完美融合瑞士傳統工藝與前衛設計，為當代製表注入源源不絕的震撼視覺與創新。

焦點首推新款Challenge Purity Sapphire彩色藍寶石表殼腕表，搭載自製CVS610手上鍊鏤空機芯，展現極致機械美學。表款結合輕量化運動風格與Cordura科技紡織表帶，前衛視覺搭配頂級質感，全球限量10只；另一矚目新作Challenge K. Khachanov Carbon聯名腕表，則是品牌與俄羅斯網球名將Karen Khachanov二度合作的限量新作。全表採用高科技碳纖維，重量僅50公克，較前代再瘦身1.5公克；表款動力來源則為運用釕金屬處理的自製CVS610機芯，讓手腕上的配戴體驗輕盈感、再寫全新紀錄。

今日品牌創辦人Sassoun Sirmakes並在現場分享，其中品牌CVSTOS中的「V」象徵勝利（Victory），因此除了與職業網球好手聯名外，品牌同時也和MMA綜合格鬥選手Arman Tsarukyan合作，展現品牌追求勝利的風格，並在8月初甫發表了一只全球限量100只的聯名時計。

而壓軸登場的Metropolitan PS Skeleton Sapphire限定版，則是CVSTOS專門與SHH聯手打造。酒桶形全透明藍寶石水晶表殼搭配玫瑰金時標，讓光線穿透自製CVS410鏤空自動機芯，將機械的工藝美感與驚喜，完美綻放於手腕翻轉之間；更多資訊或新品，亦可逕行前往SHH台北101頂級鐘表概念店詢問、預約鑑賞。

CVSTOS x SHH聯名Metropolitan PS Skeleton Sapphire限定版，價格店洽。圖／SHH提供
CVSTOS x SHH聯名Metropolitan PS Skeleton Sapphire限定版，價格店洽。圖／SHH提供

Karen Khachanov是現役的俄羅斯職業網球好手，除了是CVSTOS品牌好友，雙方並第二度發表聯名表款，展現機械與鏤空的極限之美。圖／SHH提供
Karen Khachanov是現役的俄羅斯職業網球好手，除了是CVSTOS品牌好友，雙方並第二度發表聯名表款，展現機械與鏤空的極限之美。圖／SHH提供

CVSTOS Challenge系列橘色與黃色藍寶石水晶腕表，價格店洽。圖／SHH提供
CVSTOS Challenge系列橘色與黃色藍寶石水晶腕表，價格店洽。圖／SHH提供

瑞士獨立製表品牌CVSTOS創辦人Sassoun Sirmakes。圖／SHH提供
瑞士獨立製表品牌CVSTOS創辦人Sassoun Sirmakes。圖／SHH提供

CVSTOS自製的CVSTOS 610手動上鍊機芯，以飛躍、波浪式的鏤空表橋最為搶眼，創辦人Sassoun Sirmakes並親自分享，其打磨修飾尤其較一般的橋板更為費工繁複。圖／SHH提供
CVSTOS自製的CVSTOS 610手動上鍊機芯，以飛躍、波浪式的鏤空表橋最為搶眼，創辦人Sassoun Sirmakes並親自分享，其打磨修飾尤其較一般的橋板更為費工繁複。圖／SHH提供

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