愛馬仕唇部保養救星9月登場 雙效護理組日夜滋養男女皆宜

愛馬仕（Hermès）美妝再添日常養護新選擇。Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列2026年推出「雙效唇部護理組合」，以一款自然亮采潤唇膏搭配滋養唇膜，從日間保濕到夜間修護，將養唇保養融入每天的上妝儀式中。不同於追求厚重油潤感的護唇產品，新品主打輕盈、舒適與自然光澤，男女皆適用，預計9月起於全球上市。

潤唇膏最適合拿來當作日常第一步。配方加入乳木果油、植物蠟、蓖麻籽精華油、神經醯胺、白桑果萃取精華及透明質酸複合物等成分；將此無色配方塗上雙唇後，能形成柔嫩水潤的保護膜，質地輕盈親膚，幾乎沒有傳統護唇膏容易出現的厚重或黏膩感，呈現細膩半霧面的自然妝效，彷彿只是讓原本的雙唇看起來更柔軟、更有精神。圓潤唇膏頭也讓塗抹更加順手，可單獨使用，也能在唇彩前作為打底，隨時補擦都不會增加負擔。

除了白天可隨身使用的的潤唇膏，猶如進階護理的滋養唇膜同樣加入乳木果油、蓖麻籽精華油、夏威夷果油、荷荷巴油、甜杏仁油、透明質酸複合物與神經醯胺等成分，並以天然來源蝦紅素提供抗氧化防護。唇膜以溫暖橙色呈現，但實際覆上雙唇後會轉為透亮無色的光澤薄紗，質地豐潤綿密，卻不帶黏膩感，輕輕包覆雙唇，讓乾燥雙唇感受到柔潤與舒適。夜間使用時，豐潤質地可長時間停留在雙唇與唇周肌膚，隔天醒來依舊保有柔潤光澤。

除了使用感受，愛馬仕也延續對物件美學的講究。潤唇膏包裝由美妝產品設計師Pierre Hardy打造，採可替換唇芯設計，搭配拉絲金屬與亮白漆面；唇膜則以磨砂玻璃圓罐呈現，並附漆面木製塗抹棒，兩者皆收納於經典愛馬仕橘色禮盒中，讓日常護唇也成為一件值得拿在手上的美麗物件。

Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列滋養唇膜。© Studio des Fleurs。圖／愛馬仕提供

Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列滋養唇膜。© Studio des Fleurs。圖／愛馬仕提供

Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列滋養唇膜。© Deo Suveera & Pamela Dimitrov。圖／愛馬仕提供

Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列潤唇膏。© Studio des Fleurs。圖／愛馬仕提供

Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列潤唇膏。© Studio des Fleurs。圖／愛馬仕提供

Rouge Hermès愛馬仕唇妝系列滋養唇膜。© Studio des Fleurs。圖／愛馬仕提供