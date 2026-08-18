3.6萬坪SOGO大巨蛋Garden City超豪宅規格 55%高公設比翻轉百貨公式

遠東SOGO籌備3年位於大巨蛋3.6萬坪「遠東Garden City」在8月22日試營運前首度開箱，商場從地下2樓至8樓共導入560個品牌，包括近200個全台首店、百貨首櫃等，以精品、餐飲、化妝品、親子、運動為5大核心業種，所有業種均為全台SOGO極致豪華版，公設比更達到55%，遠東SOGO總經理吳素吟形容，這裡可說是「超豪宅規格」，若說台北101是現在信義區商場地標，吳素吟說「我絕對不會輸給101啊！」。

大巨蛋「遠東Garden City」結合周邊文創園區與運動賽事、表演活動，是市中心唯一集大型國際休閒、遊憩、觀光的景點。吳素吟強調，「這個位置值得這樣投資，加上這裡是一個成熟的商圈，必須要比這個成熟的商圈再往上走一層，才有值得讓消費者進來的理由。如果只是蓋商場用品牌填空位，我覺得就算多一個商場，對消費者來說也沒差」。

遠東Garden City有55％的高公設比，商場以「Lifestyle Hub」、「城市社交平台」為概念，打造開放式公共空間，結合藝術裝置與視覺設計，整座商場設置近10座營造停留感與社群分享度的空間，另外，走道最寬4米至6米，而舊式百貨走道僅1米多至2米4。吳素吟認為，令人感到放鬆舒適的商場才能創造停留經濟，民眾在商場感到舒服，才會留下來並近一步創造消費。

大巨蛋「遠東Garden City」整體就是各種體驗的概念，強調給予的空間最大、最舒適。吳素吟說，「舒適感要先給顧客，讓他們進來能夠停留，因為「停留時間」很重要，我覺得現在最難的就是讓消費者進到一個沒有壓力的商場，現在消費者不是沒有錢，他們要的是紓壓，要花的開心又無壓力」。

餐飲更是Garden City大巨蛋店顯著亮點，匯聚超過150個餐飲品牌、餐飲總營業面積達11,000坪，打造全台最大餐飲空間，且獨家餐廳佔比高。其中7、8樓主題餐廳與星級餐廳，佔地超過4,500坪，有11家米其林級餐廳、8家全台首店、4家百貨首店，並首創「名廚休憩交流廳」；B2樓的輕食小吃與銘店伴手禮帶來3,000坪餐飲空間，匯聚80個餐飲品牌及多家特色首發店登場，美食街公共座席與美食街餐廳座位加總達900席。

B2美食街公共座席與美食街餐廳座位加總達900席。記者王聰賢／攝影

遠東Garden City有55％的高公設比，以「Lifestyle Hub」、「城市社交平台」為概念，打造許多開放式公共空間。記者王聰賢／攝影

7、8樓主題餐廳與星級餐廳，有11家米其林級餐廳、8家全台首店、4家百貨首店。記者王聰賢／攝影

7、8樓主題餐廳與星級餐廳，有11家米其林級餐廳、8家全台首店、4家百貨首店。記者王聰賢／攝影

遠東Garden City有55％的高公設比，以「Lifestyle Hub」、「城市社交平台」為概念，打造許多開放式公共空間。記者王聰賢／攝影

遠東Garden City有55％的高公設比，以「Lifestyle Hub」、「城市社交平台」為概念，打造許多開放式公共空間。記者王聰賢／攝影

遠東Garden City有55％的高公設比，以「Lifestyle Hub」、「城市社交平台」為概念，打造許多開放式公共空間。記者王聰賢／攝影

7、8樓主題餐廳與星級餐廳，有11家米其林級餐廳、8家全台首店、4家百貨首店。記者王聰賢／攝影

遠東Garden City有55％的高公設比，以「Lifestyle Hub」、「城市社交平台」為概念，打造許多開放式公共空間。記者王聰賢／攝影

大巨蛋「遠東Garden City」。圖／遠東SOGO提供

遠東Garden City有55％的高公設比，以「Lifestyle Hub」、「城市社交平台」為概念，打造許多開放式公共空間。記者王聰賢／攝影