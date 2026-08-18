快訊

搜救犬Wilson傳遭虐死？花蓮消防局公布遺體、頭骨照片

15人遭螫傷！南韓釜山松島海上纜車傳蜂群攻擊 5台灣人受傷

政院周四拍板明年度總預算 今年度追加預算因「這理由」恐來不及

聽新聞
0:00 / 0:00

生鮭魚3貫60元、鰻丼套餐半價 壽司郎、四代目菊川鰻魚進駐大巨蛋

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
うなぎ四代目菊かわ開設大巨蛋店。圖／うなぎ四代目菊かわ提供
うなぎ四代目菊かわ開設大巨蛋店。圖／うなぎ四代目菊かわ提供

隨著大巨蛋「遠東Garden City」商場棟盛大試營運，壽司郎「遠東GARDEN CITY大巨蛋店」也將於8月22日展開試營運。店內以「DIGIRO數位迴轉壽司」數位化店型為主軸，為在台第5間數位化店舖。店內結合巨幕點餐、數位壽司迴轉鏈、互動趣味遊戲3大特色，並規劃空間約96.4坪、位席數146席，提供數位餐飲體驗新選擇。

為慶祝壽司郎「遠東GARDEN CITY大巨蛋店」試營運，壽司郎依照波段式推出3款開幕限定餐點。8月22日至8月28日推出「生鮭魚2+1貫」60元，售完為止。8月29日至9月4日推出「極上鮪魚大腹」40元、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋」期間限定30元，數量有限、售完為止。

此外，8月22日起，單筆消費滿400元以上並按讚粉絲頁，即贈「遠東GARDENCITY大巨蛋店限定資料夾」1個、贈完為止。8月22日至8月28日，單筆消費折扣後滿400元以上，即贈送壽司郎「遠東GARDENCITY大巨蛋店」折價小卡1張。下次消費滿300元以上，可憑卡折抵40、60、80元，每筆消費限用一次。8月22日至9月4日，12歲或國小以下小朋友來店用餐，即可享「兒童集點卡點數」加贈1點，每人每日限一次。另外活動期間完成社群任務，還有機會抽中「萌抱壽司便當盒」。

2023年正式登台的日本米其林餐盤推薦鰻魚店「うなぎ四代目菊かわ」，此次同步進駐遠東Garden City大巨蛋，開設在台第8間分店，預計9月4日起試營運。新店空間採日式低調奢華的風格，提供有3間4人包廂，滿足商務或聚會需求。同時店內也提供蒲燒、白燒的鰻魚會席料理，包括有「瑞菊饗宴」與「菊華御膳」兩款精緻套餐，採預約制，每套各為1,800、2,200元。

慶祝新店開幕，試營運當月推出會員專屬禮，加入會員即可享有「鰻丼套餐」半價優惠券，可現場立即兌換。同時試營運當月消費滿千元，送「百元折價券」1張，單筆消費最多贈9張，共計價值900元。

活動期間完成社群任務，有機會獲得「萌抱壽司便當盒」。圖／壽司郎提供
活動期間完成社群任務，有機會獲得「萌抱壽司便當盒」。圖／壽司郎提供

壽司郎限時推出「極上鮪魚大腹」40元優惠方案。圖／壽司郎提供
壽司郎限時推出「極上鮪魚大腹」40元優惠方案。圖／壽司郎提供

壽司郎推出「生鮭魚2+1貫」60元開幕方案。圖／壽司郎提供
壽司郎推出「生鮭魚2+1貫」60元開幕方案。圖／壽司郎提供

大巨蛋 鰻魚 鮭魚

延伸閱讀

吃貨狂喜！大巨蛋遠東Garden City破萬坪 美食地圖、特色獨家店揭曉

3.6萬坪SOGO大巨蛋Garden City超豪宅規格 55%高公設比翻轉百貨公式

拚台北新地標！大巨蛋「莫內花園」亮相 SOGO 總經理：絕對不會輸101

外帶吃三商巧福、福勝亭更省 7品牌限時9折再送回客券

相關新聞

一晚限定！高雄洲際「日法雙主廚」首度合體 6道料理搭珍釀、干邑

日式料理講究「食旬」與食材本味，法國料理則重視技藝、醬汁與風土，兩種料理文化首度在高雄洲際酒店同桌交會。

愛馬仕Barénia香氛再添新作！白百合、橙花交織一段童年故事香氣

愛馬仕（Hermès）Barénia香氛系列再添新成員！全新Barénia Pleine Fleur淡香精，靈感承襲自品牌經典Barénia皮革，以細膩柔韌的皮革質感轉化為香氣語言，加入馥郁花香與清新氣息，展現從容隨性、果敢自信的現代女性形象。作為Barénia系列第三款香水，作品由愛馬仕專屬調香師Christine Nagel創作，延續經典西普香調架構，同時探索更柔美而神秘的氣息層次。

吃貨狂喜！大巨蛋遠東Garden City破萬坪 美食地圖、特色獨家店揭曉

大巨蛋3.6萬坪的「遠東Garden City」，餐飲品牌超過150個，有半數為嶄新品牌呈現，餐飲總營業面積達11,000坪，帶來全台最大餐飲空間，全館餐飲營收佔比達30%。遠東SOGO總經理吳素吟指出，「以目前消費趨勢來說，餐飲對聚客力來說是很即時的反饋，但也因投資大，要避免消費者新鮮感過期，餐飲品牌就要精挑細選，我們要的是細水長流，不要曇花一現」。

七夕星巴克「買一送一」來了！8／19限時9小時 滿999元再送玫瑰

星巴克將於明（8月19日）七夕當天推出「七夕與你相遇・好友分享」活動，上午11時至晚間8時，購買兩杯大杯以上、冰熱及口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待；此外，當日單筆消費滿999元，還可獲贈玫瑰花束一束。

C羅婚禮珠寶曝光！Georgina戴50克拉傳世無瑕美鑽 美到封神

足球巨星Cristiano Ronaldo（C羅）與伴侶Georgina Rodriguez日前舉行婚禮，這場備受全球關注的世紀婚禮上，Georgina當天配戴的頂級珠寶原來也別具意義。她選擇以蕭邦（Chopard）史上最負盛名的美鑽Garden of Kalahari高級珠寶系列作品搭配婚紗，以罕見的大克拉數無瑕白鑽，為人生重要時刻增添璀璨光芒。

林柏宏、蔡詩芸雙星美曬GUCCI Primavera 秋冬系列全新上市

GUCCI正式發表全新Primavera秋冬系列，並邀請男星林柏宏與女星蔡詩芸拍攝全新形象視覺，兩人換上秀場上同款秋冬新裝，並搭配高雅珠寶與精緻配件，透過當代視角重塑品牌義式美學，並展現當代奢華品牌的藝術氣場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。