新黑馬入榜！ 2026最新蛋黃酥必買十大名單

中秋蛋黃酥大戰開搶

每逢中秋，蛋黃酥熱門名店一開放預購，網路秒殺、電話打不通、門市排長龍以及一盒難求幾乎成了固定戲碼，網友也樂於交流口感、價格與購買心得。有趣的是，現在的蛋黃酥戰場早已不只老字號餅店，世界麵包冠軍、精品甜點店、新興品牌，甚至監獄自營商品都加入戰局，各自養出一票擁護者。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查近一年的網路討論，整理出「2026十大人氣蛋黃酥」。今年榜單差距相當戲劇化，不二坊以超過1.7萬筆聲量強勢登頂，陳耀訓・麵包埠穩居第二；另一頭，法朋與金葡萄更只差1筆聲量。究竟哪些蛋黃酥最能讓網友甘願花時間排隊、守著開賣時間搶購？「送禮溫度計」揭曉聲量原因。

No.10 鐵窗牌蛋黃酥

網路聲量：1,426筆

由彰化監獄儒林工坊製作的「鐵窗牌蛋黃酥」，是榜單中背景最特殊的一款。過去曾有具五星級飯店主廚背景的收容人傳授烘焙技術，也替儒林工坊逐漸打開口碑，後來蛋黃酥更成為彰化監獄每逢中秋的招牌商品。

2025年中秋前，鐵窗牌蛋黃酥再度掀起搶購熱潮。8月28日開放預購時，彰化監獄準備10萬顆，短短4小時就賣出7萬顆，網路商城一度因大量訂單湧入而塞車。更有網友曬出通話紀錄，狂打近600通電話仍無法訂購，甚至有人因買不到向法務部投訴。吃過的網友則分享「一顆41元、甜度剛好、不油、會酥，全台排名僅次不二坊（我心裡的排名謝謝）」，也有人直接封它為「台灣最難買蛋黃酥，沒有之一」。

鐵窗牌蛋黃酥的高人氣也不只反映在搶購熱潮中，先前在《網路溫度計DailyView》「2026十大監獄美食」調查中，更擊敗重乳酪蛋糕、泡菜、巧克力等監所人氣產品拿下第1名。到了2026年，中秋經典蛋黃酥售價為8入380元，平均一顆約47.5元，價格仍相對親民，也讓人更好奇這顆監獄出品的蛋黃酥究竟有多好吃。

No.9 舊振南

網路聲量：1,862筆

創立逾百年的舊振南，陪著台灣漢餅從傳統婚嫁、節慶糕點一路走進現代伴手禮市場，至今仍是中秋送禮與蛋黃酥討論中經常出現的老字號。招牌蛋黃酥以紅豆餡搭配鹹蛋黃，2026年中秋也持續推出相關禮盒，在一票排隊名店與新興甜點品牌中，靠著長年累積的品牌底蘊維持穩定人氣。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，舊振南在「蛋黃酥」相關討論中維持一定聲量，除了中秋禮盒、口味與送禮需求之外，品牌本身也不時因其他糕點受到關注。2025年10月南韓女團BLACKPINK高雄演唱會期間，成員Rosé上台前吃著舊振南鳳梨酥的畫面曝光，「Rosé同款鳳梨酥」隨即引發粉絲與媒體討論，也讓舊振南再添一波話題。

近期舊振南又因一則名人Google評論意外受到關注，前總統陳水扁長女、牙醫師陳幸妤因在前夫趙建銘診所留下1星Google評論，並在評論中提及兩人已離婚，引發外界關注。網友隨後查看她過往的Google評論紀錄，發現近5年僅留下4則評價，其中舊振南新光三越台南西門店獲得5星好評，也讓這家百年餅店意外再次成為討論焦點。

No.8 雄二家

網路聲量：1,908筆

2023年9月才成立的雄二家是這次榜單中相對年輕的品牌，短短約3年就從彰化南瑤宮附近一路累積人氣，首次殺進《網路溫度計DailyView》十大人氣蛋黃酥名店。招牌蛋黃酥主打每日手工現做，以進口無水發酵奶油製作酥皮，搭配減糖紅豆餡與鹹蛋黃，吃起來酥香、不會過甜；2025年中秋前，更因「免排隊又好吃」受到討論，被拿來和不二坊、新口味等彰化名店並列比較，逐漸成為在地蛋黃酥的新選擇。

雄二家的蛋黃酥也獲得不少網友力推，像是「好吃的蛋黃酥，蛋黃鹹香，搭配甜而不膩的豆沙，多層次的口感十分滿足，吃得出來用料很好，不會有怪異的油耗味」，也有消費者直接收入口袋名單，分享「現場會招待半顆蛋黃酥及冰美式，真的不錯」；另一則評論則稱讚「皮很酥脆又不油膩，放到第二天還是很好吃，蛋黃又很濕潤」。

