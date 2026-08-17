陶板屋套餐買一送一來了！399元公益組再送 SOU・SOU 抗 UV 雨傘

王品（2727）旗下「陶板屋」連續22年舉辦「知書答禮」公益活動，今年再度攜手「為台灣而教」教育基金會（Teach for Taiwan，TFT），推出限量2.6萬組公益組合，每份售價399元，內含SOU・SOU抗UV雨傘、2027聯名手帳及陶板屋和風套餐買一送一感謝卡，扣除成本後盈餘將全數捐助TFT教育師資培育計畫，搶攻公益消費及餐飲回流商機。

陶板屋表示，今年公益組合再度與京都設計品牌SOU・SOU合作，其中「SOU・SOU抗UV雨傘」以品牌經典「數字遊戲」為主題，搭配鵝黃色調；另搭配2027聯名手帳及陶板屋和風套餐買一送一感謝卡。

公益組合每份399元，即日起至8月27日在博客來獨家開放早鳥優惠，單筆預購4件可現折100元，8月28日起正式販售，共限量2.6萬組，售完為止。

其中，和風套餐買一送一感謝卡可於9月1日至11月30日平日期間使用，消費者可持卡攜伴至全台陶板屋門市享用和風套餐買一送一，透過公益商品結合餐飲優惠，吸引消費者參與公益活動。

陶板屋「知書答禮」公益活動已連續舉辦22年，今年持續與TFT合作推動教育師資培育計畫。TFT透過兩年的教學與行動培養教育人才，並與學校、社區及家庭合作，支持高學習需求地區學童的學習與發展。

陶板屋去年捐出逾250萬元予TFT。TFT至今累積近500位不同領域人才夥伴，深入苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、屏東、台東及花蓮等地，影響超過8,000名國小學童。