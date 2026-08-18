七夕星巴克「買一送一」來了！8／19限時9小時 滿999元再送玫瑰

星巴克將於明（8月19日）七夕當天推出「七夕與你相遇・好友分享」活動，上午11時至晚間8時，購買兩杯大杯以上、冰熱及口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待；此外，當日單筆消費滿999元，還可獲贈玫瑰花束一束。

星巴克表示，七夕不一定只有情人才能過，活動邀請消費者找一個「想一起喝咖啡的人」，無論是情人或好友，都能共享七夕的甜蜜時光。其中，「好友分享」活動限定8月19日11時至20時，購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱及口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次最多可享「買二送二」，飲料須當場一次領取。

要注意的是，這項優惠並非所有飲品都適用，麝香葡萄風味氣泡飲、麝香葡萄風味吉利星冰樂、紅心芭樂冷萃咖啡、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料等皆不列入活動。此外，活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂及行動預點服務，部分門市也不參與活動，消費前可先確認門市公告。

此外，此優惠活動每人每次至多買二送二，優惠飲料須一次領取；活動也不得與其他折扣、優惠、星禮程回饋與優惠或其他行銷活動合併使用。若更換指定植物奶等品項，仍須依規定加價。