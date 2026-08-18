獨／10年「文青麵疙瘩」BON MEINGERDA熄燈！粉絲不捨：還沒集滿100次

位於士林、在網路上擁有極高人氣的文青麵疙瘩「BON MEINGERDA」，17日無預警發布歇業公告，指出「我們畢業啦！」同時GOOGLE MAP也已經修改為「永久歇業」。隨著消息出爐，令許多粉絲震驚，表示「真的假的啦 今天不是愚人節」、「發瘋我的麵疙瘩」

「BON MEINGERDA」原名為「BON Meingerda & Dumpling」，最初店址位於台北捷運大安站、科技大樓站之間，並於2016年開幕。店面裝潢雖然酷似咖啡店，但是卻提供餃子、麵疙瘩等特色餐點，並有多樣化的口味選擇，成為許多饕客的用餐好去處，也被粉絲們暱稱為「文青麵疙瘩」，每逢用餐時段就可見到長長的排隊人潮。2020年10月時，「BON Meingerda & Dumpling」因租約到期而結束營業，引起許多粉絲不捨。

2021年時，BON Meingerda & Dumpling於士林重新開業，並且改名為「BON MEINGERDA」，店內主打麵疙瘩品項，提供有海鮮麵疙瘩、泰式東央貢海陸麵疙瘩、紅燒肉蕈菇青醬麵疙瘩、豆乳雞起司白醬麵疙瘩等特色口味，還有多種特色小菜，同樣深獲消費者青睞，在GOOGLE MAP累積超過1,700則評論，平均獲得4.4分。

雖然深獲民眾喜愛，但是BON MEINGERDA在10週年之際，無預警發布歇業公告，表示「我們畢業啦！感謝這十年來一直陪伴與支持BON MEINGERDA 的你們。」對此訊息，粉絲們也感到不捨，留言表示「怎麼會 本來想帶伴侶去的QQ」、「等等！從復興南路一路追到士林，接下來我還要追到哪裡？」、「我還沒集滿100次」。