No.7 金葡萄蛋黃酥

網路聲量：1,934筆

金葡萄蛋黃酥與第6名法朋只差1筆聲量，是榜單中最激烈的一組排名拉鋸！從台南佳里起家的金葡萄傳承三代、主打手工製作，目前共有烏豆沙、綠豆椪肉脯、棗泥、鳳梨、烏豆沙麻糬、鐵觀音麻糬6種口味，除了經典紅豆路線，也把肉脯、麻糬與茶香元素融入蛋黃酥；口感上則以層層酥皮搭配大顆鹹蛋黃為特色，蛋黃中心保有些許濕潤感。

網友形容「蛋黃酥的蛋黃好大一顆，吃了好過癮」，也稱讚外皮「一層又一層的堆疊，由外到內是薄到厚，口感非常好」；多種口味也各有支持者，其中棗泥蛋黃酥被大讚「味道很濃郁」，經典款的大顆蛋黃與不過乾的口感同樣受到好評，讓金葡萄靠著豐富口味與扎實口感，在台南蛋黃酥市場累積出不小的人氣。

No.6 法朋甜點烘焙坊

7-ELEVEN提供

7-ELEVEN提供

網路聲量：1,935筆

以法式甜點起家的法朋，做起蛋黃酥也帶有明顯的西式思維，除了傳統紅豆餡與鹹蛋黃，更著重酥皮的奶油香氣與層次感，讓中式糕餅多了一點法式甜點的細緻感；2026年經典蛋黃酥推出6入680元、9入980元兩種規格，仍是品牌中秋檔期最受關注的商品之一。

法朋的蛋黃酥話題也不只停在禮盒，2025年10月，7-ELEVEN雪淋霜首度攜手法朋推出期間限定「蛋黃酥霜淇淋」，把鹹蛋黃風味做進霜淇淋中，從中式糕餅一路跨到超商甜點，也替品牌帶來另一波討論；網友吃完直呼「吃起來味道幾乎跟蛋黃酥一樣，蠻驚艷的！搭配餅乾一起吃，真的很像在吃蛋黃酥」，鹹甜交錯的味道也獲得不少好評。

至於蛋黃酥本身，同樣累積不少固定支持者，網友稱讚「法朋好吃，每年品質都很穩定」，去年中秋也有消費者分享「下午回家烤法朋蛋黃酥，邊吃邊真心感謝法朋完整了中秋，今年的蛋黃酥真是太好吃了」，從經典蛋黃酥到跨界霜淇淋，也讓法朋在傳統餅店之外，做出更具現代甜點感的蛋黃酥路線。

No.5 林記糕餅舖

網路聲量：1,962筆

從彰化大埔黃昏市場起家的林記糕餅舖，靠蛋黃酥一步步累積人氣，2025年7月底正式告別市場據點，搬到彰化市埔南街的新店面。招牌蛋黃酥強調酥皮層次、飽滿蛋黃與不過甜的紅豆餡，今年適逢品牌10週年，也推出限定蛋黃酥禮盒；除了經典口味，芋頭系列同樣有不少支持者。網友分享「芋頭蛋黃酥超好吃，芋頭控不可錯過，微濕潤的口感，要忍著才不會一顆接一顆吃光」，也有人特別喜歡經典款，認為「蛋黃酥的內餡蛋黃比較大顆，吃起來比較不甜膩，好吃」。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，林記聲量高點落在2025年12月14日，單日累積455筆；當時品牌正為即將於12月19日登場的高雄漢神巨蛋B1快閃暖身，活動一路至隔年1月5日，除了把彰化排隊名店帶到南部，也同步推出新品「6入蛋黃酥風味泡芙禮盒」，讓原本熟悉的蛋黃酥做出另一種延伸，也成功帶起一波討論。

訂購管道：蛋黃酥可至林記糕餅舖官方網站購買，最新中秋預購與快閃資訊也可至官方社群查詢。

No.4 不二糕餅

網路聲量：2,429筆

「不二糕餅」承襲彰化老字號「不二家」的製餅技術，由家族第三代接棒另創品牌，招牌蛋黃酥延續傳統做法，以酥鬆外皮包裹紅豆餡與鹹蛋黃，鹹甜比例與濕潤口感是不少網友反覆提到的特色。品牌也推出無麩質蛋黃酥等不同選擇，讓傳統糕餅多了一些變化。

網友分享「平假日都很多人的糕餅店，蛋黃酥好吃，也有賣不含麩質的蛋黃酥」，也有人形容「老牌蛋黃酥的味道還是沒變，超好吃」。另一名平時怕熱量、不太敢吃蛋黃酥的網友也被圈粉，直呼「這顆的好吃度會讓我願意再吃！鹹蛋黃相當夠味！內餡也搭配得宜夠濕潤」。

