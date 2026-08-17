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TOKYO BANANA 來了！全家全球首度跨海共創 6款限定新品登台

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家便利商店聯名TOKYO BANANA 6款台灣限定新品橫跨早餐、午茶、冰品與節慶送禮，帶來多元食用情境。圖／全家提供
全家便利商店聯名TOKYO BANANA 6款台灣限定新品橫跨早餐、午茶、冰品與節慶送禮，帶來多元食用情境。圖／全家提供

全家（5903）再擴大台日商品開發合作。全家17日宣布，攜手日本FamilyMart及東京人氣伴手禮品牌TOKYO BANANA，推出全球FamilyMart首次跨海共同企畫，整合台日商品開發及通路資源，台灣推出6款、日本推出7款限定商品，8月18日起陸續於台日逾2萬家全家門市登場。

此次合作籌備長達一年、商品風味調整及測試歷時半年，也是TOKYO BANANA創立35年來首度在台灣推出聯名商品。全家表示，台日FamilyMart長期進行商品開發及技術交流，此次進一步將合作擴大至跨市場共同企畫，結合日本全家的商品開發經驗、TOKYO BANANA品牌力，以及台灣全家的在地商品開發能力。

全家指出，根據交通部觀光署統計，2025年台灣旅客赴日突破670萬人次，日本旅遊熱潮也帶動日本品牌及商品在台灣的市場關注度。此次台灣限定商品以TOKYO BANANA代表性的香蕉卡士達風味為核心，橫跨泡芙、麵包、酷繽沙、布丁、雪糕及生乳捲等6款商品，售價最低39元起。

其中，「香蕉卡士達麵包」以台灣常見的克林姆麵包為基礎，卡士達醬使用屏東契作香蕉，香蕉泥比例提高至70%；「香蕉卡士達泡芙」則結合全家minimore甜點品牌，歷經五個版本調整。全家並首度在此次聯名中攜手亞尼克，推出「香蕉卡士達生乳捲」，使用日本中澤北海道奶霜，搭配香蕉卡士達奶霜及香蕉卡士達醬。

此外，「香蕉卡士達酷繽沙」以TOKYO BANANA經典蛋糕內餡為概念，可搭配牛奶或咖啡；另推出香蕉卡士達雪糕及香蕉卡士達牛奶布丁，藉由不同商品型態，將聯名商機從甜點延伸至早餐、午茶及冰品等消費時段。

日本市場也同步推出限定商品。日本全家與TOKYO BANANA合作已邁入第五年，此次適逢日本全家便利商店45週年及TOKYO BANANA 35週年，將以「雙重香蕉製法卡士達」為核心，開發泡芙、銅鑼燒、磅蛋糕、奶霜捲、香蕉牛奶、餅乾及脆皮甜筒冰淇淋等7款商品，8月18日起於日本逾1.64萬家全家門市販售。

全家便利商店商品本部副本部長兼鮮食部長黃正田表示，台日全家長期交流商品開發與技術，2023年推出的minimore系列甜點，就有部分品項由日本全家提供技術指導。此次首度將合作層級擴大至跨海共同企畫，整合台日商品開發經驗及資源，希望進一步強化差異化商品競爭力。

配合新品上市，全家也祭出優惠，「香蕉卡士達麵包」8月18日起搭配指定飲品享59元組合價；「香蕉卡士達泡芙」8月19日起搭配指定中杯以上Let’s Café咖啡，可享甜點加購半價；「香蕉卡士達酷繽沙」8月19日至9月1日嘗鮮價59元。「香蕉卡士達生乳捲」則納入中秋預購型錄，單入售價795元。

全家 東京 商品

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