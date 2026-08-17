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令人屏息的絕美配色！摩登COCO極致印記九色眼影、雕刻雙C限定唇膏
香奈兒（CHANEL）將香奈兒女士自由率性、獨立無畏的個性化為全新「摩登COCO極致印記限量彩妝系列」，以大膽玩色與標誌性細節，探索美的萬千風貌。系列共推出一盤九色眼影、一色COCO唇膏及一色時尚釉光指甲油三款作品，8月21日起限量上市。
「香奈兒九色眼影#587極致摩登」，將一盤眼影玩出多種風格，從低調洗練到華麗閃耀皆能自由變化。盤中集結5款超飽和眼影色與4款珠光打亮色，色彩涵蓋藕紫、紅棕、暖米、柔粉與銀紫等層次，既能打造日常淡妝，也能利用珠光色堆疊出更具存在感的眼妝。
「香奈兒COCO唇膏#165極致CRUSH限定」色，色調為柔美的粉紫豆沙色。此次經典COCO唇膏換上全新護唇配方，搭配滑順、容易塗抹的質地，讓上妝時不僅追求顯色，也兼顧雙唇的舒適感。更讓人難以抗拒的是，品牌經典雙C標誌首次細緻雕刻於唇膏膏體上，每次旋出唇膏都能看見標誌性的雙C，宛如將CHANEL經典印記直接握在手中。薄擦就能呈現細緻自然的氣色，疊擦則能增加唇色存在感，為妝容添上一抹柔和光采。
COCO主題也延續指尖，「香奈兒時尚釉光指甲油#469 COCO」以柔粉色呼應整體系列，搭配唇妝與眼妝使用，可讓妝容從眼神一路延伸至指尖，呈現更完整的摩登風格。
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