【2026聲浪藝術節】日本心靈歌姬夏川里美9月首登恆春劇場館！

恆春文化中心劇場館盛大迎來年度國際盛事！作為「2026聲浪藝術節」的重磅旗艦節目，恆春文化中心特別邀請被譽為「日本心靈歌姬」的夏川里美，於今年9月12日至13日首度登上劇場館表演廳，是夏川里美首度在恆春舉辦個人專場。

來自沖繩石垣島的夏川里美，以純淨溫暖且極具穿透力的嗓音聞名亞洲，曾創下《淚光閃閃》在日本ORICON排行榜停留近116週的驚人紀錄，並多次獲得日本唱片大賞肯定。夏川里美自2006年首次於臺北舉辦個人演唱會以來，已多次來臺巡演，2022年受邀參與「半島歌謠季」，以真摯動人的歌聲征服現場觀眾，引發廣大迴響。此次重返恆春，她將帶來《淚光閃閃》、《童神》等多首經典名曲，將沖繩島嶼風情與恆春在地氣息完美融合。

屏東縣政府文化處表示，恆春半島擁有深厚的民謠文化底蘊，本次透過「聲浪藝術節」引進國際級專場演出，不僅展現劇場館優異的聲學設計與演出品質，更象徵串聯在地民謠與亞洲島嶼文化，躍升為臺灣與國際藝文交流的重要門戶。

【2026聲浪藝術節】夏川里美屏東演唱會將於9月12日（六）晚間19:30及9月13日（日）下午14:30於恆春文化中心劇場館登場，票券已於OPENTIX兩廳院文化生活熱烈開賣，屏東藝遊卡會員更可享75折優惠（每場限4張）。歡迎廣大樂迷把握機會踴躍購票，共同體驗南國夜晚最溫暖的音樂之夜。