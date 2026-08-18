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愛馬仕Barénia香氛再添新作！白百合、橙花交織一段童年故事香氣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
愛馬仕Barénia Pleine Fleur淡香精，100ml。© Studio des fleurs。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Barénia Pleine Fleur淡香精，100ml。© Studio des fleurs。圖／愛馬仕提供

愛馬仕（Hermès）Barénia香氛系列再添新成員！全新Barénia Pleine Fleur淡香精，靈感承襲自品牌經典Barénia皮革，以細膩柔韌的皮革質感轉化為香氣語言，加入馥郁花香與清新氣息，展現從容隨性、果敢自信的現代女性形象。作為Barénia系列第三款香水，作品由愛馬仕專屬調香師Christine Nagel創作，延續經典西普香調架構，同時探索更柔美而神秘的氣息層次。

Christine Nagel從Barénia系列誕生前數百次的調香嘗試中重新回溯，開啟全新的創作方向，最終以「白百合」作為香氛核心。白百合帶來圓潤豐盈的花香質地，如花瓣輕觸肌膚般柔和，同時又蘊含微妙悸動；搭配低調含蓄的橙花，為整體香氣添入清新與澄澈感，讓馥郁花香不至於過分張揚。

然而，這款香水的魅力不只來自花香。Barénia Pleine Fleur以經典西普調為骨架，炙烤橡木散發宛如蘭姆酒般的甜美醇香，來自印尼迦佑高地的廣藿香則拉出深沉、感性的輪廓；其中還包括來自西非一種奇異莓果的香氣故事：這種植物氣味源自Christine Nagel童年記憶中的童話故事，故事裡的巫師曾讚頌能將苦澀化為甘甜的神奇果實。她將這段記憶轉化為香氣，以難以萃取的植物氣息凝練出溫潤的杏乾芬芳，為西普調添上一抹靈動又神秘的尾韻。

Barénia Pleine Fleur淡香精的瓶身設計也延續愛馬仕一貫的工藝美學，以粉橙色漆面包覆瓶身，並壓印標誌性的clou Médor鉚釘圖案，搭配亮麗白色「H」字樣，呈現柔和色調與俐落細節交融的視覺效果。此外，香水採用可補充裝設計，在優雅外型之外兼顧實用性。

愛馬仕Barénia Pleine Fleur淡香精，100ml。© Studio des fleurs。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Barénia Pleine Fleur淡香精，100ml。© Studio des fleurs。圖／愛馬仕提供

愛馬仕Barénia Pleine Fleur淡香精，100ml。© Studio des fleurs。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Barénia Pleine Fleur淡香精，100ml。© Studio des fleurs。圖／愛馬仕提供

愛馬仕Barénia Pleine Fleur淡香精，100ml。© Studio des fleurs。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Barénia Pleine Fleur淡香精，100ml。© Studio des fleurs。圖／愛馬仕提供

愛馬仕Barénia Pleine Fleur淡香精成份。© Jean-Marie Binet。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Barénia Pleine Fleur淡香精成份。© Jean-Marie Binet。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 童年 故事

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