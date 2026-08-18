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POYA寶雅「粉耀醫美節」登場！指定商品滿額享79折 線上買再抽旅遊金
POYA寶雅攜手68大精選品牌推出「粉耀醫美節」，8月20日至10月6日全台POYA寶雅門市指定醫美商品消費滿1,500元先打79折，折後滿2,500元再送1,000元折價券；8月19日至10月6日「POYA寶雅線上買」更祭出全站消費滿999元再抽「10萬元旅遊金」，下單選擇「門市取貨」享滿額豪禮再加碼一次抽獎機會。
8月19日至10月6日「POYA寶雅線上買」購買指定商品滿1,500元可79折優惠，折後滿3,000元現折1,000元，再抽「10萬元旅遊金」。首推POYA寶雅獨家「PSK光防禦柔霧防曬棒」，空氣柔霧技術不黏膩；還有「AHC超光微晶新一代A醇微導針精華」、「Dr.FreeVenus藝群PDRN白光修護精華」等都可以划算入手。
全台POYA寶雅門市8月20日至10月6日精選68大專業醫美品牌指定商品消費滿千享79折，折扣後滿2,500元再送1,000元現金折價券，下次消費即可抵用。推薦「DR.MAY美博士專業清爽防曬乳」POYA寶雅獨家販售；還有「CeraVe適樂膚」、「Cetaphil舒特膚」、「BIODERMA貝膚黛瑪」等指定新品都可享優惠。
●附註：詳細活動內容以門市、官網、APP公告為準。
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