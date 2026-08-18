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林柏宏、蔡詩芸雙星美曬GUCCI Primavera 秋冬系列全新上市

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
GUCCI Horsebit Ristretto單肩包黑色小牛皮款，11萬1,600元。圖／GUCCI提供
GUCCI Horsebit Ristretto單肩包黑色小牛皮款，11萬1,600元。圖／GUCCI提供

GUCCI正式發表全新Primavera秋冬系列，並邀請男星林柏宏與女星蔡詩芸拍攝全新形象視覺，兩人換上秀場上同款秋冬新裝，並搭配高雅珠寶與精緻配件，透過當代視角重塑品牌義式美學，並展現當代奢華品牌的藝術氣場。

林柏宏以寬肩窄腰立體剪裁外套搭配高腰丹寧褲，勾勒出如希臘雕像般的完美V字輪廓與黃金比例身材；蔡詩芸則選用流暢線條男式外套混搭柔美裙裝，展現剛柔並濟且瀟灑優雅姿態。兩位時尚明星以俐落單品組合展現自由鮮明且多重的當代時尚風格，完美詮釋全新系列無性別潮流美學態度。

GUCCI的2026秋冬Primavera系列，其靈感源自文藝復興藝術重鎮佛羅倫斯與波提契利（Botticelli）同名名畫《Primavera》，由於品牌創意總監Demna曾親自前往美術館欣賞原作，他並得到啟發，而本季概念正來自於經歷寒冬後、從歷史與藝術中重新茁壯的浪漫與嶄新服裝樣態。

V字身形與雕像輪廓、皮革流暢剪裁與Cintzed工藝是本季男裝的三大亮點，GUCCI運用無縫針織大圓機技術打造極簡無接縫面料，並結合Cintzed塗層工藝賦予西服精緻光澤質感，完美復刻1990年代修長流線輪廓，將頂級裁縫工藝技術推向新層次，其中林柏宏身上服裝正出自秀場同款的Look 10；女裝則聚焦在90年代時尚、彈性風格與無縫針織，以及流暢剪裁與無性別輪廓；蔡詩芸所選穿造型中並有一套出自秀場Look 26，合身剪裁、圓領與開高衩的皮裙，展示出女性充滿力量、自信的義式自由。

同時本季GUCCI更將義式咖啡文化中的Ristretto（短萃取濃縮）咖啡為靈感，轉譯成新款Horsebit Ristretto精緻皮革包款，包款並具備經典Horsebit金屬扣與斜挎鍊帶；另有致敬經典作品的Jackie flap肩背包，以及融合垂直絎縫與Web織帶元素的Jetset GG Marmont，兼具優雅質感與日常實用性，成為本季不可錯過的焦點夢幻單品。

蔡詩芸換上GUCCI 2026秋冬Primavera系列，大曬長腿與義式酷黑氣息。圖／GUCCI提供
蔡詩芸換上GUCCI 2026秋冬Primavera系列，大曬長腿與義式酷黑氣息。圖／GUCCI提供

蔡詩芸。圖／GUCCI提供
蔡詩芸。圖／GUCCI提供

林柏宏。圖／GUCCI提供
林柏宏。圖／GUCCI提供

林柏宏示範多套GUCCI 2026秋冬Primavera系列，展現義式街頭的野性一面。圖／GUCCI提供
林柏宏示範多套GUCCI 2026秋冬Primavera系列，展現義式街頭的野性一面。圖／GUCCI提供

GUCCI 掀蓋Jackie肩背包，價格店洽。圖／GUCCI提供
GUCCI 掀蓋Jackie肩背包，價格店洽。圖／GUCCI提供

GUCCI的2026秋冬Primavera系列，其靈感源自波提切利（Botticelli）同名名畫《Primavera》，展示經歷寒冬後、從歷史與藝術中重新茁壯的浪漫。圖／GUCCI提供
GUCCI的2026秋冬Primavera系列，其靈感源自波提切利（Botticelli）同名名畫《Primavera》，展示經歷寒冬後、從歷史與藝術中重新茁壯的浪漫。圖／GUCCI提供

林柏宏 Gucci 蔡詩芸

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