網友都在討論什麼？2026米其林星級餐廳TOP 10

每年米其林指南公布最新摘星名單，總能掀起一波討論熱潮，從升星到新入榜餐廳，無不引發餐飲界和各方饕客的關注。《臺灣米其林指南2026》7月揭曉61家餐廳獲得星級肯定，涵蓋3間三星、9間二星以及49間一星餐廳，台灣米其林餐飲版圖也再度迎來新一波變化。

在眾多摘星名店之中，究竟哪些餐廳最受網友關注？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，曾於2025年盤點十大米其林星級餐廳，當時由頤宮以近萬筆討論度勇奪冠軍，MINIMAL、富錦樹台菜香檳則緊追在後。時隔一年，去年的人氣名店是否依舊穩坐前段班？又有哪些餐廳聲量竄升成人氣黑馬呢？本文將同步比較近兩年的榜單變化，帶你深入解析這次的名店特色與話題焦點。

No.10 雅閣

網路聲量：1,282筆

坐落於台北文華東方酒店三樓的雅閣，連續多年榮獲《台灣米其林指南》肯定，是台北享負盛名的高級中餐廳。其主打精緻的粵菜美饌，並嚴選台灣在地優質食材，透過創新料理手法重新詮釋傳統中菜，在保留傳統風味的同時，也注入創意巧思，展現令人讚嘆的料理功力。此外，擺盤與料理細節同樣是餐廳的一大亮點，每道餐點皆宛如藝術品般，兼具視覺美感與味覺享受，帶來令人印象深刻的用餐體驗。

在環境方面，雅閣以東方時尚元素打造高貴典雅的空間氛圍。除了寬敞舒適的座位區，餐廳也設有多間獨立雅致的私人包廂，無論是商務宴請或親友聚餐，都能享有更具隱私的用餐空間，也因此成為不少人社交聚會的熱門選擇。

No.9 雋 GEN by Matt Chen

網路聲量：1,309筆





由國城建設集團打造的高檔餐飲品牌「雋 GEN」，是高雄一間頂級粵菜餐廳，開幕不久便在《2024台灣米其林指南》中拿下一星榮耀，成為南台灣備受矚目的星級餐廳。其以傳統粵菜為主軸，強調「食材上選、細工、滋味正宗」三大元素，從食材挑選到烹調工序皆十分講究，並在經典菜色中融入創新巧思，讓傳統粵菜在保有道地風味的同時，也展現出豐富多元的全新風貌。

主廚向來是一家餐廳的靈魂人物，「雋 GEN」在今年初迎來關鍵的主廚交棒時刻，由超過30年粵菜資歷的李雲浩接任，也讓外界關注此次的人事更替是否會影響餐廳的摘星表現。不過，最終結果證明「雋 GEN」依舊維持穩定實力，今年再次奪下米其林一星殊榮，成功延續星級光環，也為品牌再添亮眼成績。

No.8 T+T

網路聲量：1,451筆

「T+T」隱身於敦化北路一帶的靜巷中，自2021年起已連續六年榮獲《台灣米其林指南》肯定，堪稱台北預約困難的創意餐廳之一。餐廳名稱取自「Tapas」與「Tasting」的縮寫，也呼應其以小巧精緻的料理形式，探索不同飲食文化的特色。料理以法式技法為基礎，融入亞洲各地經典風味，碰撞出令人意想不到的味覺火花，例如團隊曾重新詮釋車輪餅、鹽酥雞、麵線等國民小吃，搭配鵝肝、松露、和牛等高級食材，將不同國家的風味巧妙融合於餐盤之中，展現獨樹一幟的「T+T」風格。

