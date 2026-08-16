韓國設計品牌CÉRA進駐中台灣 中友沙龍、廣三門市雙據點展開布局

韓國設計時尚品牌「CÉRA」正式深化台灣市場布局，位於台中中友百貨沙龍及廣三SOGO兩處實體據點，今(16)日同步舉辦品牌開幕活動，以「Jeans Come True」為主題，特別邀請知名演員暨模特兒蔡淑臻出席，與品牌共同詮釋女性成熟、自信且不受單一流行定義的穿著態度。

隨著中友沙龍及廣三門市展開營運，CÉRA也預告台北據點正在籌備中，預計今年底開幕。未來品牌將持續透過實體門市、官方網站及不同城市交流活動，與更多台灣女性建立連結。

此次CÉRA選擇以台中作為拓展台灣實體市場的重要據點，進駐中友百貨B棟3樓，希望透過不同型態的實體空間，讓中台灣消費者能親自感受服裝版型、布料與穿著舒適度。同時串聯台中女性生活圈；以100%韓國設計製造的丹寧與日常服飾，深化台灣市場布局。

對牛仔褲及講究剪裁的服裝而言，實際試穿始終是消費者做出選擇的重要環節。CÉRA從電商起家累積續多顧客的喜愛，以台中據點作為品牌與消費者直接溝通的場域。

中友沙龍位於百貨商圈，讓消費者在日常購物過程中接觸品牌，讓不同生活習慣及購物需求的女性，都能就近試穿並找到適合自己的款式。

品牌執行長湯珹然表示，台中兼具成熟的百貨消費市場、鮮明的城市生活風格及對設計品牌的接受度，是CÉRA深化台灣市場布局的重要城市。據點的設立不只是增加銷售通路，更希望透過面對面的試穿與交流，理解台灣女性對版型、比例及日常穿搭的實際需求。

為呈現「Jeans Come True」主題，CÉRA邀請蔡淑臻出席開幕活動。從模特兒走向專業演員，蔡淑臻在時尚與戲劇領域展現出的成熟、自信與從容，呼應CÉRA所描繪的當代女性形象：清楚了解自己，不需要為了迎合流行而改變，也能透過服裝表達不同階段的生活態度。

活動現場，蔡淑臻與粉絲及來賓近距離互動，從牛仔褲、日常穿搭談到女性自信，將品牌開幕從單純的新品展示，延伸為一場關於身形、風格與生活選擇的交流。

CÉRA主理設計師具宥禎(Koo Yu-Jin)擁有20多年韓國服飾市場經驗。品牌與韓國設計師、成衣製作團隊及韓國丹寧水洗技術第一的工廠合作，產品從設計到生產皆茌韓國完成，並針對亞洲女性身形比例與穿著需求，調整剪裁、輪廓及穿著舒適度。

湯珹然表示，品牌產品以丹寧為核心，並延伸「極・舒適」、「都市靈感」、「摩登丹寧」、「時尚旅程」及CÉRA LUXE設計支線，涵蓋女性工作、休閒、旅行與重要場合的不同穿著需求。

相較於快速追逐每一季流行，CÉRA強調耐穿、易於搭配，以及能夠長時間留在衣櫃中的設計。

品牌負責人黃國威希望帶進台灣的，不只是當下流行的韓國造型，更是韓國設計對剪裁、材質、細節與製作工藝的重視。

黃國威說，CÉRA從台中出發，期待讓「Jeans Come True」不只是一場開幕活動，而是每位女性走進門市、找到適合自己的服裝，並重新看見自身風格的開始。

隨著中友沙龍及廣三門市營運，CÉRA也預告台北據點正在籌備中，預計今年底開幕。記者宋健生/攝影