對應愛情在不同狀態的模樣！DAMIANI經典設計嶄新創意迎七夕

七夕將至，義大利珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI）以Belle Époque美好年代與Mimosa含羞草兩大經典系列，刻畫從「心動」、「相愛」一路至「同行」的愛情風景，將百年義式珠寶工藝化為戀人之間的情感印記。

Belle Époque以鮮明心形輪廓捕捉戀愛初始的怦然心動，承襲品牌經典幾何結構，以圓形、方形元素圍繞中央心形主石，在俐落線條與柔美曲線間取得平衡。系列運用珍珠母貝、紅玉髓與孔雀石等不同材質，分別呈現初戀的純粹細膩、熱烈情感，以及隨歲月累積的深厚記憶，再搭配18K玫瑰金或黃金與鑽石點綴，讓經典心形呈現多元樣貌。

Mimosa則訴說愛情經過時間淬鍊後的深度。系列由DAMIANI第二代傳人Damiano Grassi Damiani為妻子Gabriella與女兒Silvia打造，以生命力旺盛的含羞草為靈感，象徵欣賞、尊重與守護。系列選用不同尺寸、切割的鑽石錯落排列，看似自然隨性的花簇，實際上每顆寶石的高度、方向與間距皆經精密計算，讓光線穿梭其間，綻放豐富火光與立體層次。

全新推出的V形珠寶，描繪兩道線條交會的V形設計，以18K白金、黃金及玫瑰金搭配璀璨鑽石，沿俐落V形線條層層排列，延續含羞草錯落鑲嵌工藝，也讓珠寶隨身體律動呈現輕盈光采。V形輪廓同時具有修飾頸項與指間線條的視覺效果，從大型V形鑽石項鍊，到日常配戴的項鍊、耳環、戒指與手鍊，展現更現代的珠寶比例。

DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金V形鑽石戒指，24萬200元。圖／DAMIANI提供

DAMIANI Belle Époque美好年代18K黃金孔雀石與鑽石心形耳環，13萬8,900元。圖／DAMIANI提供

DAMIANI Belle Époque美好年代心形項鍊。圖／DAMIANI提供

DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金V形鑽石項鍊，13萬7,000元。圖／DAMIANI提供

DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金V形鑽石耳環，10萬9,800元。圖／DAMIANI提供

DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金V形鑽石手鍊，10萬9,800元。圖／DAMIANI提供

DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金心形鑽石項鍊，33萬元。圖／DAMIANI提供

DAMIANI Belle Époque美好年代18K玫瑰金珍珠母貝心形耳環，96,700元。圖／DAMIANI提供