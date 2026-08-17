台北101攜手《500甜》打造限定生日派對 10大甜點名店獻專屬甜點同賀

台北101周年慶不只要買得盡興，更要甜蜜開場！為迎接一年一度的周年盛會，台北101首度攜手500輯《500甜》，於9月3日、9月4日周年慶正式開打首兩日，打造僅限受邀會員參與的「500甜101慶生派對」。

本次活動邀集十家風格鮮明的人氣甜點品牌，共同獻上專為台北101生日打造的限定甜點，帶來一場其他地方吃不到、只有台北101才能體驗的甜點盛宴，一同為台北101獻上生日祝福。

本次參與品牌特別為台北101生日派對設計限定甜點，且限定甜點不對外販售。凡持「101生日派對邀請卡」的受邀貴賓，才能一次品嚐10家《500甜》人氣品牌專為台北101打造的限定甜點，在歡聚氛圍中共享甜蜜時刻，讓這場生日派對成為台北101周年慶最具代表性的會員專屬體驗。

本次慶生派對集結台灣甜點界的多元風貌，陣容相當亮眼。包括傳承日式製菓精神、以細膩和菓子展現節氣之美的「明月堂」；運用法式技法堆疊優雅風味的在地甜點「En vie Pâtisserie」；將台灣茶香融入精緻糕點的「紅茶圖書館 Library Angte」；以蜜餞、漬果與地方記憶創作的「潰果 succade」；以及講究甜點細節與風味平衡的「-露- LooL- Canelé pâtisserie」。

同場還有以植物性食材展現純素烘焙魅力的「UmmUmm Vegan Bakery」；用一顆瑪德蓮傳遞日常喜悅的「肥德蓮 Find Joy In Each Day」；融合細緻法式工藝與當代美感的「Brillante pâtisserie」；以及以果香、茶韻、巧克力與酒香打造成熟風味的「深夜裡的法國手工甜點」、以絕美的檸檬塔聞名的「creammm.t」。10家品牌齊聚一堂，讓周年慶首兩日化身為充滿驚喜、香氣與笑聲的甜點派對。

想獲得參加資格，8月17日至26日，持指定銀行信用卡並出示台北101 APP會員身分，於台北101購物中心單日累積消費滿新台幣40,000元，即可至B1服務台兌換「500甜101生日派對邀請卡」1組。參與銀行包含中國信託、星展銀行、永豐銀行、滙豐銀行、第一銀行、彰化銀行、華南銀行、合作金庫、兆豐國際商銀、國泰世華、玉山銀行、美國運通、台新銀行、台北富邦銀行、元大銀行、聯邦銀行、遠東銀行；部分銀行另設分期滿額門檻，詳細內容請洽活動QR及以現場公告為準。

8月27日至9月2日「台北101周年慶黃金周」，更是中國信託台北101聯名卡與中信卡專屬回饋周。活動期間持指定中信卡於館內累積消費滿新台幣80,000元，同樣可獲得派對邀請卡，搶先取得周年慶生日派對的甜蜜入場資格。