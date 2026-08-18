快訊

台灣的詛咒？韓「光州雙年展」強迫台灣改名恐成慣例

陳幸妤：立委告訴趙建銘是阿扁點頭關他 就像柯文哲說被賴清德抓去關

七夕別只約會！命理師曝「5招」旺桃花 穿破衣恐感情生變

聽新聞
0:00 / 0:00

3.6萬坪SOGO大巨蛋Garden City超豪宅規格 55%高公設比翻轉百貨公式

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東Garden City有55％的高公設比，以「Lifestyle Hub」、「城市社交平台」為概念，打造許多開放式公共空間。記者王聰賢／攝影
遠東Garden City有55％的高公設比，以「Lifestyle Hub」、「城市社交平台」為概念，打造許多開放式公共空間。記者王聰賢／攝影

遠東SOGO籌備3年位於大巨蛋3.6萬坪「遠東Garden City」在8月22日試營運前首度開箱，商場從地下2樓至8樓共導入560個品牌，包括近200個全台首店、百貨首櫃等，以精品、餐飲、化妝品、親子、運動為5大核心業種，所有業種均為全台SOGO極致豪華版，公設比更達到55%，遠東SOGO總經理吳素吟形容，這裡可說是「超豪宅規格」，若說台北101是現在信義區商場地標，吳素吟說「我絕對不會輸給101啊！」。

大巨蛋「遠東Garden City」結合周邊文創園區與運動賽事、表演活動，是市中心唯一集大型國際休閒、遊憩、觀光的景點。吳素吟強調，「這個位置值得這樣投資，加上這裡是一個成熟的商圈，必須要比這個成熟的商圈再往上走一層，才有值得讓消費者進來的理由。如果只是蓋商場用品牌填空位，我覺得就算多一個商場，對消費者來說也沒差」。

遠東Garden City有55％的高公設比，商場以「Lifestyle Hub」、「城市社交平台」為概念，打造開放式公共空間，結合藝術裝置與視覺設計，整座商場設置近10座營造停留感與社群分享度的空間，另外，走道最寬4米至6米，而舊式百貨走道僅1米多至2米4。吳素吟認為，令人感到放鬆舒適的商場才能創造停留經濟，民眾在商場感到舒服，才會留下來並近一步創造消費。

大巨蛋「遠東Garden City」整體就是各種體驗的概念，強調給予的空間最大、最舒適。吳素吟說，「舒適感要先給顧客，讓他們進來能夠停留，因為「停留時間」很重要，我覺得現在最難的就是讓消費者進到一個沒有壓力的商場，現在消費者不是沒有錢，他們要的是紓壓，要花的開心又無壓力」。

餐飲更是Garden City大巨蛋店顯著亮點，匯聚超過150個餐飲品牌、餐飲總營業面積達11,000坪，打造全台最大餐飲空間，且獨家餐廳佔比高。其中7、8樓主題餐廳與星級餐廳，佔地超過4,500坪，有11家米其林級餐廳、8家全台首店、4家百貨首店，並首創「名廚休憩交流廳」；B2樓的輕食小吃與銘店伴手禮帶來3,000坪餐飲空間，匯聚80個餐飲品牌及多家特色首發店登場，美食街公共座席與美食街餐廳座位加總達900席。

B2美食街公共座席與美食街餐廳座位加總達900席。記者王聰賢／攝影
B2美食街公共座席與美食街餐廳座位加總達900席。記者王聰賢／攝影

遠東Garden City有55％的高公設比，以「Lifestyle Hub」、「城市社交平台」為概念，打造許多開放式公共空間。記者王聰賢／攝影
遠東Garden City有55％的高公設比，以「Lifestyle Hub」、「城市社交平台」為概念，打造許多開放式公共空間。記者王聰賢／攝影

7、8樓主題餐廳與星級餐廳，有11家米其林級餐廳、8家全台首店、4家百貨首店。記者王聰賢／攝影
7、8樓主題餐廳與星級餐廳，有11家米其林級餐廳、8家全台首店、4家百貨首店。記者王聰賢／攝影

7、8樓主題餐廳與星級餐廳，有11家米其林級餐廳、8家全台首店、4家百貨首店。記者王聰賢／攝影
7、8樓主題餐廳與星級餐廳，有11家米其林級餐廳、8家全台首店、4家百貨首店。記者王聰賢／攝影

遠東Garden City有55％的高公設比，以「Lifestyle Hub」、「城市社交平台」為概念，打造許多開放式公共空間。記者王聰賢／攝影
遠東Garden City有55％的高公設比，以「Lifestyle Hub」、「城市社交平台」為概念，打造許多開放式公共空間。記者王聰賢／攝影

遠東Garden City有55％的高公設比，以「Lifestyle Hub」、「城市社交平台」為概念，打造許多開放式公共空間。記者王聰賢／攝影
遠東Garden City有55％的高公設比，以「Lifestyle Hub」、「城市社交平台」為概念，打造許多開放式公共空間。記者王聰賢／攝影