值得一提的是，「T+T」去年尚未進入十大榜單，今年則以1,451筆網路聲量一舉衝上第八名，與第七名請客樓的討論度僅相差數十筆，可見口碑與人氣不容小覷。

No.7 請客樓

網路聲量：1,480筆

位於台北喜來登大飯店的「請客樓」，以川揚料理見長，並巧妙融入道地的台菜風味，是不少老饕心中指定必吃的高級中式合菜首選。曾蟬聯多年《台灣米其林指南》二星寶座，自2023年起雖下降為一星，但多年累積的料理實力與品牌口碑依舊不減。在十大米其林星級排行中，請客樓已連續兩年強勢擠入討論度前十名，展現超強人氣與話題度。

菜色方面，招牌首推砂鍋一品雞、花椒脆皮妙齡乳鴿、鮮露豆腐絲、陳皮燈影牛肉等料理，無論經典的招牌大菜，或是精緻的功夫小菜，都能吃出餐廳對中式料理的細膩掌握。此外，請客樓在空間設計與服務細節上也同樣展現高規格水準，其融合東方雅致與現代風格，營造沉穩舒適的環境氛圍，再搭配細膩周到的桌邊服務，讓整體用餐體驗不只停留在味覺層面，還能享有賓至如歸的尊榮感受。

No.6 Hosu 好嶼

網路聲量：1,502筆

「Hosu 好嶼」向來以在地食材與永續飲食為核心理念，將台灣山、海、川、原等多元意象融入料理中，並透過西式烹調技法重新詮釋，打造令人耳目一新的當代台灣菜。餐廳不僅連續多年獲得米其林綠星肯定，更在2025年一舉摘下米其林一星以及侍酒師大獎，成為當年度獲獎最多的大贏家。今年「Hosu 好嶼」再度榮獲《台灣米其林指南》肯定，蟬聯一星殊榮，並首度擠進米其林星級十大排行中，成今年最具潛力的話題黑馬。

「Hosu 好嶼」的魅力不只在於味道，更透過一道道菜餚訴說台灣的風土與文化。菜單融入傳統辦桌料理，以及原住民族等多元族群的飲食脈絡，將這片土地的文化記憶轉化為餐桌上的珍饈佳餚。此外，餐廳也大量運用在地食材與小農作物，大幅降低碳足跡，讓人在享受美食的同時，也能落實永續理念。

No.5 山海樓

網路聲量：1,584筆

今年再度蟬聯米其林一星的山海樓，師承台灣早年傳奇名店「蓬萊閣」的手路菜，透過繁複工序重現昔日大戶人家的的宴席菜餚，將一道道經典老台菜重新端上餐桌，也讓珍貴的傳統味道得以延續傳承。餐廳必點的招牌功夫菜，包含澎湃華麗的紅蟳極品海鮮米糕、開胃下飯的蓬萊牛肉、曾失傳數十年的金銀燒豬，以及飯後收尾甜點的鳳梨金棗芋泥等，道道皆為經典之作，讓人一吃入魂。





此外，山海樓從空間設計到餐具選用，也處處展現復古美學。建築融入大正時期的浪漫風格，以氣派洋樓搭配庭園景觀，完美復刻1930年代的流金歲月；餐具則使用日本有田燒與法國高端瓷器品牌麗固LEGLE，從料理、空間到食器皆精心安排，讓用餐不只是味覺享受，更像是一場走進老台灣宴席文化的時光旅行。

No.4 侯布雄法式餐廳

網路聲量：1,723筆

享譽全球的「侯布雄法式餐廳」在世界各地多個城市皆設有據點，自2010年進駐台北信義區以來，討論度始終居高不下。無論是慶祝重要節日、紀念日，或安排浪漫約會，都是許多饕客心中的頂級法餐首選。餐廳維持一貫的品牌傳統，將經典法式料理手法與現代創意巧妙結合，從食材選擇、烹調工序到擺盤呈現皆講究細節，每道菜完美體現出對味覺與美學的極致追求。

