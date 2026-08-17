燒肉牛匠新「午間套餐」開賣！八和燒肉「八境套餐」一次享8大銘柄牛

喜歡吃燒肉嗎？隨著中秋節即將到來，台北人氣燒肉餐廳「八和燒肉」特別以「環遊日本」的概念，推出「八境雙人套餐」，選用北海道、東北、關東、中部、關西、中國、四國、九州等八大地區的銘柄和牛，推出一系列特色餐點。

套餐中，將「信州牛」搭配新潟縣南魚沼越光米、南非活鮑魚，呈現山海交融的風味。「近江牛」則搭配京都西京味噌、日本馬糞海膽與松葉蟹肉，帶來細緻的層次。此外，還有「岩手牛」搭配秋田縣煙燻蘿蔔、頂級黃寶石奧斯特拉魚子醬；以及搭配高知縣青柚子辣椒醬與韓國紫竹鹽的「阿波牛」牛排等餐點，自9月25日至10月1日期間以預訂型態供應，雙人價9,060元。

來自京都的「燒肉牛匠新」，自即日起正式開放平日午間時段，並推出午間套餐。套餐中以牛筋湯開場，並提供有「九種佐料生拌牛肉」、「蔥挾牛舌、厚切稀少腿肉」及近江牛「特選赤身肉、壺漬牛肋」等餐點，透過不同部位、切法與調味，展現多層次的肉質與風味變化。同時套餐也安排「土鍋炊飯」，並以「極品焦糖布丁」收尾，完整呈現日式餐桌體驗，每套2,580元。

此外，店內也提供平日中午限定的「近江牛赤身肉三吃飯」，以鰻魚飯三吃為靈感，可先品嚐近江牛赤身肉與米飯的原味，再加入佐料增添層次，最後注入鰹魚與牛筋熬製的高湯化為茶泡飯，每份1,500元。

東北岩手牛／秋田縣煙燻蘿蔔／C. Royal Caviar。圖／八和燒肉提供