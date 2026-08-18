WirForce 2026首度移師世貿一館 96小時不斷電打造玩家年度盛會

亞洲最大網路派對WirForce 2026將於9月24日至27日首度移師台北世貿一館登場，活動規模全面升級，延續4天3夜、96小時不間斷的經典特色，集結遊戲、電競硬體、動漫娛樂、創作者、玩家社群及生活服務等多元品牌，打造年度數位娛樂嘉年華。

主辦單位就肆電競執行長黃智仁表示，WirForce發展至今已不只是玩家年度相聚的派對，更成為串聯遊戲內容、硬體科技、創作者社群與品牌夥伴的數位娛樂平台。今年首度進駐台北世貿一館，希望將玩家文化帶進更大的場域，讓品牌從單純展示產品，進一步與玩家共同創造體驗、建立連結。

不同於傳統展覽，WirForce以LAN Party及BYOC（Bring Your Own Computer）玩家文化為核心，玩家不只是進場參觀，更能自備電腦開機上線，參與遊戲試玩、硬體體驗、社群活動與品牌互動，成為活動內容的一部分。

今年現場集結多家品牌夥伴，遊戲內容包含BanG Dream!交織的樂章、Garena三角洲行動、Kingshot、宏碁遊戲等；電競與科技硬體則有技嘉AORUS、Logitech G、Predator、NVIDIA、德商CHERRY、SANDISK Optimus、海韻電子、SONY INZONE、MONTECH君主科技、FSP全漢、ZOTAC GAMING、iQOO、TP-Link、KIOXIA鎧俠、MSI微星科技等，從電競設備、儲存裝置到電源與網路設備，完整呈現玩家裝備生態。

動漫與娛樂內容同樣是今年亮點，預見娛樂、金玉選宝会、特異點、草空間等品牌加入，麥當勞歡樂送、coupang等餐飲及生活服務品牌也將進駐；全球知名VTuber品牌hololive更將與WirForce推出獨家聯名商品。

舞台活動方面，今年規劃4大舞台，串聯音樂、創作者、玩家社群、Cosplay與ACG內容。主舞台邀請日本動畫歌姬藍井艾露、人氣Coser伊織萌登場，並集結問號、鳥屎、Ring、風動等創作者與音樂人；BYOC舞台延續96小時不斷電精神，安排實況主與粉絲見面會，也開放玩家報名策劃活動。野台及簽名會舞台則涵蓋日系音樂、動漫演出、WirForce Cosplay大賽、ACG一鍵隨舞，以及聲優、Coser圍拍等內容。

WirForce 2026將於9月24日11:00至9月27日16:00在台北世貿一館登場，每日18:00後進行換場清潔。從核心玩家、硬體發燒友到動漫愛好者與一般民眾，都能在更大、更完整的場域中參與這場玩家年度盛會。

WirForce 2026集結眾多電競娛樂品牌，打造多元數位娛樂年度盛會。圖／就肆電競提供