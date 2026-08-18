吃貨狂喜！大巨蛋遠東Garden City破萬坪 美食地圖、特色獨家店揭曉

大巨蛋3.6萬坪的「遠東Garden City」，餐飲品牌超過150個，有半數為嶄新品牌呈現，餐飲總營業面積達11,000坪，帶來全台最大餐飲空間，全館餐飲營收佔比達30%。遠東SOGO總經理吳素吟指出，「以目前消費趨勢來說，餐飲對聚客力來說是很即時的反饋，但也因投資大，要避免消費者新鮮感過期，餐飲品牌就要精挑細選，我們要的是細水長流，不要曇花一現」。

7樓「世界風味花園」：11大異國名店登場

7樓「世界風味花園」共佔地2,393坪，規劃11家異國主題餐廳，其中高達6家全台首店、1家百貨首店，包含招牌餐點「新加坡文華雞飯」被譽為擁有「最好吃海南雞飯」的新加坡料理「Chatterbox Café」；來自日本京都的高級懷石料理「京都二条苑がんこ」，光是餐具採購就耗資超過百萬台幣；全台首家主打「熟成魚肉」的高級日式鍋物「IPPIKI」；雙品牌強強聯手，帶來高檔迴轉壽司&日本板前無菜單料理「金澤美味壽司」&「鮨珠姬」；以法式優雅的環境氛圍搭配越南經典美饌「越舍MAISON VIET」；時尚潮流韓式燒肉「SSAM」，主打從屠宰到店全程冷鏈運輸的燒肉品牌。

另外還有除了經典京川滬料理這次更帶來京式烤鴨升級版的「樂天皇朝Signature」、台北最經典的義大利餐廳之一「隨意鳥地方」，完整重現經典義大利料理，以及獲得「500盤」推薦的新式加州料理SALT & STONE等等。

8樓「星饗藝廊」：首創單層高密度「米其林殿堂」

8樓「星饗藝廊」，是台灣首度將高密度米其林與必比登餐廳集中於單一樓層的創舉，總佔地共2,279坪。共集結11家米其林級餐廳，涵蓋1家全台首店、2家台北首店、4家百貨首店。

包含東京蟬聯10年米其林一星的燒鳥名店「台北鳥喜」；泰國高端餐酒館，主打正宗泰國菜「APINARA」；以精緻的台菜和新鮮海鮮聞名，並曾入選米其林指南「福園台菜」；「頂鮮台南擔仔麵」品牌以歐式皇家典雅裝潢結合傳統經典台菜為特色；由連續獲得米其林一星的A CUT團隊全新打造新品牌「The Grill by A CUT」；以台味無國界創意料理聞名，2018年起連年獲得米其林餐盤推薦的「頁小館RESTAURANT PAGE」；以及第一次從台中北上並蟬聯多年米其林必比登的「沁園春」及「馨苑小料理」。

其他還有「Putien莆田」、「四川吳抄手」、「四代目菊川」、「名人坊」等米其林名店。此外，8樓更首創「主廚休息室」，專為進駐名廚設計的空間，除了供主廚休息，更重要的是讓名廚之間能相互交流，不僅是一處單純的休憩場域，更是一個為創意而生的交流平台。空間內設有按摩椅與舒適休憩區，讓長時間站立於爐火與料理台前的主廚，在休息時間中獲得身心放鬆與調整。

B2樓3000坪吃貨天堂：5大主題、超過80個品牌

B2樓打造3,000坪全台最大百貨餐飲樂園，集結超過80個餐飲與銘店伴手禮品牌陣容同步齊聚，不論是球賽演唱會或下班外帶，都可立即享用。全面升級傳統「美食街」概念，整體動線依購買需求規劃五大主題，從捷運聯通口進入後依序為甜點烘焙/巧克力區、伴手禮與養生區、台灣特色小吃、異國料理美食街、LOPIA超市，並規劃550席複合式餐飲座位區。

備受矚目的日系超市「LOPIA」預計第四季登場，這次在Garden City計畫推出「全球首發」限定甜點。另外FOOD STREET還有4大首發美味登場，包括日本百年抹茶名店「田頭茶鋪」來台首展店、「度小月DAAMI」、「Kuzma cafe」、「金子半之助天婦羅」。甜點烘焙有3大首發，被評選為亞洲50大最佳三明治的「Pure Bread X LBC」、「桐生可麗餅」、「福砂屋」。另有15家超過一甲子的伴手禮銘店，包含台式的舊振南、郭元益、台中犁記、陳允寶泉、新東陽、太陽堂；來自日本的神戶風月堂、源吉兆庵、西式的VENCHI、GODIVA等。

城市精品咖啡新地標

特別引進世界精品級咖啡，包含全台首店、來自日本的精品咖啡品牌「神乃珈琲」，其他還有「COFFEE LOVER's PLANET」、「Café Kitsuné」、瑞士咖啡品牌「Nespresso」，精品級咖啡匯聚一堂。

其他樓層特色餐飲還有全台首店「三麥茶樓」，由知名品牌金色三麥所打造，金色三麥旗下唯一以「茶」為主題的餐廳，主打中式餐飲並結合茶酒文化。喜愛美式牛排者也有「德州鮮切牛排」，大巨蛋店特別迎來全球獨家概念店。

500坪「島語」第四季見客

近兩年陸續開幕的食尚庭園、花園綠廊也匯聚了近40個複合餐飲品牌，其中花園綠廊B2樓也將引進全台最難訂位的Buffet「島語」，帶來500坪以上寬敞的餐飲空間，預計第四季開幕。食尚庭園1樓將有全台首家、來自韓國首爾三大韓式烤肉之一「囕盈豚」。

以法式優雅的環境氛圍搭配越南經典美饌「越舍MAISON VIET」。記者王聰賢／攝影

全台首家主打「熟成魚肉」的高級日式鍋物「IPPIKI」。記者王聰賢／攝影

日系超市「LOPIA」預計第四季登場。記者王聰賢／攝影

全台首店，時尚蔬食料理「V」。記者王聰賢／攝影

B2樓打造3,000坪美食街，規劃550席複合式餐飲座位區。記者王聰賢／攝影

全台首店，來自日本的精品咖啡品牌「神乃珈琲」。圖／SOGO提供

全台首家高檔迴轉壽司&日本板前無菜單料理「金澤美味壽司」&「鮨珠姬」。記者王聰賢／攝影

新加坡料理「Chatterbox Café」，招牌餐點「新加坡文華雞飯」。記者王聰賢／攝影