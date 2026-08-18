市場製造！新富町文化市場十週年大展揭幕

「一座市場，在當代城市生活中，還可以成為什麼？」

2015年，忠泰建築文化藝術基金會進駐萬華，以新富町文化市場作為地方共創的實踐場域，開啟老市場的新篇章，十年來與鄰近的東三水街和新富市場共榮共好，透過展覽、出版、研究、教育推廣，及無數次的交流行動，交織難以量化的關係連結、共同記憶與地方認同。這些長時間累積的互動，不僅帶動傳統市場孕育出新的文化能量，也成為臺灣地方創生與文化資產保存中難以複製的案例。

《市場製造》Uncanny展區《萬華開市中》。圖／忠泰建築文化藝術基金會提供

在十週年之際，忠泰基金會以「市場製造 Made in Market」為題，邀請當代藝術家陳永賢、林希羽、辛綺x艸非火，創作團隊秋刀魚、風景映畫創作社，插畫家洪添賢 Croter，以及文化體驗品牌新富有樂市，地方店家萬華世界下午酒場，攜手市場攤商與在地夥伴共同參與，從不同視角探尋核心命題：「一個地方，是如何被製造出來的？」

展覽自即日起至11月中旬，於「新富町文化市場」與 NOKE 忠泰樂生活「Uncanny」 雙展區同步展出，歡迎蒞臨探索地方交陪進行式！

《庖廩諸眾》｜陳永賢。圖／忠泰建築文化藝術基金會提供

市場是一個（ ）的地方？ 新富町文化市場期待填入無限可能

新富町文化市場前身為1935年興建的日治時期公有市場，承載著九十年來庶民生活的集體記憶；忠泰基金會以古蹟活化為起點，與攤商、居民及創作者相互陪伴、共同學習，讓世代累積的生活智慧與地方記憶，轉化為持續發生的當代文化實踐。在新富展區《市場是一個（ ）的地方》，透過現地創作、設計挖掘及參與共創，重新觀看市場如何形塑當代生活與文化想像：當代藝術家陳永賢走入市場攤商的家族產業現場，捕捉傳承的形狀；藝術家林希羽利用擅長的紙雕塑媒材，以光影浮現街區間的市場記憶；裝置藝術團隊辛綺 x 艸非火透過電子字幕機，將市場叫賣聲與記憶絮語「流」進古蹟；內容製作團隊黑潮文化則邀請知名影音創作者馬鈴薯阿嬤走進作品，以行動呈現當代消費路徑，重新檢視人們與傳統市場的新關係。

萬華世界下午酒場｜日常的現場。圖／忠泰建築文化藝術基金會提供

萬華開市中！NOKE 忠泰樂生活Uncanny感受萬華文化脈動

蘊含飽滿生命力的萬華，正在形塑新文化運動。 NOKE 忠泰樂生活 Uncanny 展區《萬華開市中！》，將新富町文化市場積累十年來的地方關係向外展開：文化體驗品牌新富有樂市展現從市場共榮的初衷，進一步與萬華老店攜手合作「新富選香」、「萬華青草可樂」，帶來傳統文化新氣象；藝術家陳永賢以紀實影像匯聚市場諸眾的職人日常；進駐市場古蹟的人氣店家萬華世界下午酒場，以營業日常的裝置再現地方交陪的人情點滴；秋刀魚書報攤快閃進駐展場，現地放送攤商老闆的經營秘辛；插畫家洪添賢 Croter與風景映畫創作社則以繪畫及紀錄片，共同描繪新富町文化市場與地方生活者十年來逐步形成的「新富生態系」。展覽也期待觀眾從展場出發，真正走進萬華，在新舊交融的街區日常中，感受這座城市仍在發生的「開市現場」。

《新富有樂市》｜忠泰基金會。圖／忠泰建築文化藝術基金會提供

蘊含新鮮植物的潮濕香氣，「青草巷」芳香室內噴霧商品新上市！

延續「新富有樂市」品牌系列，忠泰基金會與臺灣香氛品牌 yindoor 共同開發芳香室內噴霧「青草巷」，以萬華青草巷的地方敘事為靈感，邀請在地青草老店老濟安擔任地方記憶風味監修，透過香氣重新詮釋萬華巷弄所承載的文化底蘊：青草巷裡，瀰漫著泥土、青草與新鮮植物交織而成的濕潤氣息，清新而沉靜，蘊藏著歲月累積的生活記憶。

這款香氛將地方風景轉化為嗅覺體驗，期待讓青草巷獨有的氣息走進日常，在每一次呼吸之間，重新連結人與城市的記憶。全新商品將與《市場製造Made in Market》十週年展同步推出，現正於新富町文化市場與 NOKE 忠泰樂生活 Uncanny 限量販售中！

展覽資訊

《市場製造》Made in Market

新富町文化市場十週年展 U-mkt 10th Anniversary

​《市場是一個（ ）的地方》Market as a（ ）

地點｜新富町文化市場（臺北市萬華區三水街70號）

展期｜2026.8.14（五）- 11.15（日）10:00 - 18:00（週一休館）

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《萬華開市中！》Open Wanhua!

地點｜NOKE 忠泰樂生活 3F Uncanny （臺北市中山區樂群三路200號）

展期｜2026.8.14（五）- 9.28（一）日-四 11:00-21:30・五-六 11:00-22:00

更多活動請見新富町文化市場｜https://umkt.org/um01cNzEj

主辦．策劃單位簡介

忠泰建築文化藝術基金會

進駐新富町文化市場逾十年，以生活博物館作為場館營運定位，持續挖掘傳統市場的常民生活，並以古蹟作為文化資產的學習場域。近年以萬華風土、傳統工藝、文化體驗為策劃主軸，發展《新富有樂市》成為地方文化品牌，期盼以融合傳統與創新、更貼近當代生活的方式，帶領民眾認識、探索並走進老城區，發現更多地方文化的可能。

新富町文化市場

1935年落成的老市場，由忠泰建築文化藝術基金會團隊進駐營運，2017年以「新富町文化市場U-mkt」為名重新開幕，轉型為市場文化、庶民生活的研究基地，以及老城再生的公共平台。

展覽創作團隊

新富展區

藝術創作｜陳永賢、林希羽、辛綺 x 艸非火

內容創作｜黑潮文化

Uncanny展區

藝術創作｜陳永賢 x 游奕團隊

內容創作｜黑潮文化、忠泰建築文化藝術基金會、萬華世界下午酒場

新富生態系插畫設計｜洪添賢 Croter

十週年紀錄片製作｜風景映畫創作社

展覽工作團隊

展覽整合｜李彥良、洪宜玲

展覽統籌｜梁棨筑、張宜寧

行銷推廣｜林俐瑄、林惠慈

展務協力｜李佳晏、鄭育雯、吳巧瑩、楊芙

展場．視覺設計｜三分之三設計 3/3 TRIO DESIGN

平面設計｜築內國際企業有限公司

動態攝影｜系目映像

平面攝影｜Anpis Foto 王世邦

展覽工程｜元方室內裝修工程股份有限公司

建築模型製作｜只紙有限公司

主辦．策劃單位｜忠泰建築文化藝術基金會

贊助單位｜忠泰集團

指定品牌｜SONY

宣傳協力｜NOKE 忠泰樂生活

場地協力｜新富町文化市場、Uncanny

特別感謝｜三水素食餅店、老明玉、老濟安 Healing Herbar、初未來、足众養生會館、東三水街攤販集中場自治會、臺北市公有新富市場自治會、蔡文芳紙店（依筆畫排序）