除了料理表現備受肯定，餐廳空間同樣具有極高的辨識度，以對比強烈的紅、黑色為主色調，並搭配優雅的白蘭花點綴，打出低調奢華的用餐氛圍；再加上時髦的吧台設計結合開放式廚房，讓賓客在用餐之餘，也能近距離欣賞廚師製作料理的過程，為整體用餐體驗增添更多互動與亮點。

No.3 Taïrroir 態芮

網路聲量：1,990筆





創立於2016年的「態芮 Taïrroir」，其名稱是結合Taiwan與法文Terroir（風土）二字，象徵透過餐廳打破國界疆域，讓台灣料理以多元風貌，傳遞「從台灣看見世界，世界看見台灣」的理念。餐廳最大的特色，在於以細膩的法式廚藝重新詮釋台灣在地食材，從綠竹筍、屏東乳鴿到破布子等食材，都能在醬汁、火候與擺盤之間找到熟悉的台灣風味。最有趣的是，菜名也經常玩起台灣人熟悉的諧音梗特色，例如「魚你到永酒」、「載鴿載舞」、「慢條絲蜊」等，讓高級料理多了一份親切又幽默的台味。

態芮可說是米其林指南的常勝軍，自2018年首度摘下一星後，便一路晉升至二星，並於2023年成功勇奪米其林三星寶座，至今已達成4連霸最高榮耀。今年更在十大米其林星級餐廳討論度排行中拿下第3名，再度證明其在台灣高端餐飲市場的深厚實力。

No.2 晶華軒

網路聲量：2,161筆

堪稱「台北粵菜天花板」的晶華軒，過去雖多次入選米其林餐盤，以及亞洲年度百大餐廳等殊榮，無奈卻始終與星星擦身而過。一度被視為「最強遺珠」的它，如今總算是迎來重大突破，上個月首度強勢摘下米其林一星，不僅打破多年未能摘星的紀錄，也在十大米其林星級餐廳討論度排行中一舉拿下第2名佳績，人氣與實力皆獲得肯定。

晶華軒由港籍廚藝總監鄔海明領軍，主打經典與創新兼具的正宗粵菜，並依循時令推出季節限定料理，其中又以秋冬蟹宴最為聞名，嚴選不同產區的沙母、紅蟳，透過細膩技法打造獨家海味大菜，吸引不少海鮮控朝聖嘗鮮。此外，夏季菜單則以法國藍龍蝦為主角，運用傳統糟滷技法浸泡入味，將頂級海味與經典粵式冷菜手法結合，展現粵式冷菜的清雅風味。憑藉多年累積的好口碑與獨家功夫大菜，晶華軒今年終於一舉摘星成功，也讓這顆遲來的米其林星更加備受關注。

No.1 頤宮 Le Palais

網路聲量：4,621筆

自2018年台灣首屆米其林指南公布以來，頤宮便一路穩坐三星寶座，至今已拿下9連霸的超強佳績，成全台唯一達成此紀錄的餐廳。除了星級表現亮眼，網路聲量同樣展現驚人的號召力，與去年相同，今年一樣由頤宮以4,621筆討論度勇奪冠軍，再次證明其在饕客心中無可取代的經典地位。





頤宮結合深厚的燒臘功夫與各式創新中菜，從經典筵席名菜到精緻飲茶點心一應俱全，招牌首推脆皮先知鴨、火焰片皮鴨、頤宮叉燒皇與炸豆腐奶等。無論是食材挑選、火候掌控，還是擺盤呈現，都展現對料理細節的高度講究，將粵菜精髓與料理美學發揮得淋漓盡致。





頤宮不只料理實力備受肯定，連用餐環境也展現出高規格質感。整體設計融合東方雅韻與西式奢華，營造出宛如宮殿般富麗堂皇的空間氛圍，餐廳共設有11間中法美學融合的私密貴賓包廂，白天可享通透溫暖天光，入夜則坐擁迷人城市夜景，讓用餐成為一種視覺與味覺兼具的奢華體驗，拿下本次冠軍可說實至名歸。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年8月10日至2026年8月9日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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