遠東Garden City有55％的高公設比，以「Lifestyle Hub」、「城市社交平台」為概念，打造許多開放式公共空間。記者王聰賢／攝影
遠東Garden City有55％的高公設比，以「Lifestyle Hub」、「城市社交平台」為概念，打造許多開放式公共空間。記者王聰賢／攝影

7、8樓主題餐廳與星級餐廳，有11家米其林級餐廳、8家全台首店、4家百貨首店。記者王聰賢／攝影
7、8樓主題餐廳與星級餐廳，有11家米其林級餐廳、8家全台首店、4家百貨首店。記者王聰賢／攝影

遠東Garden City有55％的高公設比，以「Lifestyle Hub」、「城市社交平台」為概念，打造許多開放式公共空間。記者王聰賢／攝影
遠東Garden City有55％的高公設比，以「Lifestyle Hub」、「城市社交平台」為概念，打造許多開放式公共空間。記者王聰賢／攝影

大巨蛋「遠東Garden City」。圖／遠東SOGO提供
大巨蛋「遠東Garden City」。圖／遠東SOGO提供

遠東Garden City有55％的高公設比，以「Lifestyle Hub」、「城市社交平台」為概念，打造許多開放式公共空間。記者王聰賢／攝影
遠東Garden City有55％的高公設比，以「Lifestyle Hub」、「城市社交平台」為概念，打造許多開放式公共空間。記者王聰賢／攝影

遠東Garden City有55％的高公設比，以「Lifestyle Hub」、「城市社交平台」為概念，打造許多開放式公共空間。記者王聰賢／攝影
遠東Garden City有55％的高公設比，以「Lifestyle Hub」、「城市社交平台」為概念，打造許多開放式公共空間。記者王聰賢／攝影

SOGO 大巨蛋 公設比

延伸閱讀

開箱大巨蛋3萬坪新商場「莫內花園」周末試營運 3,000坪美食街超狂

拚台北新地標！大巨蛋「莫內花園」亮相 SOGO 總經理：絕對不會輸101

饗賓再開大店！URBAN PARADISE 二店進駐新竹巨城 430坪、312席搶客

「全台最大美食街」來了！台北大巨蛋「3.8萬坪Garden City」8／22試營運 不只「島語、LOPIA」逾500個品牌逛到腿軟

相關新聞

3.6萬坪SOGO大巨蛋Garden City超豪宅規格 55%高公設比翻轉百貨公式

遠東SOGO籌備3年位於大巨蛋3.6萬坪「遠東Garden City」在8月22日試營運前首度開箱，商場從地下2樓至8樓共導入560個品牌，包括近200個全台首店、百貨首櫃等，以精品、餐飲、化妝品、親子、運動為5大核心業種，所有業種均為全台SOGO極致豪華版，公設比更達到55%，遠東SOGO總經理吳素吟形容，這裡可說是「超豪宅規格」，若說台北101是現在信義區商場地標，吳素吟說「我絕對不會輸給101啊！」。

號稱最難買到的彰監「鐵窗月餅」開賣了 低調預購仍破萬顆

距離中秋節還有一個多月，號稱「最難買到的月餅」矯正署彰化監獄「鐵窗月餅」已開放預購，雖低調沒作宣傳，預購已逾萬顆。彰監今表示，今年仍限量10萬顆，蛋黃酥每顆48元，素綠豆椪每顆39元，相去年相比漲幅15%，但食材也升級。

徐康俊確認出席！萬寶龍台北101專門店 8月24日正式全新開幕

德國百年精品品牌MONTBLANC（萬寶龍）台北 101 專門店歷經三個月改裝，以全新概念店裝熱鬧重新開幕。品牌同時驚喜預告，將於8月24日（一）邀請南韓知名男星遠道來台站台加持，為亞太區品牌大使出席盛會，親自見證品牌重要里程碑。

華航好評再登場 加入LINE好友限時下載2.0貼圖

中華航空今天宣布，推出全新 2.0 LINE 貼圖，只要在9月17日前加入華航官方 LINE 帳號好友，就可免費下載Q版航空人員貼圖，讓小花陪伴傳遞每一個溫暖問候，日常聊天對話變得更有溫度。

萌翻大阪世博 台灣文化大使「a-We」9月空總見 5款演化體首度大公開

「a-We」終於回台灣。去年在大阪世博登場的台灣文化外交大使「a-We」，9月將首度在台灣公開亮相與國人互動。文化部表示，「a-We台灣主題特展：a～～～Wemoji！」特展，將從9月4日至11月3日在空總國家文化基地圖書館展演空間展出；另同步發起「a-We好朋友創作募集計畫」，則邀請創作者以獨特視角延伸a-We故事。

行動電源別壞了才換！PHILIPS攜手全國電子7折舊換新 登錄再享1+1保固

近期行動電源安全問題受到關注，民眾除了留意產品是否有異常，也應定期檢查、適時汰舊換新，提升日常充電安全。因應民眾需求，PHILIPS攜手全台超過300家門市的全國電子推出「行動電源換然一新」活動，即日起至9月30日，消費者持不限品牌、不限購買地點的行動電源購買證明或照片，經門市確認後，即可享7折優惠換購PHILIPS GoodCube穩固充系列半固態行動電源，讓舊行動電源安全升級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。