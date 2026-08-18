好酒桶、0熱量！CVSTOS x SHH限量時計 超輕量層壓碳纖維動感出擊

瑞士獨立製表品牌CVSTOS創辦人Sassoun Sirmakes今日親臨台灣，攜手頂級鐘表通路SHH發表2026年最新力作。CVSTOS是自2005年創立，名稱源自拉丁文「守護者」，完美融合瑞士傳統工藝與前衛設計，為當代製表注入源源不絕的震撼視覺與創新。

焦點首推新款Challenge Purity Sapphire彩色藍寶石表殼腕表，搭載自製CVS610手上鍊鏤空機芯，展現極致機械美學。表款結合輕量化運動風格與Cordura科技紡織表帶，前衛視覺搭配頂級質感，全球限量10只；另一矚目新作Challenge K. Khachanov Carbon聯名腕表，則是品牌與俄羅斯網球名將Karen Khachanov二度合作的限量新作。全表採用高科技碳纖維，重量僅50公克，較前代再瘦身1.5公克；表款動力來源則為運用釕金屬處理的自製CVS610機芯，讓手腕上的配戴體驗輕盈感、再寫全新紀錄。

今日品牌創辦人Sassoun Sirmakes並在現場分享，其中品牌CVSTOS中的「V」象徵勝利（Victory），因此除了與職業網球好手聯名外，品牌同時也和MMA綜合格鬥選手Arman Tsarukyan合作，展現品牌追求勝利的風格，並在8月初甫發表了一只全球限量100只的聯名時計。

而壓軸登場的Metropolitan PS Skeleton Sapphire限定版，則是CVSTOS專門與SHH聯手打造。酒桶形全透明藍寶石水晶表殼搭配玫瑰金時標，讓光線穿透自製CVS410鏤空自動機芯，將機械的工藝美感與驚喜，完美綻放於手腕翻轉之間；更多資訊或新品，亦可逕行前往SHH台北101頂級鐘表概念店詢問、預約鑑賞。

CVSTOS x SHH聯名Metropolitan PS Skeleton Sapphire限定版，價格店洽。圖／SHH提供

Karen Khachanov是現役的俄羅斯職業網球好手，除了是CVSTOS品牌好友，雙方並第二度發表聯名表款，展現機械與鏤空的極限之美。圖／SHH提供

CVSTOS Challenge系列橘色與黃色藍寶石水晶腕表，價格店洽。圖／SHH提供

瑞士獨立製表品牌CVSTOS創辦人Sassoun Sirmakes。圖／SHH提供