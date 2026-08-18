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華航好評再登場 加入LINE好友限時下載2.0貼圖

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
中華航空推出全新 2.0 LINE 貼圖，讓小花陪伴傳遞每一個溫暖問候。圖／華航提供
中華航空推出全新 2.0 LINE 貼圖，讓小花陪伴傳遞每一個溫暖問候。圖／華航提供

華航空今天宣布，推出全新2.0 LINE貼圖，只要在9月17日前加入華航官方LINE帳號好友，就可免費下載Q版航空人員貼圖，讓小花陪伴傳遞每一個溫暖問候，日常聊天對話變得更有溫度。

華航表示，去年首次推出華航人物LINE貼圖下載即大獲好評，使用次數超過四千萬次，貼圖活動結束後仍有許多使用者念念不忘。此次推出全新小花貼圖 2.0，16張貼圖以航空人物與飛機為主軸，將華航會員的「哩享生活」融入設計，透過創意諧音梗「哩好」、「有哩真好」搭配Q版制服人員，展現酬賓哩程靈活兌換、輕鬆運用的特色，歡迎民眾加入華航官方LINE好友免費下載。

華航指出，加入中華航空LINE官方帳號，可第一手掌握促銷優惠及會員好康等資訊，平台同時結合旅遊內容、會員經營、專屬優惠及互動遊戲，不定期推出 LINE 好友專屬折扣碼、限定抽獎資格及在地旅遊優惠等獨家訊息，多元化經營以提供旅客發掘旅遊靈感，使每一趟旅程更加豐富精彩。

為慶祝小花貼圖 2.0 上架，推出限時互動活動，凡加入華航LINE官方帳號好友，下載並回傳指定小花貼圖，即可獲得華航官網台灣出發精選航線加碼購票優惠折扣碼，邀請旅客把握機會，以更優惠的價格展開下一趟充滿期待的旅程。

即日起至9月17日前只要加入華航官方 LINE帳號好友，就可免費下載Q版航空人員貼圖共16張。圖／華航提供
即日起至9月17日前只要加入華航官方 LINE帳號好友，就可免費下載Q版航空人員貼圖共16張。圖／華航提供

華航 貼圖 LINE

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