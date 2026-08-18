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極光旅遊爆發！雄獅訂單翻倍 日本滑雪開賣1個月已達去年全年5成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
雄獅旅遊極光行程預訂人數較去年同期翻倍增長。圖／雄獅旅遊提供
雄獅旅遊極光行程預訂人數較去年同期翻倍增長。圖／雄獅旅遊提供

秋冬旅遊熱潮提前升溫，旅客也愈來愈早卡位。雄獅旅遊（2731）今（18）日公布2026年秋冬旅遊數據，觀察9月至2027年2月訂單，「極光、賞楓、溫泉、滑雪」成為四大熱門主題，其中極光行程預訂人數較去年同期翻倍、賞楓成長5成、溫泉增近4成，日本滑雪商品開賣僅1個月，銷量更已達去年全年5成。

雄獅觀察，四大熱門主題也反映秋冬旅遊型態轉變，旅客從過去以目的地、價格為主要考量，逐漸轉向重視夜間與季節限定體驗、主題優先、低移動高停留及熟客回購；「早鳥化」趨勢也更加明顯，整體秋冬行程平均預訂期由去年的4.5個月提前至5.2個月，約提前20天，其中中南美平均更提前近8個月預訂。

從預訂行為觀察，旅客「早鳥化」提前規劃的趨勢更加明顯，整體秋冬行程平均預訂期由去年的4.5個月提前至5.2個月，約提前20天。其中，旅客對稀缺機位與季節深度行程高度重視，中南美平均提前近8個月、北歐提前6.4個月、非洲、紐澳提前5.9個月預訂，反映旅遊消費特徵逐漸轉向「提前規劃、主題導向、深度體驗」。

雄獅觀察，極光旅遊預訂人數較去年同期翻倍增長，旅遊需求從過去冬季淡季的價格導向，轉向鎖定極光、節慶及夜間體驗等主題，「長天數、慢旅行、深主題」成為冬季長線旅遊的主流輪廓。

短日照原被視為冬季旅遊限制，如今則透過產品設計轉化為旅遊亮點。夜晚已成為能被獨立規劃、深度包裝的旅遊體驗時段。例如「北歐破冰船聖誕老人見面會10日」安排連續5晚深入極圈，結合聖誕老人村、破冰船等冬季限定元素；加拿大黃刀鎮極光行程持續熱門，阿拉斯加、西雅圖等產品則透過串聯冰川健行、溫泉等體驗，提升旅程豐富度。

賞楓仍是秋季旅遊主要需求，雄獅統計至7月底，賞楓行程預訂人數較去年同期成長5成，旅客更傾向先鎖定賞楓、銀杏等季節主題，再選擇目的地，呈現「主題吸引力高於目的地選擇」的旅遊趨勢。

日韓楓期高峰主要落在10月至11月，日本熱門賞楓路線包括北海道紅葉搭配洞爺湖花火；北陸紅葉結合立山合掌屋點燈，以及「關西楓紅志摩味覺列車星鑰宿5日」搭乘近鐵味覺列車的賞楓行程，將自然景觀與季節活動、鐵道美食體驗結合；韓國則以慶州楓葉結合釜山煙火節，以及首爾近郊南怡島、洪川銀杏林等路線詢問度較高。

日本溫泉行程預訂人數年增近4成，雄獅分析，相較賞楓受花期與氣候影響，溫泉旅遊較不受季節時序限制，也讓旅客更容易提前規劃。值得注意的是，溫泉已逐漸從行程中的附加體驗，轉為旅遊動線的核心，旅客更傾向入住溫泉旅館連泊，減少拉車及更換飯店頻率，形成「低移動、高停留」的秋冬旅遊型態。

因應此趨勢，推薦如「雙宿東京富士箱根鐵道雙湯5日」，保證入住 2 晚箱根御殿場時之栖渡假村，遠眺富士山，沉浸溫泉與自然美景；南九州行程則安排宮崎鳳凰喜凱亞連泊，結合溫泉、水療與全日度假村體驗，滿足旅客對放鬆、深度停留與高品質的旅遊需求。

滑雪熟客提前卡位，個人化自由行需求升溫

日本滑雪市場同樣呈現提前預訂趨勢。今年滑雪商品開賣僅1個月，銷量已達去年全年5成，顯示滑雪旅遊需求高漲，預訂時程也明顯前移。雄獅分析，滑雪具備高度技能導向特性，熟客回流比例高，通常會在商品開賣初期提前卡位，以確保理想雪場、房型與出發日期。隨著滑雪客群成熟，雄獅今年推出彈性出發、可依個人需求調整的「二人成行」日本鬼首滑雪自由行方案，詢問度明顯攀升。

為迎接秋冬旅遊熱潮，雄獅即日起推出系列優惠。8月主打線上通路活動，包括周一APP專屬折扣、周三下單會員最高3倍點數回饋、周五國外團體折扣碼最高折抵988元，及下訂冬遊指定行程可抽萬元機票金，買自由行還有機會抽Club Med 全包式假期體驗；9月配合全台門市周年慶，於9月9日至17日推出門市下單最高折抵2,999元限時優惠，並加碼單筆訂單不限金額抽獎活動，最高可獲999點雄獅幣。

極光 滑雪 雄獅

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