值得注意的是，不二糕餅在《網路溫度計DailyView》2025年蛋黃酥榜曾拿下第1名，今年則以2,429筆聲量排名第4。雖然名次往後移，仍穩居前段班，也和今年冠軍不二坊形成有趣對照，兩個「不二」依然都是蛋黃酥榜上的高人氣品牌。

No.3 小潘蛋糕坊

網路聲量：2,622筆

板橋小潘蛋糕坊是不少人熟悉的北部糕餅名店，鳳凰酥、鳳梨酥長年累積高人氣，中秋檔期的蛋黃酥同樣有一票支持者。2025年2月起店家調整價格，裸裝蛋黃酥從每顆40元漲至43元，漲幅3元；雖然價格上調，但相較不少人氣蛋黃酥單顆已逼近甚至突破百元，小潘仍維持相對親民的價格優勢。

網友對小潘的印象也不只停在鳳凰酥，有人形容「算是北部最有名的糕餅店，招牌是蛋黃酥跟鳳凰酥，是真的蠻好吃」，也有原本主攻鳳凰酥的消費者分享，沒想到蛋黃酥同樣令人驚艷，「蛋黃很新鮮、皮很酥、豆泥甜度剛剛好不膩」，甚至笑稱缺點就是太容易一口接一口、熱量爆表。另有網友提到，過去要特地到門市購買，如今鳳梨酥禮盒在量販店、便利商店也較容易看到，但蛋黃酥還是很多人會特地到店裡買。

No.2 陳耀訓・麵包埠

網路聲量：7,557筆

有「蛋黃酥界愛馬仕」之稱的陳耀訓紅土蛋黃酥，長年以世界麵包冠軍光環、精緻用料與限量販售方式累積高人氣。陳耀訓將做麵包的職人思維帶進傳統蛋黃酥，從酥皮、豆沙到紅土鹹蛋黃的比例都講究細節；目前8入售價900元，平均一顆112.5元。品牌自2021年起更與拓元售票系統合作販售，消費者得先註冊會員、上線搶購，再憑電子票券QR Code到門市取貨，而且不提供宅配，特殊購買方式也讓每年開賣時程受到不少關注。

不少網友仍對陳耀訓紅土蛋黃酥的奶油香氣、滑順豆沙與鹹蛋黃印象深刻，也有人認為即使價格不低，仍願意每年搶購。不過，高人氣也伴隨更高期待，近期就有一名從品牌改用拓元販售前便開始購買的老客戶發文，認為今年餅皮少了過往奶油香、豆沙風味不如以往，鹹蛋黃也偏乾，甚至質疑「一顆要價112.5元，是該有的水準嗎？」正反評價交錯，也讓這款高單價蛋黃酥持續受到檢視。

值得注意的是，陳耀訓去年曾因預購熱度被形容不如以往，引發「是否跌落神壇」的討論，但從《網路溫度計DailyView》兩年榜單來看，排名反而從去年的第3名升至今年第2名，顯示即使評價出現分歧，網路討論度依然很高。

No.1 不二坊

網路聲量：17,492筆

有「彰化最強蛋黃酥」之稱的不二坊，前身為彰化老餅店「不二家」，去年在《網路溫度計DailyView》蛋黃酥榜排名第2，今年則一舉登上冠軍。多年來延續傳統製餅手藝，不二坊靠著層次分明的酥皮、紅豆餡與鹹蛋黃累積大批支持者，甜度不會過重、蛋黃也少有腥味，是不少網友持續回購的原因。每到中秋前，電話預購、訂單額滿與門市排隊都會帶動討論；2025年更有民眾出動5支手機、累計撥打超過2萬通電話，成功訂下1,500顆蛋黃酥，包裝整齊一字排開宛如一大片「金磚」，畫面曝光後讓不少網友驚嘆，也成為分析期間內的話題來源之一。

難買之外，口味仍是死忠粉絲願意一再搶購的關鍵。有網友分享「鬆軟好吃的蛋黃酥不會太甜，還是會想要再去買的」、「紅豆泥部分不會過甜，蛋黃無腥味，整體表現很好」，甚至有人笑稱「前天一位朋友送我一盒不二家的蛋黃酥，因為太好吃了，我一口氣就吃了八顆，請問現在怎麼辦？我能做點什麼？」不二坊近一年累積17,492筆網路聲量，是十大品牌中唯一突破萬筆的一家，不只拿下冠軍，聲量更超過第二名陳耀訓・麵包埠兩倍。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年8月13日至2026年8月12日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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《網路溫度計DailyView》

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