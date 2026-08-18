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一晚限定！高雄洲際「日法雙主廚」首度合體 6道料理搭珍釀、干邑

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
WA-RA 日式餐廳工藤將和料理長，擅長以江戶傳承的「藁燒」技藝，喚醒日式料理最本質的旬味記憶（餐點以實物為準）。圖／高雄洲際提供
WA-RA 日式餐廳工藤將和料理長，擅長以江戶傳承的「藁燒」技藝，喚醒日式料理最本質的旬味記憶（餐點以實物為準）。圖／高雄洲際提供

日式料理講究「食旬」與食材本味，法國料理則重視技藝、醬汁與風土，兩種料理文化首度在高雄洲際酒店同桌交會。

高雄洲際酒店WA-RA日式餐廳料理長工藤將和（Kudo Masakazu）將與來自新加坡的法籍名廚Louis Pacquelin首度攜手，推出「WA-RA x French Connection四手聯彈餐酒晚宴」，以6道料理串起日本與法國的味覺對話，9月10日僅限一晚登場。

這場跨海聯手由兩位各具鮮明料理風格的主廚共同策畫。工藤將和料理長師承米其林二星主廚，深耕江戶時期流傳至今的「藁燒」技藝，透過稻草燃燒產生的煙燻香氣封存食材原味，體現日料對季節與食材本質的追求。

Louis Pacquelin則執掌新加坡Les Ducs與Madame Claude兩間餐廳，曾師事法國名廚Alain Ducasse，擅長以法式料理工藝、醬汁及細膩手法，堆疊亞洲食材的風味層次。這次兩位主廚首度同台，從法式鷹嘴豆酥餅揭開序幕，接續松葉蟹凍、北海道干貝、稻草燒日本A5和牛等料理，最後以日本豆乳冰淇淋收尾。

餐酒搭配則由「侍酒魂」主理人Yohan Morel全程規畫。曾任職於倫敦Alain Ducasse at The Dorchester米其林三星餐廳的他，這次特別挑選波爾多五級列級酒莊龐德卡內酒莊（Château Pontet-Canet）佳釀，並於日本A5和牛稻草燒登場時，安排2002及2017兩個年份進行垂直品飲，讓同一酒莊不同年份的風土特色在餐桌上交會。

除了葡萄酒，晚宴也將加入Tesseron Cognac干邑品飲。Tesseron Cognac亞太及中東區總監暨品牌大使Matthieu Chapoutier將親臨現場，帶領賓客認識干邑的風味與陳年特色。其中北海道干貝搭配Tesseron Lot No. 90 Cognac，椰香龍蝦濃湯則搭配陳年Tesseron Lot No. 76 Cognac，讓海鮮料理與干邑的香氣彼此呼應。

餐桌上另選用法國阿基坦的Sturia魚子醬，搭配源自法國阿爾卑斯山的evian依雲天然礦泉水，從魚子醬的細緻風味到礦泉水的純淨口感，為整套餐酒晚宴增加更多層次。

「WA-RA x French Connection四手聯彈餐酒晚宴」將於2026年9月10日（四）限定登場，18:30入座、19:00開餐，每套4,880元＋10%服務費；8月20日前預訂享85折早鳥優惠。活動地點為高雄洲際酒店5樓WA-RA日式餐廳，席次限量。

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

法國主廚Louis Pacquelin首次來台，是法國傳奇名廚Alain Ducasse的得意門徒，練就扎實的醬汁功底與細緻廚藝，打造獨具一格的「法式趣味餐飲」，頗受年輕食客喜愛。圖／高雄洲際提供
法國主廚Louis Pacquelin首次來台，是法國傳奇名廚Alain Ducasse的得意門徒，練就扎實的醬汁功底與細緻廚藝，打造獨具一格的「法式趣味餐飲」，頗受年輕食客喜愛。圖／高雄洲際提供

WA-RA日式餐廳工藤將和料理長，師承米其林二星主廚，恪守日式料理「究極時旬」的信念，演繹食材當令的純粹風味。圖／高雄洲際提供
WA-RA日式餐廳工藤將和料理長，師承米其林二星主廚，恪守日式料理「究極時旬」的信念，演繹食材當令的純粹風味。圖／高雄洲際提供

法籍主廚Louis Pacquelin，擅長以本格派法菜工藝，細膩詮釋亞洲食材風味（餐點以實物為準）。圖／高雄洲際提供
法籍主廚Louis Pacquelin，擅長以本格派法菜工藝，細膩詮釋亞洲食材風味（餐點以實物為準）。圖／高雄洲際提供

料理 高雄 法式料理

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