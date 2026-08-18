鐵道迷快衝 鐵博柴電工場首度夜間開放 限定星光票只要銅板價

國家鐵道博物館宣布，周六及周日推出「柴電工場夜間開放」活動。這是鐵博第一階段開館以來，柴電工場首度於夜間開放參觀，並同步推出限定優惠「星光票」，邀請民眾在夜晚燈光映照下，體驗不同於白天的鐵道風景與建築之美。

為了讓大眾感受工業遺產夜晚的獨特魅力，鐵博於活動兩日將柴電工場的開放時間延長至晚間8時。當夜間照明投射於車輛與柴電工場上，白天熟悉的空間也將呈現截然不同的樣貌；歡迎民眾帶著相機或手機，記錄夜光下的珍貴車輛與空間風景。

配合本次夜間開放，活動期間（8月22日及8月23日）特別推出限定「星光票」，於活動當日下午4時30分至晚上7時30分販售，全票優惠價50元，其他優惠票種0元，輕鬆來趟仲夏夜之旅，或與家人朋友相約夜訪柴電工場，體驗不同於白天的參觀氛圍。

除了夜間視覺饗宴外，柴電工場也將化身為劇場舞台，於柴電工場鐵道車輛展區規畫互動式劇場《噓！這是火車精靈的秘密》。劇情講述民眾在參加夜間導覽時，意外與導覽員、列車長一起穿越至火車精靈所在的神祕世界，透過表演與互動，在平時熟悉的車輛、機具與建築之中，跟隨故事一步步體驗有趣的鐵道文化。

本次演出由蕭淳嫻擔任編劇、導演及肢體設計，並邀集何昀庭、洪子晏、曾冠瑜、陳柏毓及謝香臺等青年演員與創作者共同演出。成員具備音樂劇、劇場、影視、聲樂、相聲及沉浸式演出等多元表演經驗，將透過不同表演形式，為夜晚的柴電工場帶來前所未有的劇場體驗。

除了互動劇場演出，柴電工場原有的「柴電機車的運作」及「電樞的檢修與保養」展演也將配合夜間開放持續登場；觀眾可透視柴電機車部件、作動原理，並體驗虛實整合的電樞檢修沉浸式劇場，感受「活的鐵道博物館」所呈現的鐵道技術與產業文化。

從白日走進夜晚，柴電工場在夜間將以不同面貌迎接觀眾，於8月22日及8月23日限定登場，邀請大家把握夏夜時光，在夜色中漫步柴電工場，記錄難得一見的夜間風景。

鐵博此次夜間開放也吸引周邊文創園區共襄盛舉。誠品行旅特別加入串聯，持誠品行旅2026年8月份發票可兌換星光票參觀夜間柴電工場。未來隨著鐵博持續開放及周邊公共動線逐步再擴大串聯，將結合鐵道文化、工業遺產的文化深度旅遊，生活形成更完整的城市體驗路徑。

●更多活動訊息，請上國家鐵道博物館官方網站或臉書粉絲專頁查詢。

鐵博「柴電工場」首度夜間開放 。夜間燈光映照下的柴電工場展場，展現車輛、機具與展示空間交織的夜間風貌。圖／國家鐵道博物館提供

鐵博「柴電工場」首度夜間開放 。演員在客車旁排演，呈現互動式劇場的演出情境。圖／國家鐵道博物館提供