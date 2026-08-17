7-ELEVEN 風味拿鐵連5年成長逾3成 再推開心果、Kiehl's 聯名新品

7-ELEVEN持續擴大風味咖啡布局，觀察旗下CITY風味拿鐵系列連續5年銷售成長，年銷售成長超過3成，看好市場消費潛力，自8月19日起雙品牌同步推出新品，CITY CAFE搶搭全球開心果熱潮推出「開心果奶蓋瑪奇朵」，CITY PRIMA精品咖啡則跨界攜手保養品牌Kiehl's推出「金盞花膠原蜂蜜拿鐵」，鎖定年輕族群及下午茶商機，預期帶動類別業績成長一成。

7-ELEVEN表示，近年風味飲系列持續受到消費者青睞，其中CITY風味拿鐵系列已連續5年引領風潮，年銷售成長超過3成。此次CITY CAFE進一步掌握開心果風味熱潮，以話題食材開發新品，擴大風味咖啡選擇。

CITY CAFE全新「開心果奶蓋瑪奇朵」以開心果奶蓋搭配拿鐵為基底，添加開心果醬及開心果碎粒，特大杯冰飲售價130元，8月19日至9月1日推出99元嚐鮮價，鎖定年輕客群及下午茶市場。

CITY PRIMA則持續透過跨界聯名拓展精品咖啡客群，繼去年與蘭蔻合作後，今年攜手Kiehl's，以「精品咖啡X極致保養」為概念推出期間限定「金盞花膠原蜂蜜拿鐵」，將Kiehl's經典金盞花系列及全新產品元素融入新品與行銷活動，希望藉由跨品牌合作發揮換粉效益，增加不同消費族群接觸。

「金盞花膠原蜂蜜拿鐵」大杯售價130元，8月19日至9月1日推出99元鑑賞價。活動期間購買中杯以上CITY PRIMA，消費者可憑聯名杯套掃描QR CODE至指定網頁完成資料登記，再至Kiehl's指定通路兌換價值500元以上的聯名限定豪華體驗盒，數量有限、換完為止。

此外，全台21間「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」也同步推出「金盞花膠原蜜香拿鐵」，8月19日至9月15日限時鑑賞價99元。

7-ELEVEN近年持續透過季節風味、話題食材及跨界聯名擴充現煮咖啡產品線，此次CITY CAFE與CITY PRIMA同步出擊，一方面以開心果熱門風味搶攻嚐鮮需求，另一方面藉由美妝品牌聯名觸及不同消費客群，進一步推升風味咖啡市場商機。