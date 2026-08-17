免飛日本！TOKYO BANANA聯名全家推6款限定甜點 銅板價39元起甜蜜開吃

想要回味東京旅遊必買超人氣伴手禮「TOKYO BANANA」的甜蜜滋味，現在不用飛日本就能吃得到！TOKYO BANANA攜手台灣全家、日本FamilyMart展開跨國聯名企畫，並結合台灣在地食材與甜點開發力，推出6款台灣限定商品，8月18日起陸續上市，最低39元起就能品嘗經典香蕉卡士達風味。

看準台日旅遊熱潮，FamilyMart首度整合台灣與日本商品開發及通路資源，攜手創造TOKYO BANANA跨海聯名，適逢日本FamilyMart成立45週年及TOKYO BANANA創立35週年，台日全家同步推出聯名企劃，如果近期剛好要去日本玩，還能分別品嘗各具在地特色的TOKYO BANANA滋味。

此次台灣全家共推出6款限定甜點，包括香蕉卡士達麵包、香蕉卡士達泡芙、香蕉卡士達酷繽沙、香蕉卡士達牛奶布丁、香蕉卡士達雪糕，以及攜手亞尼克打造的香蕉卡士達生乳捲。其中香蕉卡士達麵包選用屏東契作香蕉，香蕉泥比例達70%，搭配滑順卡士達醬；人氣泡芙則歷經半年、反覆測試5種版本，以香蕉牛奶卡士達呈現自然果香與奶香。

香蕉卡士達生乳捲則由亞尼克共同開發，以日本中澤北海道奶霜包裹香蕉卡士達奶霜與香蕉卡士達醬，蛋糕體採反捲工法並烙印TOKYO BANANA標誌；酷繽沙融合慢煮香蕉醬與絲滑卡士達，可搭配牛奶或咖啡飲用；雪糕則以香蕉造型、煉乳巧克力脆皮及雙醬內餡打造多重口感，布丁則以香蕉清甜結合卡士達奶香，呈現滑順口感。

全家便利商店表示，此次企畫從討論籌備到商品上市歷時約1年，風味調整與測試更長達半年，並運用台日雙方商品開發技術，讓TOKYO BANANA經典風味以不同甜點形式呈現。日本FamilyMart也同步推出7款日本限定商品，包括泡芙、銅鑼燒、磅蛋糕、奶霜捲、香蕉牛奶、餅乾及脆皮甜筒冰淇淋，8月18日起於日本逾16,400間FamilyMart店舖販售，台日兩地同步展開限定甜點攻勢。

台灣全家同步祭出多項優惠，8月18日起香蕉卡士達麵包搭配指定飲品享59元組合價，另有買1送1優惠；8月19日起香蕉卡士達泡芙搭配指定中杯以上Let’s Café咖啡，可享minimore甜點加購半價；香蕉卡士達酷繽沙8月19日至9月1日享嘗鮮價59元。香蕉卡士達生乳捲則同步加入中秋預購，1入795元，16入特價7,200元。全系列商品皆為限量販售，消費者免飛日本，在台灣全家門市就能搶先品嘗TOKYO BANANA限定滋味。

瞄準台人赴日熱潮與日本流行話題，台灣全家憑藉與日本FamilyMart同品牌串聯優勢，打造台灣超商唯一同品牌跨國企畫，攜手TOKYO BANANA展開台灣首發聯名。圖／全家便利商店提供

香蕉卡士達酷繽沙可加咖啡或牛奶，香蕉果香結合咖啡醇香，交織出成熟且富有層次的風味；加牛奶則以濃郁香蕉卡士達融合牛奶，打造滑順綿密、香甜療癒的奶昔口感。記者黃筱晴／攝影

香蕉卡士達麵包以台灣國民麵包之一克林姆麵包為基底，承載TOKYO BANANA經典風味，香蕉卡士達內餡使用台灣屏東契作香蕉，傳遞濃郁自然果香。記者黃筱晴／攝影

香蕉卡士達牛奶布丁擁有香蕉的清甜與卡士達的奶香，入口即化，質地滑順綿密。記者黃筱晴／攝影

香蕉卡士達泡芙以特製香蕉色淋面打造吸睛外觀，酥脆泡芙包裹濃郁香蕉牛奶卡士達鮮奶油，果香與奶香交織，口感綿密扎實。記者黃筱晴／攝影

「香蕉卡士達酷繽沙」以TOKYO BANANA經典蛋糕內餡為靈感，融合慢煮香蕉醬與絲滑卡士達，可搭配牛奶或咖啡；「香蕉卡士達雪糕」以香蕉造型、煉乳巧克力脆皮及雙醬內餡，口感綿密細緻。圖／全家便利商店提供