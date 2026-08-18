快訊

台灣的詛咒？韓「光州雙年展」強迫台灣改名恐成慣例

陳幸妤：立委告訴趙建銘是阿扁點頭關他 就像柯文哲說被賴清德抓去關

七夕別只約會！命理師曝「5招」旺桃花 穿破衣恐感情生變

聽新聞
0:00 / 0:00

徐康俊確認出席！萬寶龍台北101專門店 8月24日正式全新開幕

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
曾演出《奶酪陷阱》、《天氣好的話，我會去找你》等代表作的徐康俊，是萬寶龍品牌大使。圖／萬寶龍提供
曾演出《奶酪陷阱》、《天氣好的話，我會去找你》等代表作的徐康俊，是萬寶龍品牌大使。圖／萬寶龍提供

德國百年精品品牌MONTBLANC（萬寶龍）台北 101 專門店歷經三個月改裝，以全新概念店裝熱鬧重新開幕。品牌同時驚喜預告，將於8月24日（一）邀請南韓知名男星遠道來台站台加持，為亞太區品牌大使出席盛會，親自見證品牌重要里程碑。

徐康俊曾演出《奶酪陷阱》、《天氣好的話，我會去找你》等代表作，自帶溫潤優雅氣質。其兼具專業演技與時尚感，完美契合品牌揉合傳統工藝與現代美學的深刻淵源，深受粉絲喜愛；MONTBLANC則是從經典鋼筆為品牌原點，隨後跨足頂級皮件領域，更深入高級手錶領域，透過工藝與細緻質感，帶來全方位的奢華生活提案。

全新專門店為強化與台灣文化連結，MONTBLANC特別邀請三位台灣當代藝術家共同創作。織品藝術家李偵綾以《島嶼地誌》結合鋼筆書寫與金線編織，描繪「五嶽三尖一奇」的台灣山岳與潮濕氣候；竹編藝術家范承宗攜手品牌德國總部，將日曬精修的竹片融入貴賓室，營造溫潤的東方文質氣息；當代書法家Jimmy Wang則以「筆精墨妙」與「岳藝巔峰」作品演繹漢字之美，並透過融合自然、工藝與書寫的藝術裝置，創造獨特的沉浸式體驗空間。

為慶祝台北101旗艦店盛大開幕，MONTBLANC特別推出限量「City Nib」城市筆尖。筆身採用經典大師傑作幾何系列，18K金筆尖則以細致線條鐫刻台北信義區天際線與五座代表性高樓，包括台北101與新光人壽摩天大樓等，展現城市發展軌跡。此外，旗艦店亦搶先曝光 2026秋冬新款麂皮Envelope橫款托特包，內含筆圈與眼鏡隔層等實用設計，完美兼具優雅美感與機能。

以鋼筆起家的萬寶龍，至今已是涵蓋皮件、高級手表的全方位奢華生活風格品牌。圖／萬寶龍提供
以鋼筆起家的萬寶龍，至今已是涵蓋皮件、高級手表的全方位奢華生活風格品牌。圖／萬寶龍提供

萬寶龍台北101旗艦店，與多位台灣藝術家合作，帶來人文雅士的沈浸式風格。圖／萬寶龍提供
萬寶龍台北101旗艦店，與多位台灣藝術家合作，帶來人文雅士的沈浸式風格。圖／萬寶龍提供

MONTBLANC大師傑作幾何系列台北城市限定筆尖（MB139520），價格店洽。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC大師傑作幾何系列台北城市限定筆尖（MB139520），價格店洽。圖／萬寶龍提供

萬寶龍將在下周一為台北101旗艦店正式開幕，並邀請徐康俊出席。圖／萬寶龍提供
萬寶龍將在下周一為台北101旗艦店正式開幕，並邀請徐康俊出席。圖／萬寶龍提供

店內同時提供明信片，可將思念之情捎向遠方。圖／萬寶龍提供
店內同時提供明信片，可將思念之情捎向遠方。圖／萬寶龍提供

萬寶龍品牌大使徐康俊。圖／萬寶龍提供
萬寶龍品牌大使徐康俊。圖／萬寶龍提供

台北101 徐康俊 台北

延伸閱讀

台北101攜手《500甜》打造限定生日派對 10大甜點名店獻專屬甜點同賀

市場製造！新富町文化市場十週年大展揭幕

饗賓再開大店！URBAN PARADISE 二店進駐新竹巨城 430坪、312席搶客

網友都在討論什麼？2026米其林星級餐廳TOP 10

相關新聞

3.6萬坪SOGO大巨蛋Garden City超豪宅規格 55%高公設比翻轉百貨公式

遠東SOGO籌備3年位於大巨蛋3.6萬坪「遠東Garden City」在8月22日試營運前首度開箱，商場從地下2樓至8樓共導入560個品牌，包括近200個全台首店、百貨首櫃等，以精品、餐飲、化妝品、親子、運動為5大核心業種，所有業種均為全台SOGO極致豪華版，公設比更達到55%，遠東SOGO總經理吳素吟形容，這裡可說是「超豪宅規格」，若說台北101是現在信義區商場地標，吳素吟說「我絕對不會輸給101啊！」。

號稱最難買到的彰監「鐵窗月餅」開賣了 低調預購仍破萬顆

距離中秋節還有一個多月，號稱「最難買到的月餅」矯正署彰化監獄「鐵窗月餅」已開放預購，雖低調沒作宣傳，預購已逾萬顆。彰監今表示，今年仍限量10萬顆，蛋黃酥每顆48元，素綠豆椪每顆39元，相去年相比漲幅15%，但食材也升級。

徐康俊確認出席！萬寶龍台北101專門店 8月24日正式全新開幕

德國百年精品品牌MONTBLANC（萬寶龍）台北 101 專門店歷經三個月改裝，以全新概念店裝熱鬧重新開幕。品牌同時驚喜預告，將於8月24日（一）邀請南韓知名男星遠道來台站台加持，為亞太區品牌大使出席盛會，親自見證品牌重要里程碑。

華航好評再登場 加入LINE好友限時下載2.0貼圖

中華航空今天宣布，推出全新 2.0 LINE 貼圖，只要在9月17日前加入華航官方 LINE 帳號好友，就可免費下載Q版航空人員貼圖，讓小花陪伴傳遞每一個溫暖問候，日常聊天對話變得更有溫度。

萌翻大阪世博 台灣文化大使「a-We」9月空總見 5款演化體首度大公開

「a-We」終於回台灣。去年在大阪世博登場的台灣文化外交大使「a-We」，9月將首度在台灣公開亮相與國人互動。文化部表示，「a-We台灣主題特展：a～～～Wemoji！」特展，將從9月4日至11月3日在空總國家文化基地圖書館展演空間展出；另同步發起「a-We好朋友創作募集計畫」，則邀請創作者以獨特視角延伸a-We故事。

行動電源別壞了才換！PHILIPS攜手全國電子7折舊換新 登錄再享1+1保固

近期行動電源安全問題受到關注，民眾除了留意產品是否有異常，也應定期檢查、適時汰舊換新，提升日常充電安全。因應民眾需求，PHILIPS攜手全台超過300家門市的全國電子推出「行動電源換然一新」活動，即日起至9月30日，消費者持不限品牌、不限購買地點的行動電源購買證明或照片，經門市確認後，即可享7折優惠換購PHILIPS GoodCube穩固充系列半固態行動電源，讓舊行動電源安全升級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。