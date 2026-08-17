快訊

趙建銘出獄後許芊芊秒結婚 陳幸妤自曝被當幽靈：他覺得「被兵變」開始冷暴力

陳幸妤30歲就想離婚…阿扁勸和不勸離 50歲離婚還在勸「覺得可能復婚」

賴總統宣布普發1萬元…蔣萬安用賴昔1句話打臉：應該普發2萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

愛馬仕唇部保養救星9月登場 雙效護理組日夜滋養男女皆宜

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列潤唇膏。© Studio des Fleurs。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列潤唇膏。© Studio des Fleurs。圖／愛馬仕提供

愛馬仕Hermès美妝再添日常養護新選擇。Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列2026年推出「雙效唇部護理組合」，以一款自然亮采潤唇膏搭配滋養唇膜，從日間保濕到夜間修護，將養唇保養融入每天的上妝儀式中。不同於追求厚重油潤感的護唇產品，新品主打輕盈、舒適與自然光澤，男女皆適用，預計9月起於全球上市。

潤唇膏最適合拿來當作日常第一步。配方加入乳木果油、植物蠟、蓖麻籽精華油、神經醯胺、白桑果萃取精華及透明質酸複合物等成分；將此無色配方塗上雙唇後，能形成柔嫩水潤的保護膜，質地輕盈親膚，幾乎沒有傳統護唇膏容易出現的厚重或黏膩感，呈現細膩半霧面的自然妝效，彷彿只是讓原本的雙唇看起來更柔軟、更有精神。圓潤唇膏頭也讓塗抹更加順手，可單獨使用，也能在唇彩前作為打底，隨時補擦都不會增加負擔。

除了白天可隨身使用的的潤唇膏，猶如進階護理的滋養唇膜同樣加入乳木果油、蓖麻籽精華油、夏威夷果油、荷荷巴油、甜杏仁油、透明質酸複合物與神經醯胺等成分，並以天然來源蝦紅素提供抗氧化防護。唇膜以溫暖橙色呈現，但實際覆上雙唇後會轉為透亮無色的光澤薄紗，質地豐潤綿密，卻不帶黏膩感，輕輕包覆雙唇，讓乾燥雙唇感受到柔潤與舒適。夜間使用時，豐潤質地可長時間停留在雙唇與唇周肌膚，隔天醒來依舊保有柔潤光澤。

除了使用感受，愛馬仕也延續對物件美學的講究。潤唇膏包裝由美妝產品設計師Pierre Hardy打造，採可替換唇芯設計，搭配拉絲金屬與亮白漆面；唇膜則以磨砂玻璃圓罐呈現，並附漆面木製塗抹棒，兩者皆收納於經典愛馬仕橘色禮盒中，讓日常護唇也成為一件值得拿在手上的美麗物件。

Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列滋養唇膜。© Studio des Fleurs。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列滋養唇膜。© Studio des Fleurs。圖／愛馬仕提供

Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列滋養唇膜。© Studio des Fleurs。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列滋養唇膜。© Studio des Fleurs。圖／愛馬仕提供

Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列滋養唇膜。© Deo Suveera & Pamela Dimitrov。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列滋養唇膜。© Deo Suveera & Pamela Dimitrov。圖／愛馬仕提供

Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列潤唇膏。© Studio des Fleurs。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列潤唇膏。© Studio des Fleurs。圖／愛馬仕提供

Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列潤唇膏。© Studio des Fleurs。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列潤唇膏。© Studio des Fleurs。圖／愛馬仕提供

Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列滋養唇膜。© Studio des Fleurs。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列滋養唇膜。© Studio des Fleurs。圖／愛馬仕提供

Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列潤唇膏。© Deo Suveera & Pamela Dimitrov。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列潤唇膏。© Deo Suveera & Pamela Dimitrov。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 護理 Hermès 護唇 美妝

延伸閱讀

從靜奢風格到年度色「雲舞白」！8款Coupang酷澎熱銷美妝榜 告別夏日黏膩、養出乾淨感日常

染髮動輒數千元「1個月就褪光」 髮型師曝6招持色、解密價差真相

搶攻咖啡商機！7-ELEVEN 推開心果奶蓋、跨界 Kiehl's

愛馬仕美妝2026秋冬限量系列！將極北雪境化作三款唇色

相關新聞

愛馬仕唇部保養救星9月登場 雙效護理組日夜滋養男女皆宜

愛馬仕（Hermès）美妝再添日常養護新選擇。Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列2026年推出「雙效唇部護理組合」，以一款自然亮采潤唇膏搭配滋養唇膜，從日間保濕到夜間修護，將養唇保養融入每天的上妝儀式中。不同於追求厚重油潤感的護唇產品，新品主打輕盈、舒適與自然光澤，男女皆適用，預計9月起於全球上市。

美商 Coupang 酷澎第二屆「健康促進計畫」成果亮眼！ 導入 AI 科技助逾七成參與者成功減重、減脂

美商 Coupang 酷澎秉持「以人為本」的企業理念，持續投入員工福祉與健康促進。第二屆「酷澎健康促進計畫」（Coupang Care Program）成果豐碩，超過七成參與夥伴在為期六週的計畫中，成功達成「體重」與「體脂率」雙重指標下降，最高減重紀錄更達近 7 公斤。此外，該計畫以「健康三力方程式」為核心，獲得員工高度肯定，課程平均滿意度高達 4.7 顆星（滿分 5 顆星），顯見計畫實質協助第一線物流人員在日常工作中提升健康意識、進而奠定良好生活品質的基礎。 「酷澎健康促進計畫」透過為期六週的健康識能培育、動態體適能運動及前後測評估，引導員工建立永續的健康生活習慣。本屆計畫的一大亮點，即是將 AI 科技深度融入三大健康管理面向，包含「AI 飲食與營養即時評估」、「AI 在線運動課程導引」與「AI 體能狀態精準分析」，讓健康管理變得更智慧、更精準。 Coupang酷澎台灣環境安全衛生長 Mark Ross 表示：「健康不容等待，而是每一刻都應放在首位的核心信念。從健康知識推廣、工作環境升級，到全方位的身心支持，我們傾力打造安心且舒適的職場環境；更希望夥伴們能將這六週的成功經驗

在台北感受京都悠然節奏 agnès b. Gion祇園限定主題快閃登場

為慶祝日本京都agnès b. Gion概念店開幕三周年，台北Dream Plaza概念店自即日起至9月30日推出京都祇園限定主題。透過現agnès b. Gion概念店的空間陳列、品牌故事分享與限定商品，邀請大家感受來自京都的悠然雅緻的節奏。

台北101攜手《500甜》打造限定生日派對 10大甜點名店獻專屬甜點同賀

台北101周年慶不只要買得盡興，更要甜蜜開場！為迎接一年一度的周年盛會，台北101首度攜手500輯《500甜》，於9月3日、9月4日周年慶正式開打首兩日，打造僅限受邀會員參與的「500甜101慶生派對」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。