生鮭魚3貫60元、鰻丼套餐半價 壽司郎、四代目菊川鰻魚進駐大巨蛋

隨著大巨蛋「遠東Garden City」商場棟盛大試營運，壽司郎「遠東GARDEN CITY大巨蛋店」也將於8月22日展開試營運。店內以「DIGIRO數位迴轉壽司」數位化店型為主軸，為在台第5間數位化店舖。店內結合巨幕點餐、數位壽司迴轉鏈、互動趣味遊戲3大特色，並規劃空間約96.4坪、位席數146席，提供數位餐飲體驗新選擇。

為慶祝壽司郎「遠東GARDEN CITY大巨蛋店」試營運，壽司郎依照波段式推出3款開幕限定餐點。8月22日至8月28日推出「生鮭魚2+1貫」60元，售完為止。8月29日至9月4日推出「極上鮪魚大腹」40元、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋」期間限定30元，數量有限、售完為止。

此外，8月22日起，單筆消費滿400元以上並按讚粉絲頁，即贈「遠東GARDENCITY大巨蛋店限定資料夾」1個、贈完為止。8月22日至8月28日，單筆消費折扣後滿400元以上，即贈送壽司郎「遠東GARDENCITY大巨蛋店」折價小卡1張。下次消費滿300元以上，可憑卡折抵40、60、80元，每筆消費限用一次。8月22日至9月4日，12歲或國小以下小朋友來店用餐，即可享「兒童集點卡點數」加贈1點，每人每日限一次。另外活動期間完成社群任務，還有機會抽中「萌抱壽司便當盒」。

2023年正式登台的日本米其林餐盤推薦鰻魚店「うなぎ四代目菊かわ」，此次同步進駐遠東Garden City大巨蛋，開設在台第8間分店，預計9月4日起試營運。新店空間採日式低調奢華的風格，提供有3間4人包廂，滿足商務或聚會需求。同時店內也提供蒲燒、白燒的鰻魚會席料理，包括有「瑞菊饗宴」與「菊華御膳」兩款精緻套餐，採預約制，每套各為1,800、2,200元。

慶祝新店開幕，試營運當月推出會員專屬禮，加入會員即可享有「鰻丼套餐」半價優惠券，可現場立即兌換。同時試營運當月消費滿千元，送「百元折價券」1張，單筆消費最多贈9張，共計價值900元。

活動期間完成社群任務，有機會獲得「萌抱壽司便當盒」。圖／壽司郎提供

壽司郎限時推出「極上鮪魚大腹」40元優惠方案。圖／壽司郎提供