《黑白大廚》金度潤登momo開煮 momo集「20年功力」將說明變影音

《黑白大廚》人氣主廚金度潤把米其林餐廳的料理功夫搬進電視購物攝影棚！富邦媒（8454）旗下momo購物網今(（17）日攜手知名美食品牌「阿舍乾麵」，邀請金度潤親自示範聯名新品「DO KIM黑白大廚金度潤拌麵」，從紫蘇油香氣、韓式雙醬到麵體口感，透過現場料理，把商品頁難以呈現的風味與口感直接「呈現給消費者看」，並同步串聯電視、直播與App開賣。

這場跨界合作背後，也是momo影音事業持續進化的縮影。今年1月至今，momo官方直播專場已突破千檔，場次較去年同期成長五成，合作品牌數年增逾二成，帶動直播訂單數成長近四成。面對消費者從電視走向手機、直播與多螢幕，以及AI快速降低影音製作門檻，momo也正把深耕電視購物逾20年累積的選品、品質把關、商品解析與影音導購能力，延伸到更多螢幕與消費場景。

momo電視購物開播至今走過逾20年，長期透過主持人實際演示、專業解說與選品把關，陪伴消費者認識商品。此次登上momo電視購物的「DO KIM黑白大廚金度潤拌麵」，由金度潤主廚親自參與風味研發，將首爾餐廳料理概念轉化為在家即可輕鬆享用的即食美味。透過電視實演、直播互動與App同步銷售，原本只能透過包裝與文字描述的產品特色，也能轉化為更直觀的影音體驗。momo表示，這正是影音購物的核心價值：先看懂商品真正的差異，再用消費者最容易理解的方式呈現。