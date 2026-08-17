全國電子開學季優惠開跑！筆電最高現省2萬元 舊換新最高再折19500元

迎接新學期到來，全國電子推出開學季優惠活動，即日起至8月26日祭出數位商品、冰箱、洗衣機、空調、廚衛家電及電視等多項優惠，其中開學換機優惠成為主打。指定筆電最高現省2萬元，搭配舊換新最高再折19,500元，淘汰筆電也可折抵200元，學生族換購新機可望減輕負擔。

針對學生數位升級需求，指定品項憑學生證最高現折1,000元，平板、文書筆電最高折500元，電競筆電最高折1,000元；指定3C周邊滿2,000元折100元，指定筆電並贈趨勢科技PC-cillin防毒軟體，電競筆電再加碼送鍵鼠組及防潑水筆電後背包。指定筆電週末享環保綠點10倍送，最高送1,000元。

金融優惠方面，數位商品刷星展銀行信用卡，單筆發票滿25,000元可享24期0利率，最高回饋5.2%。即日起至9月30日購買指定桌機，還贈MSI PRO MP251 E14A25吋IPS平面螢幕，限量50台。此外，數位商品單筆消費滿8,888元並完成登錄，可參加每月抽獎，有機會抽耳機、平板、攝影及3C產品、電競螢幕等好禮。

全國電子同步推出行動電源換新活動，即日起至9月30日持不限品牌、購買地點的行動電源購買證明或照片，即可至全台門市享PHILIPS GoodCube半固態行動電源7折換新，1,295元起。

除開學數位商品外，大型家電也同步推出優惠。指定冰箱、洗衣機滿2萬元送SNOOPY陶瓷造型盤組或綠色時光側背包，滿4萬元可選行李箱套組或不沾鍋具組；指定冰箱滿6萬元再贈羽絨被與乳膠記憶枕組。

夏季空調則推出專業清潔保養優惠，一般分離式室內機每台1,899元，室外機可加購清洗500元，並提供專業技師、標準SOP及售後30天保固。指定空調商品滿萬元送千元，另有卡友分期優惠。廚衛家電最高補貼3,000元，指定瓦斯爐、抽油煙機、熱水器、洗碗機及淨水器等品項也有滿額贈禮；電視則推出指定商品滿萬元送千元，並提供專業安裝及延長保固等服務。

全國電子表示，此次開學季不僅鎖定學生筆電與3C換機需求，也同步整合家庭家電優惠，從數位設備、大型家電到空調清潔及廚衛升級，讓消費者趁開學與夏季換機旺季，一次完成生活設備升級。

空調舊換新，最高可享5,000元政府節能補助以外，另有指定空調商品滿萬元送千元活動，國泰世華卡友另享12期0利率，最高回饋5%。同時推出空調專業清潔保養服務，一般分離式室內機清洗每台揪感心價只要1,899元。圖／全國電子提供

全國電子廚衛家電一次到位，節能升級最高補貼3,000元，指定家電滿額送好禮。圖／全國電子提供