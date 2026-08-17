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對應愛情在不同狀態的模樣！DAMIANI經典設計嶄新創意迎七夕

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
DAMIANI Belle Époque美好年代18K玫瑰金紅玉髓心形耳環，96,700元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque美好年代18K玫瑰金紅玉髓心形耳環，96,700元。圖／DAMIANI提供

七夕將至，義大利珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI）以Belle Époque美好年代與Mimosa含羞草兩大經典系列，刻畫從「心動」、「相愛」一路至「同行」的愛情風景，將百年義式珠寶工藝化為戀人之間的情感印記。

Belle Époque以鮮明心形輪廓捕捉戀愛初始的怦然心動，承襲品牌經典幾何結構，以圓形、方形元素圍繞中央心形主石，在俐落線條與柔美曲線間取得平衡。系列運用珍珠母貝、紅玉髓與孔雀石等不同材質，分別呈現初戀的純粹細膩、熱烈情感，以及隨歲月累積的深厚記憶，再搭配18K玫瑰金或黃金與鑽石點綴，讓經典心形呈現多元樣貌。

Mimosa則訴說愛情經過時間淬鍊後的深度。系列由DAMIANI第二代傳人Damiano Grassi Damiani為妻子Gabriella與女兒Silvia打造，以生命力旺盛的含羞草為靈感，象徵欣賞、尊重與守護。系列選用不同尺寸、切割的鑽石錯落排列，看似自然隨性的花簇，實際上每顆寶石的高度、方向與間距皆經精密計算，讓光線穿梭其間，綻放豐富火光與立體層次。

全新推出的V形珠寶，描繪兩道線條交會的V形設計，以18K白金、黃金及玫瑰金搭配璀璨鑽石，沿俐落V形線條層層排列，延續含羞草錯落鑲嵌工藝，也讓珠寶隨身體律動呈現輕盈光采。V形輪廓同時具有修飾頸項與指間線條的視覺效果，從大型V形鑽石項鍊，到日常配戴的項鍊、耳環、戒指與手鍊，展現更現代的珠寶比例。

DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金V形鑽石戒指，24萬200元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金V形鑽石戒指，24萬200元。圖／DAMIANI提供

DAMIANI Belle Époque美好年代18K黃金孔雀石與鑽石心形耳環，13萬8,900元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque美好年代18K黃金孔雀石與鑽石心形耳環，13萬8,900元。圖／DAMIANI提供

DAMIANI Belle Époque美好年代心形項鍊。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque美好年代心形項鍊。圖／DAMIANI提供

DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金V形鑽石項鍊，13萬7,000元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金V形鑽石項鍊，13萬7,000元。圖／DAMIANI提供

DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金V形鑽石耳環，10萬9,800元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金V形鑽石耳環，10萬9,800元。圖／DAMIANI提供

DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金V形鑽石手鍊，10萬9,800元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金V形鑽石手鍊，10萬9,800元。圖／DAMIANI提供

DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金心形鑽石項鍊，33萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金心形鑽石項鍊，33萬元。圖／DAMIANI提供

DAMIANI Belle Époque美好年代18K玫瑰金珍珠母貝心形耳環，96,700元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque美好年代18K玫瑰金珍珠母貝心形耳環，96,700元。圖／DAMIANI提供

DAMIANI Mimosa含羞草系列18K黃金V形鑽石項鍊，50萬9,000元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa含羞草系列18K黃金V形鑽石項鍊，50萬9,000元。圖／DAMIANI提供

七夕 愛情 設計

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