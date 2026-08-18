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粉絲快看！辛曉琪、蘇慧倫、周蕙、孫淑媚9月新北美術館開唱

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
藝人蘇慧倫（左）、周蕙9月13日將在「2026新北市綠生活音樂節」接力開唱。
藝人蘇慧倫（左）、周蕙9月13日將在「2026新北市綠生活音樂節」接力開唱。

「2026新北市綠生活音樂節」9月12日、13日在新北市美術館戶外園區登場，今年以「音樂串聯世代，文化延續傳承」為主軸，邀請1990至2000年代華語樂壇代表性女歌手，從經典金曲到原創音樂，串聯不同世代的共同記憶與當代創作能量，邀請民眾走進城市綠地，在音樂、藝術與自然交織中感受新北魅力。

2026新北市綠生活音樂節規畫「GREEN STAGE」及「ROOT STAGE」兩大舞台，呈現不同音樂風貌，「GREEN STAGE」以華語經典女聲為主軸，集結辛曉琪、陶晶瑩、李翊君、蘇慧倫、周蕙、江美琪、孫淑媚等實力唱將，以及范逸臣、Saya張惠春、戴愛玲等原住民歌手，創作歌手派偉俊 Patrick Brasca也將同台演出。

9月12日邀請日本流行音樂女歌手一青窈，久未來台的她將再次與台灣歌迷見面，以多首膾炙人口的經典歌曲，帶領現場觀眾重溫熟悉旋律與感動時刻，也為今年綠生活音樂節增添臺日音樂交流亮點。

「ROOT STAGE」則聚焦原創音樂能量，透過綠生活音樂節樂團徵選活動集結新生代創作樂團接力演出，展現台灣豐沛且多元的音樂創作實力。活動兩日分別邀請特色創作樂團壓軸演出，包括甜約翰以及來自日本的新生代女子樂團 Faulieu.，讓樂迷從華語經典一路聽到當代原創，在雙舞台間感受不同世代與音樂風格交會的魅力。

新北市文化局表示，今年綠生活音樂節首度移師新北市美術館戶外園區，除了雙舞台音樂演出，還有藝術、市集與綠色生活元素，讓音樂節不只是欣賞演出的場域，更成為適合親子、好友共同參與的城市戶外體驗。透過經典音樂與新世代創作交會，讓不同年齡層的觀眾都能找到屬於自己的旋律，也讓音樂成為串聯世代、文化與城市生活的媒介。

「2026新北市綠生活音樂節」將於9月12日至13日下午2點30分至晚間9點30分在新北市美術館戶外園區舉行，歡迎民眾共度悠閒的音樂假期。樂團徵選及更多活動訊息可至「新北市綠生活音樂節」粉絲專頁查詢。

「2026新北市綠生活音樂節」集結跨世代音樂陣容，創作歌手派偉俊 Patrick Brasca9月12日（六）帶來精采演出。圖／新北市文化局提供
「2026新北市綠生活音樂節」集結跨世代音樂陣容，創作歌手派偉俊 Patrick Brasca9月12日（六）帶來精采演出。圖／新北市文化局提供

「2026新北市綠生活音樂節」9月12日演出陣容包括原住民歌手范逸臣（左）及Saya張惠春（右），將以各具特色的歌聲與舞台魅力帶來精采演出。圖／新北市文化局提供
「2026新北市綠生活音樂節」9月12日演出陣容包括原住民歌手范逸臣（左）及Saya張惠春（右），將以各具特色的歌聲與舞台魅力帶來精采演出。圖／新北市文化局提供

藝人陶晶瑩（左起）、孫淑媚、江美琪將於9月13日（日）「2026新北市綠生活音樂節」，以不同音樂風格與經典作品，展現跨世代華語樂壇的多元魅力。圖／新北市文化局提供
藝人陶晶瑩（左起）、孫淑媚、江美琪將於9月13日（日）「2026新北市綠生活音樂節」，以不同音樂風格與經典作品，展現跨世代華語樂壇的多元魅力。圖／新北市文化局提供

「2026新北市綠生活音樂節」集結多位實力唱將，9月12日將由戴愛玲（左起）、李翊君、辛曉琪接力登台。圖／新北市文化局提供
「2026新北市綠生活音樂節」集結多位實力唱將，9月12日將由戴愛玲（左起）、李翊君、辛曉琪接力登台。圖／新北市文化局提供

孫淑媚 辛曉琪 周蕙

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