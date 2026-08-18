快訊

台灣的詛咒？韓「光州雙年展」強迫台灣改名恐成慣例

陳幸妤：立委告訴趙建銘是阿扁點頭關他 就像柯文哲說被賴清德抓去關

七夕別只約會！命理師曝「5招」旺桃花 穿破衣恐感情生變

聽新聞
0:00 / 0:00

飄香一甲子成絕響！台南「豆奶宗」將熄燈 老饕不捨：我的沙茶蛋餅啊

聯合報／ 記者陳睿中／台北即時報導
在台南開業超過一甲子的「豆奶宗」，稍早於臉書貼文宣告，因租約到期即將於11月暫停營業。圖／摘自豆奶宗臉書專頁
在台南開業超過一甲子的「豆奶宗」，稍早於臉書貼文宣告，因租約到期即將於11月暫停營業。圖／摘自豆奶宗臉書專頁

又一家老字號美食即將熄燈！在台南開業超過一甲子的知名傳統早宵夜老店「豆奶宗」，稍早於臉書貼文宣告，因租約到期即將於11月暫停營業，消息一出，立刻吸引許多客人不捨留言，有人說「我要哭了！學生時期最好的回憶~」、「什麼！我的沙茶蛋餅啊！」。

開業於民國55年的「豆奶宗」從中正路海安路口的無名小攤開始，一路做到府前路，是台南在地知名的「深夜食堂」，從晚上一直賣到清晨，招牌豆奶、火腿蛋跟沙茶蛋餅都是許多人的心頭好，不僅常上報章雜誌與美食網紅介紹，更是在地學生、上班族宵夜首選。

業者在公告中提到，「從中正路海安路口的無名小攤到府前路的「豆奶宗」，這杯豆奶不僅是他們一家人的生計，更是許多人跨越世代的溫暖記憶。」同時提及歇業原因，「因租約到期，我們決定暫停豆奶攤的營業」、「六十年的時光，說長不長，卻裝滿了說不完的故事。感謝這段路上一直有您相伴。珍重再見，期盼未來若有緣，我們在「三代店」再相會！」

【致親愛的顧客：感謝您陪伴我們走過一甲子的歲月】

從中正路海安路口的無名小攤到府前路的「豆奶宗」，這杯豆奶不僅是我們一家人的生計，更是許多人跨越世代的溫暖記憶。天下無不散的筵席，在邁入六十週年之際，我們將在此暫時畫下休止符。

1966年（一代店）起點：

雙親為了養活一家大小，從鄉下隻身來到市區。每當夜幕低垂、中正路與海安路口的商店打烊後，我們借用騎樓點亮了一盞燈。這便是「無名豆奶攤」大夜營業的起點。

1993年（二代店）茁壯：

配合海安路拓寬工程，我們搬遷至府前路現址。由大哥阿宗與老三阿雄攜手打拼，正式掛上了「豆奶宗」的招牌，繼續在深夜裡溫暖大家的胃。

2023年11月：傳承：

大哥光榮退休，改由阿雄一家人接下顧攤重擔。我們告別了熟悉的大夜時段，調整為早、晚兩段班營業，變的是時間，不變的是那份用心。

2026年11月：暫別：

因租約到期，我們決定暫停豆奶攤的營業。

六十年的時光，說長不長，卻裝滿了說不完的故事。感謝這段路上一直有您相伴。珍重再見，期盼未來若有緣，我們在「三代店」再相會！

—— 豆奶宗・豆奶雄 敬上

在台南開業超過一甲子的「豆奶宗」，稍早於臉書貼文宣告，因租約到期即將於11月暫停營業。圖／摘自豆奶宗臉書專頁
在台南開業超過一甲子的「豆奶宗」，稍早於臉書貼文宣告，因租約到期即將於11月暫停營業。圖／摘自豆奶宗臉書專頁

沙茶 台南 宵夜

延伸閱讀

獨／10年「文青麵疙瘩」BON MEINGERDA熄燈！粉絲不捨：還沒集滿100次

【我的戶外日常】楊世泰／選擇當下

【紙上煙雲】石曉楓／老三台的記憶

上班族早餐這樣吃！網友熱議八大早餐品項 營養均衡、快速便利怎麼選？

相關新聞

3.6萬坪SOGO大巨蛋Garden City超豪宅規格 55%高公設比翻轉百貨公式

遠東SOGO籌備3年位於大巨蛋3.6萬坪「遠東Garden City」在8月22日試營運前首度開箱，商場從地下2樓至8樓共導入560個品牌，包括近200個全台首店、百貨首櫃等，以精品、餐飲、化妝品、親子、運動為5大核心業種，所有業種均為全台SOGO極致豪華版，公設比更達到55%，遠東SOGO總經理吳素吟形容，這裡可說是「超豪宅規格」，若說台北101是現在信義區商場地標，吳素吟說「我絕對不會輸給101啊！」。

號稱最難買到的彰監「鐵窗月餅」開賣了 低調預購仍破萬顆

距離中秋節還有一個多月，號稱「最難買到的月餅」矯正署彰化監獄「鐵窗月餅」已開放預購，雖低調沒作宣傳，預購已逾萬顆。彰監今表示，今年仍限量10萬顆，蛋黃酥每顆48元，素綠豆椪每顆39元，相去年相比漲幅15%，但食材也升級。

徐康俊確認出席！萬寶龍台北101專門店 8月24日正式全新開幕

德國百年精品品牌MONTBLANC（萬寶龍）台北 101 專門店歷經三個月改裝，以全新概念店裝熱鬧重新開幕。品牌同時驚喜預告，將於8月24日（一）邀請南韓知名男星遠道來台站台加持，為亞太區品牌大使出席盛會，親自見證品牌重要里程碑。

華航好評再登場 加入LINE好友限時下載2.0貼圖

中華航空今天宣布，推出全新 2.0 LINE 貼圖，只要在9月17日前加入華航官方 LINE 帳號好友，就可免費下載Q版航空人員貼圖，讓小花陪伴傳遞每一個溫暖問候，日常聊天對話變得更有溫度。

萌翻大阪世博 台灣文化大使「a-We」9月空總見 5款演化體首度大公開

「a-We」終於回台灣。去年在大阪世博登場的台灣文化外交大使「a-We」，9月將首度在台灣公開亮相與國人互動。文化部表示，「a-We台灣主題特展：a～～～Wemoji！」特展，將從9月4日至11月3日在空總國家文化基地圖書館展演空間展出；另同步發起「a-We好朋友創作募集計畫」，則邀請創作者以獨特視角延伸a-We故事。

行動電源別壞了才換！PHILIPS攜手全國電子7折舊換新 登錄再享1+1保固

近期行動電源安全問題受到關注，民眾除了留意產品是否有異常，也應定期檢查、適時汰舊換新，提升日常充電安全。因應民眾需求，PHILIPS攜手全台超過300家門市的全國電子推出「行動電源換然一新」活動，即日起至9月30日，消費者持不限品牌、不限購買地點的行動電源購買證明或照片，經門市確認後，即可享7折優惠換購PHILIPS GoodCube穩固充系列半固態行動電源，讓舊行動電源安全升級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。