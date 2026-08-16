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零基礎看《藍色監獄》真人版心得：對新觀眾超友善的熱血足球片

聯合新聞網／ 若鯨
藍色監獄／劇照
藍色監獄／劇照

完全沒接觸過《藍色監獄》的漫畫和動畫，進電影院前，對角色、世界觀幾乎都是零認識。

本來還有點擔心，漫畫改編的真人電影會不會只有原作粉絲才看得懂，結果完全白擔心了，《藍色監獄》對第一次接觸的觀眾非常友善。

它「真的有在踢足球」以為重點可能會放在演員、角色造型或漫畫式的帥氣畫面...

實際上足球比賽本身反而很有娛樂性，競爭的氣氛也很強；即便不知道角色過去發生過什麼，還是能跟著潔世一的視角慢慢進入角色內心世界。

電影雖然以潔世一為中心，但蜂樂、千切等角色也都有自己的背景與發揮，不會讓第一次看的人完全搞不清楚「這個人到底是誰」。

藍色監獄／劇照
藍色監獄／劇照

看過原作朋友說，真人版的還原度其實比原先想像中好，不少畫面都有忠實呈現漫畫的感覺，角色原本的特色也有保留下來，其中蜂樂迴、凪誠士郎的呈現尤其讓人印象深刻。

單純以真人電影來看，角色很多卻不至於讓人記不住誰是誰。

藍色監獄／劇照
藍色監獄／劇照

對我這個零原作基礎的觀眾來說，最直接的感受其實就是：比預期好看、很熱血，也有讓我感動到；超期待第二集！

◎本文獲 若鯨 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

若鯨

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