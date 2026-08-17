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在台北感受京都悠然節奏 agnès b. Gion祇園限定主題快閃登場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
日本京都agnès b. Gion概念店。圖／agnès b.提供
日本京都agnès b. Gion概念店。圖／agnès b.提供

為慶祝日本京都agnès b. Gion概念店開幕三周年，台北Dream Plaza概念店自即日起至9月30日推出京都祇園限定主題。透過現agnès b. Gion概念店的空間陳列、品牌故事分享與限定商品，邀請大家感受來自京都的悠然雅緻的節奏。

京都祇園限定主題以agnès b. Gion專屬識別貫穿整體空間。由日本設計師柳原照弘（Teruhiro Yanagihara）創作的圖騰，靈感源自祇園的歷史文化與傳統紋樣。祇園六花街各自擁有代表性家紋，而圓形則是祇園紋章中的重要元素，象徵連結、和諧與傳承。識別設計以六個圓形象徵祇園六花街，中央圓形代表agnès b. Café，寓意品牌與在地文化的相互融合。

在限定主題中，獨家引進多款agnès b. Gion概念店商品，包含Gion Café使用的咖啡杯盤組，以及攜手日本有田燒品牌1616 / arita japan推出的聯名系列，杯盤飾以agnès b.標誌性手寫字樣與反諷點、星星、蜥蜴、愛心等經典圖騰。也帶來與KINTO聯名的隨行保溫瓶，以及融合Photoprints印花與手寫標語的京都摺扇。

日本agnès b. Gion概念店同步響應這次限定主題活動，即日起至2026年9月30日，凡於日本京都agnès b. Gion單筆消費滿JPY 6,000，並出示 agnès b.台灣官方LINE好友指定活動訊息，即可獲贈Gion Café外帶咖啡乙杯。

Maison Kitsuné「TAIPEI台北城市限定T恤」

法日混血時尚品牌Maison Kitsuné於夏季推出專為巴黎、東京、台北、首爾、曼谷等精選代表城市打造的限定系列，將都會建築融入經典狐狸設計。本季以「MK FOX CITY」為核心設計概念，將台北最具指標性的都市天際線與包括101大樓等現代建築揉合進經典的小狐狸輪廓推出風格短袖T恤。

該款限定短袖T恤採用亮白針織厚磅棉打造，衣服正面左胸前以細緻的數位印花勾勒出「TAIPEI城市天際線小狐狸」，將台北指標性大樓剪影置入狐狸身軀中，並以絢麗藍與苦艾酒綠點綴，下方印有MAISON KITSUNÉ TAIPEI字樣。而衣服背面的左肩處飾以經典的黑色漫步小狐狸剪影。此處特別採用刺繡工藝，使用純黑繡線縫製，該限定系列以簡約寬鬆的版型與親膚舒適質感呈現。

agnès b. Gion主題限定，望海的女孩咖啡杯盤組2,880元。圖／agnès b.提供
agnès b. Gion主題限定，望海的女孩咖啡杯盤組2,880元。圖／agnès b.提供

agnès b. Gion主題限定，手寫字樣咖啡杯1,880元，經典圖騰圓盤1,380元。圖／agnès b.提供
agnès b. Gion主題限定，手寫字樣咖啡杯1,880元，經典圖騰圓盤1,380元。圖／agnès b.提供

agnès b. Gion主題限定，隨行保溫瓶1,980元。圖／agnès b.提供
agnès b. Gion主題限定，隨行保溫瓶1,980元。圖／agnès b.提供

agnès b. Gion主題限定，京都摺扇1,680元。圖／agnès b.提供
agnès b. Gion主題限定，京都摺扇1,680元。圖／agnès b.提供

Maison Kitsuné台北城市限定短袖T恤4,900元。圖／onefifteen初衣食午提供
Maison Kitsuné台北城市限定短袖T恤4,900元。圖／onefifteen初衣食午提供

Maison Kitsuné台北城市限定短袖T恤4,900元。圖／onefifteen初衣食午提供
Maison Kitsuné台北城市限定短袖T恤4,900元。圖／onefifteen初衣食午提供

京都 快閃 台北

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