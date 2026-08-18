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S.T. Dupont高級訂製登台展出 「歌劇魅影」超華麗 超人與金剛同現身

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Jackpot Complication鋼筆組與打火機，打火機/鋼筆可單獨訂購，限量88件，142萬元。圖／迪生提供
Jackpot Complication鋼筆組與打火機，打火機/鋼筆可單獨訂購，限量88件，142萬元。圖／迪生提供

創立於1872年的法國精品品牌都彭（S.T. Dupont），逾一個半世紀以來始終是卓越工藝與創新精神的代名詞。2026年度高級訂製展將於8 月24日起至8月27日止，在台北遠百信義A13精品店限時展出，共有多達20件的年度高級訂製新作，再度突破想像邊界，透過金工、雕刻、漆藝與精密機械工藝，將文學經典、神話、藝術與流行文化淬鍊為收藏級臻品，展現品牌對細節的極致追求與橫跨時空的文化敘事。

本次展出的重頭戲首推與巴黎歌劇院攜手打造的「歌劇魅影」系列。這部由法國作家卡斯頓勒胡（Gaston Leroux）於1910年創作的文學經典，透過S.T. Dupont的精湛手筆，化為一座濃縮巴黎歌劇院靈魂的微型藝術劇場。典藏展示櫃以歌劇院舞台為設計概念，細節巧妙融入劇中經典元素：中央懸掛比照歌劇院真品打造的可拆卸青銅精製水晶吊燈，構築出極具張力的場景。打火機和筆身都裝飾了劇院雕花裝飾，打火機底作為象徵魅影神祕身分的面具，正面描繪了男女主角在劇中的經典瞬間，背面鐫刻最具代表性的面具，展現出巴洛克風格的華麗美學。

適逢品牌首款精品打火機誕生85週年的S.T. Dupont與成立60週年的古巴傳奇雪茄品牌Cohiba推出了限量紀念打火機，包括經典的Ligne 2與Le Grand，設計靈感源自Cohiba最具代表性的金黃色方格紋飾腰標，並將印地安人頭像融入其中。系列中更有一款突破傳統的Complication Cohiba打火機，以鐘表級的複雜機械結構打造互動式拉霸裝置，透過透明視窗可直視齒輪運轉，展現品牌在精密機械上的深厚實力。

這種複雜機械結構也延伸至賭場文化系列，包括Jackpot Complication與Casino Complication作品將拉斯維加斯的紙醉金迷凝縮於方寸之間，外觀鐫刻吃角子老虎機的經典圖騰，如「777」、BAR 與櫻桃。Jackpot Complication 鋼筆組更是品牌首度將機械拉霸結構首次運用在筆具上，讓書寫工具成為充滿趣味的機械藝術品。

今年也有當代藝術的合作，包括再度攜手知名藝術家Richard Orlinski，重新以仿古綠銅質感呈現其經典角色「Kong」強悍的姿態，並將打火機或書寫工具巧妙置於雕塑雙手之中，使實用物件與雕塑構圖融為一體。而與DC Comics的合作今年則迎來Superman打火機鋼筆組，作品精準捕捉了克拉克肯特化身超人的場景。

跨越東西文化的設計向來是藏家最愛之一。遊隼（Peregrine Falcon）系列以整塊天然玉石雕琢筆身，遊隼的頭部覆以鍍金青銅頭罩，鑲嵌超過60顆紅寶石、藍寶石與鑽石，貴氣十足。而今年歡慶打火機誕生85週年，更特別以象徵重生、力量與永恆的鳳凰為靈感推出紀念限量系列款。最後，品牌從浩瀚星空汲取靈感，推出Zodiac Artisan十二星座高級訂製系列，透過不同層次的漆藝色彩詮釋土、火、水、風四大元素，正面以立體浮雕演繹星座象徵，背面則精雕中世紀風格的黃道十二宮星盤，猶如個人專屬的守護配飾。

ZODIAC Artisan十二星座打火機，各限量188件 (本次展出金牛/水瓶/獅子/雙魚座)，各21萬8,000元。圖／迪生提供
ZODIAC Artisan十二星座打火機，各限量188件 (本次展出金牛/水瓶/獅子/雙魚座)，各21萬8,000元。圖／迪生提供

DC Comics Superman打火機鋼筆組，限量88件，168萬元。圖／迪生提供
DC Comics Superman打火機鋼筆組，限量88件，168萬元。圖／迪生提供

ORLINSKI打火機，S.T. Dupont 攜手當代藝術家Richard Orlinski聯名款，限量88件，105萬元。圖／迪生提供
ORLINSKI打火機，S.T. Dupont 攜手當代藝術家Richard Orlinski聯名款，限量88件，105萬元。圖／迪生提供

Casino Complication銀色打火機，提供客製化刻印及鑲嵌寶石服務，限量88件，195萬元。圖／迪生提供
Casino Complication銀色打火機，提供客製化刻印及鑲嵌寶石服務，限量88件，195萬元。圖／迪生提供

ZODIAC Artisan十二星座打火機，各限量188件，各21萬8,000元。圖／迪生提供
ZODIAC Artisan十二星座打火機，各限量188件，各21萬8,000元。圖／迪生提供

遊隼鋼筆，哥倫比亞玉筆身配巴西天然綠帶狀瑪瑙底座，頭冠鑲嵌鑽石、紅寶石、藍寶石，限量88件，210萬元。圖／迪生提供
遊隼鋼筆，哥倫比亞玉筆身配巴西天然綠帶狀瑪瑙底座，頭冠鑲嵌鑽石、紅寶石、藍寶石，限量88件，210萬元。圖／迪生提供

「COHIBA 60 週年系列」LIGNE 2 打火機，39萬9,000元。圖／迪生提供
「COHIBA 60 週年系列」LIGNE 2 打火機，39萬9,000元。圖／迪生提供

ORLINSKI打火機，S.T. Dupont攜手當代藝術家Richard Orlinski聯名款，限量88件，105萬元。圖／迪生提供
ORLINSKI打火機，S.T. Dupont攜手當代藝術家Richard Orlinski聯名款，限量88件，105萬元。圖／迪生提供

《海底兩萬里》高級訂製打火機，限量88件，58萬元。圖／迪生提供
《海底兩萬里》高級訂製打火機，限量88件，58萬元。圖／迪生提供

Jackpot Complication打火機，限量88件，220萬元。圖／迪生提供
Jackpot Complication打火機，限量88件，220萬元。圖／迪生提供

85週年防風打火機，鳳凰以淺浮雕工藝呈現，限量185件，98,000元。圖／迪生提供
85週年防風打火機，鳳凰以淺浮雕工藝呈現，限量185件，98,000元。圖／迪生提供

《歌劇魅影》打火機鋼筆組，限量88件，178萬元。圖／迪生提供
《歌劇魅影》打火機鋼筆組，限量88件，178萬元。圖／迪生提供

DC Comics Superman打火機鋼筆組，限量88件，168萬元。圖／迪生提供
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Casino Complication銀色打火機，提供客製化刻印及鑲嵌寶石服務，限量88件，195萬元。圖／迪生提供
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歌劇魅影 超人 法國

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