飄香一甲子成絕響！台南「豆奶宗」將熄燈 老饕不捨：我的沙茶蛋餅啊

又一家老字號美食即將熄燈！在台南開業超過一甲子的知名傳統早宵夜老店「豆奶宗」，稍早於臉書貼文宣告，因租約到期即將於11月暫停營業，消息一出，立刻吸引許多客人不捨留言，有人說「我要哭了！學生時期最好的回憶~」、「什麼！我的沙茶蛋餅啊！」。

開業於民國55年的「豆奶宗」從中正路海安路口的無名小攤開始，一路做到府前路，是台南在地知名的「深夜食堂」，從晚上一直賣到清晨，招牌豆奶、火腿蛋跟沙茶蛋餅都是許多人的心頭好，不僅常上報章雜誌與美食網紅介紹，更是在地學生、上班族宵夜首選。

業者在公告中提到，「從中正路海安路口的無名小攤到府前路的「豆奶宗」，這杯豆奶不僅是他們一家人的生計，更是許多人跨越世代的溫暖記憶。」同時提及歇業原因，「因租約到期，我們決定暫停豆奶攤的營業」、「六十年的時光，說長不長，卻裝滿了說不完的故事。感謝這段路上一直有您相伴。珍重再見，期盼未來若有緣，我們在「三代店」再相會！」

【致親愛的顧客：感謝您陪伴我們走過一甲子的歲月】

從中正路海安路口的無名小攤到府前路的「豆奶宗」，這杯豆奶不僅是我們一家人的生計，更是許多人跨越世代的溫暖記憶。天下無不散的筵席，在邁入六十週年之際，我們將在此暫時畫下休止符。

1966年（一代店）起點：

雙親為了養活一家大小，從鄉下隻身來到市區。每當夜幕低垂、中正路與海安路口的商店打烊後，我們借用騎樓點亮了一盞燈。這便是「無名豆奶攤」大夜營業的起點。

1993年（二代店）茁壯：

配合海安路拓寬工程，我們搬遷至府前路現址。由大哥阿宗與老三阿雄攜手打拼，正式掛上了「豆奶宗」的招牌，繼續在深夜裡溫暖大家的胃。

2023年11月：傳承：

大哥光榮退休，改由阿雄一家人接下顧攤重擔。我們告別了熟悉的大夜時段，調整為早、晚兩段班營業，變的是時間，不變的是那份用心。

2026年11月：暫別：

因租約到期，我們決定暫停豆奶攤的營業。

六十年的時光，說長不長，卻裝滿了說不完的故事。感謝這段路上一直有您相伴。珍重再見，期盼未來若有緣，我們在「三代店」再相會！

—— 豆奶宗・豆奶雄 敬上