行動電源別壞了才換！PHILIPS攜手全國電子7折舊換新 登錄再享1+1保固

近期行動電源安全問題受到關注，民眾除了留意產品是否有異常，也應定期檢查、適時汰舊換新，提升日常充電安全。因應民眾需求，PHILIPS攜手全台超過300家門市的全國電子推出「行動電源換然一新」活動，即日起至9月30日，消費者持不限品牌、不限購買地點的行動電源購買證明或照片，經門市確認後，即可享7折優惠換購PHILIPS GoodCube穩固充系列半固態行動電源，讓舊行動電源安全升級。

PHILIPS提醒，行動電源屬於消耗品，內部電芯會隨使用時間逐漸老化，加上日常使用可能遇到高溫曝曬、受潮、碰撞或摔落等情況，即使外觀沒有明顯異狀，也可能存在潛在風險。因此，趁著此次優惠，民眾不妨順勢替家中、辦公室及隨身使用的行動電源進行一次「安全健檢」，確認使用年限與外觀狀況，必要時及早更換。

此次活動可換購4款PHILIPS半固態行動電源，包括GoodCube Slim（DLP9221S），建議售價1,850元、7折價1,295元；GoodCube Pro（DLP4355C）與GoodCube Max（DLP2725S）建議售價皆為2,719元、7折價1,903元；GoodCube Plus（DLP4349S）建議售價2,170元、7折價1,519元。

GoodCube系列採半固態電芯及多合一設計，並符合國際航空標準，兼顧安全與便利。GoodCube Slim重量僅200.5公克，且通過CCC認證適合兩岸商務族；GoodCube Pro支援最高35WPD快充並自帶AC插頭；GoodCube Max具20,000mAh容量及70公分伸縮線；GoodCube Plus則配備電量顯示螢幕、AC插頭，可同時為4款裝置充電。消費者購買後註冊雙全生活館會員，登錄還可享1+1年保固。

消費者可持自身不限品牌與購買地點的行動電源購買證明或照片，到全國電子7折換新飛利浦半固態行動電源。圖／雙全國際提供