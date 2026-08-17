在台北感受京都悠然節奏 agnès b. Gion祇園限定主題快閃登場

為慶祝日本京都agnès b. Gion概念店開幕三周年，台北Dream Plaza概念店自即日起至9月30日推出京都祇園限定主題。透過現agnès b. Gion概念店的空間陳列、品牌故事分享與限定商品，邀請大家感受來自京都的悠然雅緻的節奏。

京都祇園限定主題以agnès b. Gion專屬識別貫穿整體空間。由日本設計師柳原照弘（Teruhiro Yanagihara）創作的圖騰，靈感源自祇園的歷史文化與傳統紋樣。祇園六花街各自擁有代表性家紋，而圓形則是祇園紋章中的重要元素，象徵連結、和諧與傳承。識別設計以六個圓形象徵祇園六花街，中央圓形代表agnès b. Café，寓意品牌與在地文化的相互融合。

在限定主題中，獨家引進多款agnès b. Gion概念店商品，包含Gion Café使用的咖啡杯盤組，以及攜手日本有田燒品牌1616 / arita japan推出的聯名系列，杯盤飾以agnès b.標誌性手寫字樣與反諷點、星星、蜥蜴、愛心等經典圖騰。也帶來與KINTO聯名的隨行保溫瓶，以及融合Photoprints印花與手寫標語的京都摺扇。

日本agnès b. Gion概念店同步響應這次限定主題活動，即日起至2026年9月30日，凡於日本京都agnès b. Gion單筆消費滿JPY 6,000，並出示 agnès b.台灣官方LINE好友指定活動訊息，即可獲贈Gion Café外帶咖啡乙杯。

Maison Kitsuné「TAIPEI台北城市限定T恤」

法日混血時尚品牌Maison Kitsuné於夏季推出專為巴黎、東京、台北、首爾、曼谷等精選代表城市打造的限定系列，將都會建築融入經典狐狸設計。本季以「MK FOX CITY」為核心設計概念，將台北最具指標性的都市天際線與包括101大樓等現代建築揉合進經典的小狐狸輪廓推出風格短袖T恤。

該款限定短袖T恤採用亮白針織厚磅棉打造，衣服正面左胸前以細緻的數位印花勾勒出「TAIPEI城市天際線小狐狸」，將台北指標性大樓剪影置入狐狸身軀中，並以絢麗藍與苦艾酒綠點綴，下方印有MAISON KITSUNÉ TAIPEI字樣。而衣服背面的左肩處飾以經典的黑色漫步小狐狸剪影。此處特別採用刺繡工藝，使用純黑繡線縫製，該限定系列以簡約寬鬆的版型與親膚舒適質感呈現。

agnès b. Gion主題限定，望海的女孩咖啡杯盤組2,880元。圖／agnès b.提供

agnès b. Gion主題限定，手寫字樣咖啡杯1,880元，經典圖騰圓盤1,380元。圖／agnès b.提供

agnès b. Gion主題限定，隨行保溫瓶1,980元。圖／agnès b.提供

agnès b. Gion主題限定，京都摺扇1,680元。圖／agnès b.提供

Maison Kitsuné台北城市限定短袖T恤4,900元。圖／onefifteen初衣食午提供