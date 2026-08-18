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饗賓再開大店！URBAN PARADISE 二店進駐新竹巨城 430坪、312席搶客

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
九大主題餐區之一「Ocean Bar」，為海鮮珍味、壽司與歐陸美酒的集散地。圖／饗賓提供
九大主題餐區之一「Ocean Bar」，為海鮮珍味、壽司與歐陸美酒的集散地。圖／饗賓提供

饗賓集團（7883）加速展店，旗下精品餐酒百匯「URBAN PARADISE」繼台北信義DREAM PLAZA首店後，全台第二店進駐新竹巨城，打造430坪、312席大型餐飲空間，即日起搶先入席、8月21日正式開幕。

新店鎖定新竹在地客群推出17道風城限定餐飲，包括12道料理、4款聯名特調及1款精釀啤酒，並攜手Bar Mood創辦人Nick Wu、臺虎精釀跨界合作，搶攻新竹聚餐及餐酒商機。

URBAN PARADISE希望帶給人們在城市裡找到一段可以恣意停留的時間，巨城店以九大主題餐區展開多元風味：「Ocean Bar」是海鮮珍味、壽司與歐陸美酒的集散地，「Breeeeeze」以頂級起司、冷盤料理帶來輕盈的愉悅美味；「美樂地」的現烤Pizza、泛地中海料理與義式慢燉負責歐陸的濃度，「VIVA」的炭火與鐵板則接手海鮮與肉品；「快意町」端出台式佳餚與中式名點，「香鑲」讓日式醬燒與異國辛香交會，「脆焠」網羅各國現炸美味；「Wonderland」以甜點果物打造甜蜜收尾，而「Oasis」則以特調與精釀延續微醺氛圍。

巨城店的空間延續品牌一貫的劇場感，卻長出了風城自己的樣子。設計團隊從科技之城的俐落質感、風城人文的深厚底蘊，以及慢活城市的自在節奏三個面向取材：大面劇場布簾與微醺燈光鋪出基調，新竹專屬城市地圖成為空間裡的座標；烤炸區「香鑲」與「脆焠」則把新竹老建築常見的窗花線條交給現代材質重新描摹，化作一面復古花磚牆，是整間店最有風城味道的一角。

新竹巨城店限定菜單設計以適合搭配酒飲為核心，讓餐點與酒款風味相襯；食材向新竹縣市的在地農產取材，米粉、烏魚子、洛神花、花生醬、仙草與柿餅一一入菜。重點推薦四道佳餚：「烏金炙烤高麗菜佐海藻奶油」的靈感取自英國傳統爐烤蔬菜，海藻奶油托著炙烤過的高麗菜，再以烏魚子與魚卵收尾，海潮氣息與蔬菜的清甜層層堆疊。

「川麻花椒啤酒燉雞」把雞丁與綠竹筍拌入乾辣椒、花椒與糯米椒之間翻炒，麻與香先後上場，香氣馥郁、滋味鮮明，是整張菜單裡最需要一杯冰啤酒的一道。「海膽干貝魚子燉飯」以香煎干貝融入蒜頭蛤蠣高湯與海膽醬細火燉煮，米粒吸飽鮮甜海味，濃郁而不失細緻。甜點「東方美人柿甜甜圈」內餡則以東方美人茶卡士達拌入柿餅，清雅茶香遇上柿餅的自然甜香，為一頓飯留下悠長的尾韻。

餐酒始終是「URBAN PARADISE」的核心命題。巨城店這次找來兩組合作對象，一邊是Bar Mood創辦人Nick Wu，一邊是臺虎精釀。Nick Wu是台灣調酒圈的代表人物，曾在2016 World Class Global Final拿下兩項單項冠軍，並長年與米其林主廚合作餐酒搭配。

他為巨城店設計四款限定特調，靈感取自這座城市的風土記憶：含酒精的「疾風九降」以龍舌蘭清新的植物氣息打底，柚子與金桔的酸香層層推進，薄荷收在最後，輕盈爽朗如九降風掠過新竹街道；「醉醺梅香」則從茶鄉與客家醃漬文化出發，梅的酸香與熟成感先行，巨峰葡萄補上飽滿果味，伯爵茶替整杯酒收攏輪廓。無酒精的「關西田野」以關西最具代表性的仙草搭配焙香麥茶與莓果，「客庄午後」則將客庄熟悉的花生風味與鳳梨、椰奶結合，以Tropical Drink手法重新詮釋，讓不喝酒的賓客同樣盡興。

同步登場的臺虎精釀聯名啤酒「BEEeeer」則取英文蜂蜜Bee與啤酒Beer的結合，呼應餐區「Breeeeeze」的拉長音概念，也象徵拉格啤酒不斷上升的氣泡鏈。以鮮活蜜柚揉入純淨麥韻，清爽氣泡綻放酸甜果香與草本花香，溫柔洗淨舌尖、喚醒味蕾，是佐餐時最不費力的選擇。

「URBAN PARADISE」新竹巨城店開幕期間推出兩重好禮：8月17日至20日，內用追蹤URBAN PARADISE官方Instagram並於現場拍照發布IG限時動態，出示畫面即可兌換「微醺時光贈禮」乙份（每日限量，贈完即止）；8月21日至27日，各餐期前20組成功訂位且當日入座用餐之顧客，可獲「微醺限定Chill禮」乙份（兩入，每組訂位限贈乙份）。

饗賓 巨城 新竹

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