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擂茶竟變蛋黃酥！客家餐廳首闖中秋市場 限量600盒已賣逾8成

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
范頭家客家餐廳首度跨足中秋禮盒市場，開發「擂茶菠蘿蛋黃酥」搶攻送禮商機。記者宋健生／攝影
范頭家客家餐廳首度跨足中秋禮盒市場，開發「擂茶菠蘿蛋黃酥」搶攻送禮商機。記者宋健生／攝影

中秋節腳步逼近，蛋黃酥大戰提前開打！彰化知名蛋黃酥名店不二坊近日開放預購，再度吸引大批民眾搶訂。傳統名店一盒難求之際，今年也有餐飲業者選擇另闢戰場，把客家人熟悉的「擂茶」變成蛋黃酥，搶攻中秋送禮商機。

深耕客家料理14年的范頭家客家餐廳，今年首度跨足中秋禮盒市場，與港式點心師傅耗時數月研發「擂茶菠蘿蛋黃酥」，將擂茶的茶香與穀物香融入菠蘿酥皮及豆沙內餡，讓傳統客家味以全新形式登上中秋餐桌。今年限量推出600盒，目前已預購超過500盒，預購量已突破八成。

不過，用禮盒原價換算每顆蛋黃酥要價近百元的價格，也成為消費者關注焦點。業者說，除了在原料上選用澳洲無水奶油與紅土鹹蛋黃，更花數月調整擂茶比例，每顆堅持手工製作、獨立封口包裝，並依顧客取貨日期安排製作與烘烤。

希望讓消費者拿到時仍保有新鮮酥香的口感，盼讓傳統客家滋味以嶄新形式走進中秋餐桌，也為重視送禮新意與話題性的消費者提供不同選擇。

范頭家行政主廚徐永勝表示，這次最大的挑戰其實不是把擂茶「加進去」，而是如何讓消費者一吃就能感受到擂茶特色，又不會過苦、過甜。

研發團隊反覆調整數月，在菠蘿皮與酥皮各加入擂茶與抹茶增添茶香與翠綠色澤，內餡再將擂茶融入綿密白豆沙，希望保留擂茶原有的茶韻與穀物香。入口先是菠蘿外皮的酥脆，接著擂茶白豆沙的茶香與穀香慢慢散開，最後以鹹蛋黃的鹹香平衡甜味，呈現酥、香、鹹、甜的多層次口感。

除了創新的擂茶口味，業者也推出「經典烏豆沙蛋黃酥」，以綿密烏豆沙包裹整顆紅土鹹蛋黃，全系列餅皮皆使用澳洲安佳無水奶油製作，增添奶油香氣。

范頭家客家餐廳負責人范文馨表示，品牌深耕客家料理14年，希望客家味不只停留在餐廳的一桌菜，也能透過節慶禮盒走進更多人的生活。光是擂茶比例便經過多次調整，希望做出真正具有范頭家特色的蛋黃酥。

范文馨強調，如果能因為這一口，讓更多人開始認識擂茶與客家飲食文化，那麼這份中秋禮盒就不只是一盒糕點，也多了一份傳遞客家文化的意義。

擂茶菠蘿蛋黃酥將擂茶的茶香與穀物香融入菠蘿酥皮及豆沙內餡，讓傳統客家味以全新形式登上中秋餐桌。記者宋健生／攝影
擂茶菠蘿蛋黃酥將擂茶的茶香與穀物香融入菠蘿酥皮及豆沙內餡，讓傳統客家味以全新形式登上中秋餐桌。記者宋健生／攝影

蛋黃酥 客家 中秋

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