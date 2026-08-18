徐康俊確認出席！萬寶龍台北101專門店 8月24日正式全新開幕

德國百年精品品牌MONTBLANC（萬寶龍）台北 101 專門店歷經三個月改裝，以全新概念店裝熱鬧重新開幕。品牌同時驚喜預告，將於8月24日（一）邀請南韓知名男星遠道來台站台加持，為亞太區品牌大使出席盛會，親自見證品牌重要里程碑。

徐康俊曾演出《奶酪陷阱》、《天氣好的話，我會去找你》等代表作，自帶溫潤優雅氣質。其兼具專業演技與時尚感，完美契合品牌揉合傳統工藝與現代美學的深刻淵源，深受粉絲喜愛；MONTBLANC則是從經典鋼筆為品牌原點，隨後跨足頂級皮件領域，更深入高級手錶領域，透過工藝與細緻質感，帶來全方位的奢華生活提案。

全新專門店為強化與台灣文化連結，MONTBLANC特別邀請三位台灣當代藝術家共同創作。織品藝術家李偵綾以《島嶼地誌》結合鋼筆書寫與金線編織，描繪「五嶽三尖一奇」的台灣山岳與潮濕氣候；竹編藝術家范承宗攜手品牌德國總部，將日曬精修的竹片融入貴賓室，營造溫潤的東方文質氣息；當代書法家Jimmy Wang則以「筆精墨妙」與「岳藝巔峰」作品演繹漢字之美，並透過融合自然、工藝與書寫的藝術裝置，創造獨特的沉浸式體驗空間。

為慶祝台北101旗艦店盛大開幕，MONTBLANC特別推出限量「City Nib」城市筆尖。筆身採用經典大師傑作幾何系列，18K金筆尖則以細致線條鐫刻台北信義區天際線與五座代表性高樓，包括台北101與新光人壽摩天大樓等，展現城市發展軌跡。此外，旗艦店亦搶先曝光 2026秋冬新款麂皮Envelope橫款托特包，內含筆圈與眼鏡隔層等實用設計，完美兼具優雅美感與機能。

以鋼筆起家的萬寶龍，至今已是涵蓋皮件、高級手表的全方位奢華生活風格品牌。圖／萬寶龍提供

萬寶龍台北101旗艦店，與多位台灣藝術家合作，帶來人文雅士的沈浸式風格。圖／萬寶龍提供

MONTBLANC大師傑作幾何系列台北城市限定筆尖（MB139520），價格店洽。圖／萬寶龍提供

萬寶龍將在下周一為台北101旗艦店正式開幕，並邀請徐康俊出席。圖／萬寶龍提供

店內同時提供明信片，可將思念之情捎向遠方。圖／萬寶龍提供