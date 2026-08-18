大巨蛋Garden City首創8米高「香水噴泉」 美妝聖殿、夢幻鞋區霸氣登場

大巨蛋遠東Garden City繼2024年、2025年陸續開出D區「食尚庭園」、C區地下街「花園綠廊、A區影城棟「光之花園」後，現在終於迎來完整體、3萬坪的大巨蛋商場B區「莫內花園」，將於8月22日試營運。從B2到8樓分別呈現潮流精品、美妝、運動、親子、家電與特色餐飲，並帶來大量留給民眾的設計感公共空間。早期的SOGO是「坪效至上」，但在大巨蛋這裡則是「體驗至上」。

遠東Garden City在B1打造了全台規模最大、品牌最齊全的「保養彩妝」與「香氛」殿堂，集合超過50家以上品牌，全區最吸睛的核心亮點，是全台首創的「香水噴泉」。這座位於挑空區的巨型藝術裝置高達超過8米，結合了實景流水，並設有直徑8米的「試香區」，圍繞陳列20款精品香氛，大方讓顧客試噴體驗，感受嗅覺漫遊。

多家知名品牌包括TOMFORD帶來全台獨家眼鏡、美妝與香氛完美結合販售；YSL全台獨家高訂香氛一條龍體驗區；CHANEL及DIOR以精品店型呈現；還有LAMER、GUERLAIN、LA PRAIRIE、肌膚之鑰、香緹卡5大頂級保養品牌打造的護膚空間。Aesop、LOCCITANE、 INNISFREE 呈現最新櫃裝，帶來香氛沉浸式體驗；髮肌護理品牌有Hair Rituel by Sisley、AVEDA、ROOTON、VIRTUE。

B1打造全台最大夢幻鞋區：「Shoes Palace」

在B1打造全台最大、視覺震撼的夢幻鞋區，網羅前10大女鞋品牌、10個進口休閒女鞋品牌，讓顧客一目瞭然。從寬敞動線到細節，升級試鞋體驗，展示台精準設定於70公分黃金高度，可以優雅取鞋；專屬試穿椅依人體工學打造，讓消費者每次坐下與起身的試鞋過程中，輕鬆不費力。此外，B1以全台首創「跨業態連貫性策略」，將化妝品、女鞋與運動休閒三大區域無縫串聯，打造一站式風格穿搭場域。

集結「運動六本柱」、「七大跑團名鞋」

Garden City B1運動區坐擁全台最完整的品牌陣容，涵蓋棒球、籃球、足球、網球、慢跑等超過30個品牌。囊括「運動六本柱」NIKE(+NIKE STYLE 全台首店)、Adidas(+Original)、New balance(+NB RUN 百貨首店)等皆推出雙品牌進駐，以及PUMA、UNDER ARMOUR、SKECHERS等核心概念店及旗艦店坐鎮。並打造特色「跑團天堂」，跑界推崇的HOKA、 Salomon等各大專業跑鞋品牌齊聚。

四樓則集結了當前火紅的戶外潮流、山系機能美學。另一亮點高爾夫專區，設有全台獨家的「沉浸式果嶺區」與「試打推桿區」，現場配置高爾夫球車展示，並架設65吋電視轉播國內外經典運動賽事。

一樓精品：頂級腕表、四大精品女鞋、潮流精品、高端休閒指標店

一樓精品區在空間設計上採用拱型天花板與挑高天井結構，營造出優雅華麗風格，並匯聚頂級腕表品牌與四大精品女鞋。該區更強調「體驗式奢華」，特別規劃專屬VIP體驗空間與酒吧，讓頂級客層在鑑賞名表之餘，也能享受私密尊榮的時光。一樓精品區因各家精品畫設計圖進度關係，相較其他樓面，開幕見客時程較晚，會陸續進駐開幕。

三樓女裝：無齡世代新時尚

Garden City三樓，全新打造主題樓層「WOMAN我們」，以「無齡世代」為核心概念。匯聚歐美進口品牌、日系潮流服飾、設計師品牌與風格配件，像是全台首店MAISON NANOKA，提供了日本獨家選物商品，以及日本首席婚鑽戒品牌GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石與比利時百年珠寶品牌EXELCO DIAMOND雙品牌在這裡設立新型態旗艦店。同時集結完整的黃金輕奢珠寶品牌，構築兼具質感與時尚層次的選品版圖。樓層更引進十家以上女裝首店與旗艦店，滿足女性從日常穿搭到正式場合的多元造型需求。

六樓：千坪智慧家電、居家生活美學

位於商場六樓，有著北部規模最大的家電家用品區，有別於傳統百貨的布局，依照居家動線劃分為「客廳、廚房、臥房」等三大情境區。AI 智能與影音殿堂，由逾百坪Sony Store全新旗艦大店領軍獨家設置Seminar room、One Sony迴廊等實現沉浸式科技美學；另集結 SAMSUNG、LG等大廠的智慧家電，與歐洲三大頂級音響品牌，呈現奢華視聽陣容。

廚房家用引進單套造價逾百萬的德國頂級系統廚具，提供量身訂製的尊榮服務。餐瓷陣容引進德國經典瓷器品牌Villeroy&Boch設立北部第一家專賣櫃，另有義大利Ginori1735及皇家哥本哈根旗艦店型。

而寢具家飾除了日本職人手工頂級家具，且針對年輕客群，引進多家設計師品牌外，也針對高齡化社會首創「熟齡健康專區」，提供戶外機能鞋與專業足部偵測服務。

B1帶來5大頂級保養品牌打造的護膚空間。記者江佩君／攝影

一樓精品區空間設計挑高天井結構。圖／遠東SOGO提供

B1打造全台最大、視覺震撼的夢幻鞋區。圖／遠東SOGO提供

六樓家電家用品區，依照居家動線劃分為「客廳、廚房、臥房」等三大情境區。記者王聰賢／攝影

六樓有北部規模最大的家電家用品區。記者王聰賢／攝影

四樓集結了當前火紅的戶外潮流、山系機能品牌。記者王聰賢／攝影

B1運動區涵蓋棒球、籃球、足球、網球、慢跑等超過30個品牌。記者王聰賢／攝影

大巨蛋遠東Garden City於8月22日試營運。圖／遠東SOGO提供