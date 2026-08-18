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萌翻大阪世博 台灣文化大使「a-We」9月空總見 5款演化體首度大公開

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
9月來空總與5款全新形態a-We 相遇。圖／文化部提供
9月來空總與5款全新形態a-We 相遇。圖／文化部提供

「a-We」終於回台灣。去年在大阪世博登場的台灣文化外交大使「a-We」，9月將首度在台灣公開亮相與國人互動。文化部表示，「a-We台灣主題特展：a～～～Wemoji！」特展，將從9月4日至11月3日在空總國家文化基地圖書館展演空間展出；另同步發起「a-We好朋友創作募集計畫」，則邀請創作者以獨特視角延伸a-We故事。

「a-We」去年在大阪世博期間，帶著「台灣」之名首登世界舞台，後續又接連到芬蘭赫爾辛基、美國紐約、鳳凰城等地「出差」。文化部表示，為了讓台灣的觀眾也有機會看見去年在大阪世博一系列精彩的「We TAIWAN」展演活動，文化部特別在今年規畫「大阪世博回台灣」活動。首波即帶來文化外交大使a-We為主角的特展，將在文化空總全面對外開放的「晴空季」活動中展出。

「a-We台灣主題特展：a～～～Wemoji！」延續a-We的基礎造型，將有5款全新演化形態的a-We現身，象徵台灣人在面對不同環境與壓力時，所展現的多元表情與韌性特質。誕生a-We的設計師方序中說，無數隻個性各異的a-We緊緊靠在一起，有的探頭張望，有的努力向前，有的被擠得變了形，卻仍帶著自己的表情與姿態。一路長進文化空總的a-We，彷彿從牆角、窗框與縫隙裡悄悄冒出來，在建築與建築之間探險，在光影與人群之中穿梭。而每一位走進現場的人，也都將成為其中的一部分，一起擠進來、靠近彼此，在變動之中尋找方向，在未知之中持續前進。

特展共分為「遇見a-We」、「認識a-We」、「找到a-We」、「共感a-We」、「加入a-We」，以及最後可以把眾多商品帶回家的「帶走a-We」等6個展區，邀請大家一起從「遇見」開始，漸漸了解a-We的故事，最後對a-We感同身受。

除了邀請大家走進展場與a-We互動，文化台灣基金會自即日起至9月6日進行「a-We好朋友創作募集計畫」公開徵件，預計選出10名創作者，以獨特視角延伸a-We與不同角色相遇的圖文故事，將台灣的人情、自然與文化轉化為易於理解、適合社群傳播的圖文內容。入選者每位可獲得4萬元創作授權費，作品將延伸應用於社群及文化交流推廣，徵件辦法請至官方Instagram（@wetaiwan.tw）查詢。

文化部表示，「a-We台灣主題特展：a～～～Wemoji！」展覽期間將同步推出「We TAIWAN大阪世博回台灣」系列活動，更多展覽資訊及最新動態，至官網We TAIWAN社群平台查詢。

「a-We」在去年的大阪世博其間扮演台灣文化外交大使。記者陳宛茜／攝影
「a-We」在去年的大阪世博其間扮演台灣文化外交大使。記者陳宛茜／攝影

「a-We」在去年的大阪世博其間扮演台灣文化外交大使。記者陳宛茜／攝影
「a-We」在去年的大阪世博其間扮演台灣文化外交大使。記者陳宛茜／攝影

去年在大阪世博登場的台灣文化外交大使「a-We」，9月將首度在台灣公開亮相與國人互動。圖／文化部提供
去年在大阪世博登場的台灣文化外交大使「a-We」，9月將首度在台灣公開亮相與國人互動。圖／文化部提供

「a-We」在去年的大阪世博其間扮演台灣文化外交大使。記者陳宛茜／攝影
「a-We」在去年的大阪世博其間扮演台灣文化外交大使。記者陳宛茜／攝影

大阪 世博 文化

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