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C羅婚禮珠寶曝光！Georgina戴50克拉傳世無瑕美鑽 美到封神

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Georgina Rodriguez在婚禮上配戴蕭邦Garden of Kalahari系列珠寶。圖／摘自IG @georginagio
Georgina Rodriguez在婚禮上配戴蕭邦Garden of Kalahari系列珠寶。圖／摘自IG @georginagio

足球巨星Cristiano Ronaldo（C羅）與伴侶Georgina Rodriguez日前舉行婚禮，這場備受全球關注的世紀婚禮上，Georgina當天配戴的頂級珠寶原來也別具意義。她選擇以蕭邦（Chopard）史上最負盛名的美鑽Garden of Kalahari高級珠寶系列作品搭配婚紗，以罕見的大克拉數無瑕白鑽，為人生重要時刻增添璀璨光芒。

Garden of Kalahari系列堪稱蕭邦最具代表性的高級珠寶創作之一，其靈感源自2017年品牌取得的一顆重達342克拉的傳奇原石「The Queen of Kalahari（喀拉哈里女王）」。這顆來自非洲博茨瓦納Karowe礦場的珍稀鑽石，擁有極為罕見的D色無瑕（D Flawless）品質，經過長時間規畫與切割後，蛻變為23顆頂級鑽石，蕭邦聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）以此延伸發展出Garden of Kalahari高級珠寶系列共6件珠寶，展現大自然與珠寶工藝交會的極致成果。

婚禮當天Georgina配戴的鑽石項鍊成為全場焦點。作品中央鑲嵌一顆重達50克拉的D色無瑕圓形明亮式切割鑽石，並搭配另一顆6.41克拉同等級鑽石，周圍再以總重98克拉梨形鑽石、40克拉圓形明亮式切割鑽石及馬眼形鑽石點綴，全部鑲嵌於18K白金之上，展現令人驚嘆的珠寶氣勢。

她更搭配了一對Garden of Kalahari耳環，以25克拉梨形鑽石與26克拉心形鑽石為主石，兩顆主鑽皆達D色無瑕等級，搭配其他梨形與圓形鑽石，隨著步伐折射出耀眼光芒。手腕上的鑽石手鐲同樣來自該系列，鑲嵌21克拉與14.7克拉祖母綠形切割鑽石，並搭配多顆D色無瑕圓鑽與不同切割形狀鑽石；手上並點綴了一枚18K白金鑽戒，以梨形與馬眼形鑽石構成俐落線條，為整體造型增添優雅層次。

蕭邦Garden of Kalahari系列鑽戒。圖／蕭邦提供
蕭邦Garden of Kalahari系列鑽戒。圖／蕭邦提供

Georgina Rodriguez在婚禮上配戴蕭邦Garden of Kalahari系列珠寶。圖／摘自IG @georginagio
Georgina Rodriguez在婚禮上配戴蕭邦Garden of Kalahari系列珠寶。圖／摘自IG @georginagio

蕭邦Garden of Kalahari系列鑽石手環。圖／蕭邦提供
蕭邦Garden of Kalahari系列鑽石手環。圖／蕭邦提供

蕭邦Garden of Kalahari系列鑽石耳環。圖／蕭邦提供
蕭邦Garden of Kalahari系列鑽石耳環。圖／蕭邦提供

Georgina Rodriguez與足球巨星Cristiano Ronaldo（C羅）步入婚姻殿堂。圖／摘自IG @georginagio
Georgina Rodriguez與足球巨星Cristiano Ronaldo（C羅）步入婚姻殿堂。圖／摘自IG @georginagio

珠寶 C羅 婚禮

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