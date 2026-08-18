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中元採買快看！7-ELEVEN限時5天回饋放大術 7大宮廟隨取卡加贈100點

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN全店精品集點活動自8月26日下午3點起首度推出伊藤潤二×Hello Kitty系列周邊。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品集點活動自8月26日下午3點起首度推出伊藤潤二×Hello Kitty系列周邊。圖／7-ELEVEN提供

中元節消費趨勢已逐漸從「傳統普渡」走向「年輕化、個人化」，消費者不僅重視價格與採買效率，也更追求話題感、趣味性。7-ELEVEN針對即將到來的中元節採購高峰與抓住暑假尾聲採購需求，除了再度推出限時的消費回饋優惠放大術、中元節祈福隨取卡，更推出話題全店集點商品與擴大ibon中元普渡代拜預約服務。

看準年輕族群對中元節傳統觀念日趨開放、追求搞怪創新，7-ELEVEN除了即日起購買指定中元零食飲料商品任選6件加購價199元可獲得三麗鷗可愛鬼束口托特包一個（數量有限、售完為止），同時自9月2日起於全台推出限量「貞子入浴球」，投入水中會溶出白色、再轉黑色，最後跑出貞子，增添搞怪惡趣味（售價299元）；8月26日下午3點起7-ELEVEN全店集點活動更首次推出恐怖大師伊藤潤二與可愛教主Hello Kitty結合的聯名周邊商品，將經典漫畫中人物富江與三麗鷗明星角色們結合推出包包、鏡子、襪子等配件物品，可怕又可愛的存在成為最搶眼裝飾。

鎖定傳統小家庭與個人化採買需求，7-ELEVEN自8月19日至8月23日限時5天推出會員指定12大品類商品消費222元立折20元，指定uniopen聯名卡綁定5大支付工具滿1,111元再折100元，最高合併回饋約18%，指定商品消費滿額還可獲得限量好禮兌換券。

7-ELEVEN門市自8月19日起同步推出攜手全台7大宮廟推出的「祈福保佑隨取卡」，共有緣、祈、福、保、佑、安、康等祈福代表字（加碼點數使用期限至9月30日），售價1,111元贈100點OPENPOINT點數，最高合併回饋優惠9%，可以將優惠提前儲值無使用期限，限量售完為止。

自有電商平台「7-ELEVEN i預購」、「i划算」鎖定公司行號、社區及家庭大量採購需求，推出「超級好運拜中元」專區，箱購飲料、澎湃零食、泡麵等多入數優惠組合，更有社群討論度高的夾心酥、洋芋片等休閒零嘴，讓消費者以實惠價格一站購足。

因應消費者對健康油品需求持續提升，「7-ELEVEN i預購」今年擴大健康油品布局，引進橄欖油、酪梨油、玄米油等多元油品，迎接中元普渡採購商機，更限時推出買2送2、買3送3等多元組合優惠，指定商品單瓶最低189元起，即日起至8月31日全站消費不限金額享免運優惠（部分離島宅配除外），購買指定商品享3% OPENPOINT點數回饋，首購會員搭配uniopen聯名卡，最高可享32% OPENPOINT點數回饋。

此外，7-ELEVEN自2022年領先零售通路推出ibon線上點燈服務，民眾免排隊、24小時皆可透過ibon售票系統預約光明燈、太歲燈、財寶燈及寵物平安燈等服務，累計已吸引逾千人次體驗。看準民俗便利祭祀需求，去年首度推出「ibon售票系統—中元普渡預約服務」廣受好評，今年8月擴大合作宮廟規模增至29家，包含大甲鎮瀾宮、北港朝天宮、西螺福興宮、士林神農宮等知名廟宇，消費者透過ibon售票系統選擇宮廟與普渡方案，完成付款及活動網頁線上登記，即可由廟方協助完成普渡法會，還能將供品轉贈慈善團體或需受助之家庭。

●附註：詳細活動內容以門市、官網、APP公告為準。

7-ELEVEN自8月19日至8月23日限時5天推出回饋放大術，指定商品消費滿額再送好禮。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自8月19日至8月23日限時5天推出回饋放大術，指定商品消費滿額再送好禮。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自9月2日起於全台推出限量「貞子入浴球」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月2日起於全台推出限量「貞子入浴球」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN全店精品集點活動自8月26日下午3點起首度推出伊藤潤二×Hello Kitty系列周邊。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品集點活動自8月26日下午3點起首度推出伊藤潤二×Hello Kitty系列周邊。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN備戰中元普渡，推出多款特色零食飲品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN備戰中元普渡，推出多款特色零食飲品。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN即日起購買指定中元零食飲料商品任選6件，加購價199元可獲得三麗鷗可愛鬼束口托特包一個（數量有限、售完為止）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起購買指定中元零食飲料商品任選6件，加購價199元可獲得三麗鷗可愛鬼束口托特包一個（數量有限、售完為止）。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN門市自8月19日起同步推出攜手全台7大宮廟推出的「祈福保佑隨取卡」，售價1111元贈100點OPENPOINT點數，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市自8月19日起同步推出攜手全台7大宮廟推出的「祈福保佑隨取卡」，售價1111元贈100點OPENPOINT點數，限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供

「7-ELEVEN i預購」、「i划算」推出「超級好運拜中元」專區，集結箱購飲料、澎湃零食、泡麵等多入數優惠組合。圖／7-ELEVEN提供
「7-ELEVEN i預購」、「i划算」推出「超級好運拜中元」專區，集結箱購飲料、澎湃零食、泡麵等多入數優惠組合。圖／7-ELEVEN提供

7-Eleven 宮廟 中元節

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