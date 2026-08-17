大巨蛋美食街試營運！金子半之助天婦羅「套餐半價」、樂天皇朝送鴨胗

隨著台北大巨蛋「Garden City」即將於8月22日開始試營運，來自日本的「金子半之助-天婦羅」也即將正式登台，於Garden City開設全台首間門市。另外「樂天皇朝」同樣也插旗Garden City，並推出一系列開幕優惠方案。

不同於天丼餐廳，曾經入選日本「天婦羅百名店」的「金子半之助-天婦羅」，標榜強調體驗過程，民眾可在板前享受現點現作的天婦羅料理。跟日本同步推出的松、竹、梅套餐之中，「松」套餐內含穴子魚、白身魚、鳳尾蝦、紫蘇雞肉等餐點品項，每套699元。除此之外，台灣首店並特別設計入門款「菊」套餐，每套399元，每款套餐均可享漬物無限供應。為慶祝試營運， 8月22日至 9月4日期間，點選 499 元「梅」套餐，即享半價優惠，每日限量 20 組。

來自新加坡的「樂天皇朝」，同樣即將進駐Garden City。店內除了延續提供招牌的八色小籠包等餐點之外，也推出師承北京烤鴨名門的「琥珀脆皮烤鴨」，可透過一鴨三吃的模式，享受片皮鴨、辣子鴨香骨等餐點，另外還有新納入菜單的活水海鮮，帶來全新的餐飲體驗。慶祝新店開幕，8月22日至8月31日期間，凡來店用餐點選「琥珀脆皮烤鴨」，即免費贈送「花雕晶凍醉鴨胗」1份，送完為止。